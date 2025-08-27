மன அழுத்தம்: உடல்–மனம் இரண்டுக்கும் எதிரி!

மன அழுத்தம் (Stress) என்பது ஒரு சாதாரண உணர்வு அல்ல. அது உடலில் ஹார்மோன் மாற்றங்களை தூண்டி, நீண்ட காலத்தில் பலவித ஆரோக்கியச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
🔹 மன அழுத்தம் உடலில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள்
கார்டிசோல் & அட்ரினலின் அதிகரிப்பு → இதய துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம், அழற்சி (inflammation) உயரும்.
மரபணு மாற்றங்கள் → நீண்டகால மன அழுத்தம் செல்கள் வேகமாக முதிர்ச்சியடையச் செய்கிறது.
ஹார்மோன் சமநிலை குலைவு → தைராய்டு, இன்சுலின், பாலியல் ஹார்மோன்களில் பிரச்சினை.
🔹 உடல்நல பாதிப்புகள்
இதய நோய்கள்: உயர் இரத்த அழுத்தம், பக்கவாதம், இதயக் குண்டு அபாயம்.
நீரிழிவு: இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை குலைக்கிறது.
ஜீரணக் கோளாறுகள்: வயிற்று வலி, அமிலம், மலச்சிக்கல் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு.
நோய் எதிர்ப்பு குறைவு: அடிக்கடி சளி, காய்ச்சல், தொற்றுகள்.
சருமம் & முடி: முகப்பரு, சிரங்கு, தலைமுடி உதிர்வு.
தூக்க பிரச்சினைகள்: தூக்கமின்மை, கனவுகள், அடிக்கடி விழிப்பு.
பாலியல் ஆரோக்கியம்: ஆண்களுக்கு விந்தணு தரம் குறைவு, பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சிக்கல்கள்.
🔹 மனநலம் தொடர்பான பாதிப்புகள்
மனநிலை மாற்றங்கள், கவலை, மனச்சோர்வு.
நினைவாற்றல் குறைவு, ஒருமித்த சிந்தனை சிரமம்.
எரிச்சல், சீற்றம், தன்னம்பிக்கை குறைவு.
🔹 நீண்டகால விளைவுகள்
உடல் விரைவாக முதிர்ச்சி அடைதல்.
மூளை சுருங்குதல் (brain shrinkage) அபாயம்.
சில வகை புற்றுநோய்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பு.
🔹 மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வழிகள்
தினசரி உடற்பயிற்சி: நடைபயிற்சி, யோகா, தியானம்.
மூச்சுப் பயிற்சி: ஆழ்ந்த சுவாசம், தளர்ச்சி பயிற்சிகள்.
சரியான உணவு: பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள், தண்ணீர் அதிகம் குடிக்க வேண்டும்.
தூக்க ஒழுங்கு: தினமும் குறைந்தது 7–8 மணி நேரம்.
சமூக உறவுகள்: குடும்பம், நண்பர்கள் உடன் நேரம் செலவிடுதல்.
பொழுதுபோக்கு: இசை, நடனம், வாசிப்பு, கலைச் செயல்கள்.
✅ மொத்தத்தில், மன அழுத்தம் உங்கள் உடலின் பெரும்பாலான அமைப்புகளையும் பாதிக்கக்கூடியது. அதனை கட்டுப்படுத்துவது நீண்ட ஆயுளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்துக்கும் மிக அவசியம்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)