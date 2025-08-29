அடிக்கடி ஞாபக மறதியா? – நினைவாற்றலை அதிகரிக்க!

பைக், கார் சாவியை எங்கே வைத்தோம்? திருமணத்தில் சந்தித்த அந்தத் தூரத்து உறவினரின் பெயர் என்ன? நேற்று ஓடிடியில் பார்த்த படத்தின் பெயர் என்ன?
இப்படி பல சமயங்களில் நாம் குழப்பமடைவோம். வயதானபோது நினைவில் வைப்பது இன்னும் கடினமாகிவிடும். ஆனால், சில எளிய பழக்கங்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்த உதவும்.
1. புத்தகங்களைப் படியுங்கள்
தகவல் புத்தகங்கள் அறிவை வளப்படுத்தினாலும், நினைவாற்றலை வலுப்படுத்த புனைவு புத்தகங்கள் சிறந்ததாகும். கதையைப் பின்தொடர்ந்து, பாத்திரங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்வது, கதை மாந்தர்களின் தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மூளைக்குப் பயிற்சியாக அமையும்.
2. வார்த்தைகளை படங்களாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்
ஒரு பெயர் அல்லது சொல்லை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள, அதனை ஒரு படம் போல கற்பனை செய்யுங்கள். உதாரணமாக, “கிரீன்ஸ்டோன்” என்றால் பச்சை நிறக் கல் ஒன்றை மனதில் உருவாக்குங்கள். இத்தகைய கற்பனை முறைகள் எளிதில் நினைவில் நிற்க உதவும்.
மேலும், பொருட்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள மன வரைபடம் (mind map) உருவாக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, பால், ரொட்டி வாங்க வேண்டும் என்றால், வீட்டின் புகைபோக்கியில் பால் சிந்துவது அல்லது நூலகத்தில் புத்தகங்களுக்கு பதிலாக ரொட்டிகள் இருப்பது போன்ற கற்பனைகள் நினைவில் நிறுத்தும்.
3. மைண்ட் கேம்கள் விளையாடுங்கள்
20 கேள்விகள் போன்ற நினைவு விளையாட்டுகள் குடும்பத்துடன் அல்லது நண்பர்களுடன் விளையாடலாம். கேள்விகளுக்கும் பதில்களுக்கும் கவனம் செலுத்த வேண்டியதால், இது நினைவாற்றலை அதிகரிக்க உதவும்.
அதேபோல், உங்களுக்கு பிடித்த விளையாட்டு அணியின் வீரர்களை மனதில் வைத்துக்கொண்டு, அவர்களை அகரவரிசையில் சொல்ல முயற்சி செய்யலாம். இது மூளையைச் செயல்படுத்தும்.
4. தொழில்நுட்பத்தை நுணுக்கமாகப் பயன்படுத்துங்கள்
மொபைல் போனில் பட்டியலை சேமிப்பது தவறல்ல. ஆனால், முதலில் மனதில் நினைவுபடுத்தி, பிறகு பட்டியலை சரிபார்க்கவும். இது மூளைக்கு சிறந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
5. குட்டித் தூக்கம் அவசியம்
20–40 நிமிடங்கள் மதியத் தூக்கம் எடுத்தால் மூளை புத்துணர்ச்சி பெறும். இது கற்றதைக் கட்டுப்படுத்தவும் நினைவில் வைக்கவும் உதவும். ஆனால் அதற்கு மேல் தூங்குவது இரவு தூக்கத்தை பாதிக்கும், எனவே நேரத்தை கவனிக்கவும்.
6. நல்ல உணவு பழக்கத்தைத் தழுவுங்கள்
அதிக கொழுப்பு, உப்பு, தீவிரமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் நினைவாற்றலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இவை இரத்த ஓட்டத்தைக் குறைத்து, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
பழங்கள், காய்கறிகள், நல்ல கொழுப்பு மற்றும் முழுதானியங்கள் போன்ற உணவுகள் மூளைக்குச் சிறந்த நண்பர்கள்.
👉 இவ்வாறு, தினசரி வாழ்க்கையில் சிறிய மாற்றங்களைச் செய்தால், ஞாபக மறதி குறைந்து நினைவாற்றலை அதிகரிக்கலாம்.