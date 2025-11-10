WhatsApp
Monday, November 10, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா: ‘இது சதிப்புரட்சி அல்ல’...
by இளவரசி
பிபிசி தலைமை இயக்குநர் டிம் டேவி, செய்தித் துறை தலைமை...
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் பெண்கள் வெற்றி பெறலாம்
by இளவரசி
தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
by இளவரசி
‘அலையோடு நீராடு’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
குளோபல் ஸ்டார்’ ராம் சரண் நடிக்கும் ‘பெத்தி’ படத்தின் முதல்...
by பூங்குன்றன்
கிழக்கு பல்கலைக்கழக திருகோணமலை வளாகத்தில் திரையிடப்பட்டது “FOOTPRINT” ஆவணப்படம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் பெண்கள் வெற்றி பெறலாம்

written by இளவரசி 2 minutes read
ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் பெண்கள் வெற்றி பெறலாம்

இன்றைய டிஜிட்டல் காலத்தில், பெண்களுக்கு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கும், பொருளாதார சுயநிலையை அடைவதற்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் திறந்து கிடக்கின்றன.

அதிலும் குறிப்பாக வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைன் வியாபாரம் தொடங்குவது பெண்களுக்கு மிகுந்த வசதியானதும், பாதுகாப்பானதுமான வழியாகும். வீட்டுப்பணி, குடும்ப பொறுப்பு ஆகியவற்றைச் சமநிலைப்படுத்தியபடியே, தங்கள் கனவுகளை நனவாக்கலாம்.

அப்படியானால், பெண்கள் எந்தெந்த ஆன்லைன் வியாபாரங்களை தொடங்கலாம், அவற்றை எவ்வாறு முன்னெடுக்கலாம் என்பதைக் கீழே விரிவாகப் பார்ப்போம் 👇

💻 1. ஃப்ரீலான்ஸ் வேலைகள் (Freelancing)

பெண்கள் தங்கள் திறமைகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு துறைகளில் ஃப்ரீலான்ஸ் வேலைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
உதாரணம்:

உள்ளடக்க எழுத்து (Content Writing)

கிராபிக் டிசைனிங் (Graphic Designing)

வீடியோ எடிட்டிங்

டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்

சமூக ஊடக மேலாண்மை

முறை:
Upwork, Fiverr, Freelancer போன்ற தளங்களில் உங்கள் திறமைகளை பதிவு செய்து, ப்ரொஃபைல் உருவாக்கி, வேலை வாய்ப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

🛍️ 2. ஆன்லைன் பொருட்கள் விற்பனை (Online Store)

பெண்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை அல்லது பிற விற்பனையாளர்களின் பொருட்களை ஆன்லைனில் விற்கலாம்.
உதாரணம்:

கைப்பணிகள் (Handicrafts)

நகைகள் (Jewellery)

ஆடைகள் (Boutiques)

அழகு பொருட்கள் (Cosmetics)

முறை:
Facebook Page, Instagram Shop, WhatsApp Business, Shopify, Daraz போன்ற தளங்களில் ஆன்லைன் கடைத் தொடங்கலாம். தினசரி பதிவுகள், விளம்பரங்கள், வாடிக்கையாளர் சேவை மூலம் வியாபாரத்தை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.

🎥 3. YouTube அல்லது Reels மூலம் வருமானம்

உங்கள் ஆர்வம், திறமை அல்லது அனுபவத்தை வீடியோ வடிவில் பகிர்ந்து கொண்டு வருமானம் ஈட்டலாம்.
உதாரணம்:

சமையல் வீடியோக்கள்

மேக்-அப் மற்றும் ஃபேஷன் டிப்ஸ்

நடனம், உடற்பயிற்சி, வாழ்க்கை ஊக்கப் பதிவுகள்

கல்வி சார்ந்த பாடங்கள்

முறை:
உங்கள் மொபைல் அல்லது கேமராவால் வீடியோ பதிவு செய்து YouTube, Instagram Reels அல்லது TikTokல் பதிவேற்றவும். பார்வையாளர்கள் அதிகரித்தால் விளம்பர வருமானம் கிடைக்கும்.

✍️ 4. ஆன்லைன் டியூஷன் / வகுப்புகள்

கற்பித்தல் ஆர்வம் உள்ள பெண்களுக்கு இது சிறந்த வாய்ப்பு.
உதாரணம்:

பள்ளி பாடங்கள் (தமிழ், கணிதம், ஆங்கிலம் முதலியவை)

நடனம், யோகா, இசை போன்ற கலைப் பயிற்சிகள்

மொழி கற்றல் வகுப்புகள்

முறை:
Zoom, Google Meet போன்ற தளங்களைப் பயன்படுத்தி நேரலை வகுப்புகள் நடத்தலாம் அல்லது முன் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோக்களை விற்கலாம்.

💅 5. அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய ஆலோசனை (Beauty & Wellness Coaching)

அழகு, உடல் பராமரிப்பு, ஆரோக்கியம், உணவு முறைகள் போன்றவற்றில் நிபுணத்துவம் உள்ள பெண்கள் ஆன்லைன் ஆலோசனைகள் வழங்கலாம்.
முறை:
Instagram, YouTube, WhatsApp குழுக்கள் மூலமாக உங்கள் சேவையை விளம்பரம் செய்யவும். ஆலோசனைக்காக கட்டணம் வசூலிக்கலாம்.

🪶 6. அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் (Affiliate Marketing)

பிற நிறுவனங்களின் பொருட்களை விளம்பரப்படுத்தி, அதன் மூலம் விற்பனை ஏற்பட்டால் கமிஷன் பெறலாம்.
முறை:
Amazon, Flipkart, Daraz Affiliate Program போன்றவற்றில் பதிவு செய்து, உங்கள் சமூக ஊடகங்களில் லிங்க் பகிர்ந்து விற்பனை ஏற்படுத்தலாம்.

🧭 வெற்றிகரமாக வியாபாரம் நடத்த சில வழிமுறைகள்:

உங்களுக்குப் பிடித்த துறையைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.

குறைந்த முதலீட்டில் ஆரம்பியுங்கள்.

தினசரி குறைந்தது 2–3 மணி நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

வாடிக்கையாளர்களுடன் நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புங்கள்.

சமூக ஊடகங்களில் தொடர்ந்து செயல்படுங்கள்.

புதிய திறமைகளை கற்றுக்கொண்டு வளர்ச்சி பெறுங்கள்.

வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைன் வியாபாரம் நடத்துவது பெண்களுக்கு புதிய சுயநம்பிக்கை, வருமானம் மற்றும் வாழ்க்கை சமநிலையை வழங்குகிறது.

சரியான திட்டமிடல், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பொறுமையுடன் எந்தப் பெண்ணும் ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெற முடியும்.

இளவரசி

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

