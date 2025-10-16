மன அழுத்தத்தின் ஐந்து அறிகுறிகள்!

தீவிரமான மன அழுத்தம் பலருக்குக் கிடைக்கிறது. இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்தால் உடனே கவனித்து உதவி தேடுங்கள். மன அழுத்தத்தின் முக்கிய 5 அறிகுறிகள் இதோ
😢 1. திடீர் அழுகை
ஏதும் காரணமின்றி திடீரென்று கண்ணீர் வந்துவிடுமா? இது தீவிரமான மன அழுத்தத்தின் சின்னமாக இருக்கலாம். கவனமாக இருக்கவும்.
🤲 2. கை நடுக்கம்
ஏதோ செய்யாமல் உள்ள நிலையில் ஒரு விரல் அல்லது கை தானாக நடுக்கிறதா? அடிக்கடி உணர்ந்தால் மருத்துவ பரிசோதனை பெற்று கவனம் கொடுக்கவும்.
👁️ 3. கண் துடித்தல்
கண்கள் தொடர்ந்து துடிக்கிறதா? இது மன உளைச்சலோடு தொடர்புடைய சின்னமாக இருக்கலாம் — கண்கள் இப்படி வழக்கத்திற்கு மாறாக துடித்தால், தாமதிக்காமல் மருத்துவரை சந்தித்து சோதித்துப் பாருங்கள்.
🚽 4. சிறுநீர் கசிவு
உட்கார்ந்திருக்கும் போது சிறுநீர் கசிவை சந்தித்தால், அது மன அழுத்தத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். நீண்டகால மன அழுத்தம் சிறுநீர்ப்பை தொடர்பான பிரச்சனைகளை தூண்டக்கூடும். கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
✋ 5. கை மூட்டுகளில் வலி
முதலிலிருந்து இல்லாதவாறு கை மூட்டுகளில் வலி அதிகமாக இருந்தால் அதை முழுமையாக கவனிக்காமல் இருக்க வேண்டாம் — தேவையான மருத்துவ உதவியைத் தேடுங்கள்.
🩺 முக்கிய அறிவுரை
இந்த அறிகுறிகளை நோக்கினால், விரைவில் மருத்துவ உதவி மற்றும் மனநல ஆதரவை பெறுங்கள்.
ஓய்வு, நடை, தியானம் அல்லது மனநல ஆலோசனை போன்ற வழிமுறைகள் உதவக்கூடும்.
ஒரு காரியத்திற்கு அடிமையாகி விட்டால், அதிலிருந்து விலகி சிறிது ஓய்வு எடுங்கள்.
மனஅழுத்தம் என்பது மதிக்கத்தக்கது — அதைக் குறைச்சல் முறைகளால் கையாளுங்கள்.
இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு தெரிகிறதா? இருந்தால் கவனமாக நடந்து, உதவி பெறுங்கள் — உடனடி கவனம் நல்ல மாற்றம் கொடுக்கலாம்.