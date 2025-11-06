பட்டு — தமிழர் பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாகவும், அழகின் சின்னமாகவும் விளங்கும் ஒரு தனித்துவமான துணி. திருமணம், விழாக்கள், மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பெண்கள் பெரிதும் அணியும் புடவைகளில் “பட்டுப் புடவை”க்கு ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு.
ஆனால் இன்று சந்தையில் கைபட்டு (pure silk) மற்றும் போலிப்பட்டு (art silk / synthetic silk) புடவைகள் கலந்துவிட்டதால், உண்மையான பட்டை அடையாளம் காண்பது சிரமமாகிறது. இப்போது நாம் பார்ப்போம் — உண்மையான பட்டுப் புடவையை அடையாளம் காண்பது எப்படி என்பதைக்.
🪶 1. நார் (Fiber) பரிசோதனை – கையால் உணரும் வித்தியாசம்
உண்மையான பட்டு மிகவும் மென்மையாகவும், எளிதில் வழியும் தன்மையுடனும் இருக்கும். கையில் பிடித்தவுடன் அதன் நாரில் ஒரு இயற்கையான மின்சாரம் (soft static) போல உணர்வீர்கள்.
உண்மையான பட்டு: மென்மையானது, இயற்கையான ஒளி, குளிர்ச்சி தரும் உணர்வு.
போலிப் பட்டு: மிகப் பளபளப்பாகவும், சற்று ஒட்டும் தன்மையுடனும் இருக்கும்.
🔥 2. எரிப்பு சோதனை (Burn Test)
இது மிகவும் பிரபலமான மற்றும் நம்பத்தகுந்த சோதனை.
சிறிதளவு நூலை எடுத்து எரிய வையுங்கள்.
உண்மையான பட்டு: எரிக்கும் போது மனித தலைமயிர் எரிந்த மணம் வரும்; சாம்பல் எளிதில் பொடியாகிவிடும்.
போலிப் பட்டு: பிளாஸ்டிக் போன்ற மணம் வரும்; உருகி கடினமாக மாறும்.
⚠️ கவனம்: இதைச் செய்யும் போது பாதுகாப்பாக, சிறிதளவு மாதிரி நூலில் மட்டும் முயற்சிக்க வேண்டும்.
🌈 3. ஒளியின் வெளிப்பாடு (Lustre Test)
பட்டுப் புடவையில் ஒளி பிரதிபலிக்கும் போது, அது வெவ்வேறு கோணங்களில் வெவ்வேறு நிறங்களில் மின்னும். இதுவே “இயற்கை பட்டின் ஒளி விளையாட்டு” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
Pure silk: ஒரே புடவையில் இரண்டு நிறங்கள் (double tone) தோன்றும்.
Fake silk: ஒளி ஒரு நிறத்தில் மட்டுமே மின்னும்; இயற்கையான மாற்றம் காணாது.
🧵 4. நூலின் தன்மை (Thread Quality)
உண்மையான பட்டு நூல் கையில் பிடித்தால் சற்று வலிமையாக இருக்கும், ஆனால் நெகிழ்வும் உண்டு. போலி பட்டு நூல்கள் மிக மென்மையாகவும், எளிதில் உடையும் தன்மையுடனும் இருக்கும்.
🧺 5. விலை மற்றும் லேபிள் சோதனை
உண்மையான கைபட்டு புடவைகள் எப்போதும் அதிக விலை வாய்ந்தவை. மிகவும் குறைந்த விலையில் “pure silk” என விற்கப்படுவது பெரும்பாலும் போலிப் பட்டு ஆகும்.
Silk Mark Tag உள்ளதா எனச் சரிபாருங்கள் — இது இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் உண்மையான பட்டு அடையாளச் சான்றிதழ்.
🪡 6. தைக்கப்பட்ட எல்லை (Zari Test)
பட்டு புடவையின் அழகை நிர்ணயிப்பது அதன் ஜரி (Zari work) ஆகும்.
உண்மையான ஜரி: தூய வெள்ளி அல்லது தங்கத் தாளில் செய்யப்பட்டு நீண்ட காலம் மின்னும்.
போலிப் ஜரி: பிளாஸ்டிக் அல்லது கம்பி மடிப்புகளால் செய்யப்பட்டிருக்கும்; சில முறை கழுவியவுடன் பளபளப்பு குறையும்.
🌿 7. நுண்ணறிவு சோதனை (Water Drop Test)
சிறிதளவு தண்ணீர் பட்டு மேல் சொட்டுங்கள்:
உண்மையான பட்டு: தண்ணீர் சில வினாடிகள் முத்து போல உருண்டு விழும்.
போலிப் பட்டு: உடனே துணிக்குள் ஊடுருவும்.
👗 உண்மையான பட்டுப் புடவை என்பது ஒரு அழகின் வடிவம் மட்டுமல்ல, ஒரு பாரம்பரியத்தின் பெருமை. அதை அடையாளம் காண்வதற்கு சிறிய கவனமும், சோதனைகளும் போதுமானது.
Silk Mark Tag, இயற்கை ஒளி, மென்மையான நார் மற்றும் இயற்கை மணம் — இவை இருந்தால் அது நிச்சயமாக உண்மையான பட்டு!