கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?

🚘 கார் திடீரென தண்ணீரில் விழும்போது, சில விநாடிகளில் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் தான் உயிரை காப்பாற்றும்.
இதோ மிகவும் முக்கியமான தகவல்👇
🌊 கார் தண்ணீர் மூழ்கும் போது ஏற்படும் பிரச்சினைகள்
🔌 Power Supply Failure – மின்சாரம் நிறுத்தம்
கார் தண்ணீரில் மூழ்கும் போது மின்னணு அமைப்பு முடங்கிவிடும்.
➡ Power windows
➡ Central lock
இவை செயல்படாத நிலைக்கு போகும்.
💧 Water Pressure – தண்ணீரின் அழுத்தம்
காருக்குள் தண்ணீர் வரும்போது, வெளியிலிருந்து வரும் அழுத்தத்தால்
➡ கதவு திறக்க முடியாது
கார் முழுவதும் நிரம்பும் வரை அந்த கதவு திறப்பது மிகக் கடினம்.
🆘 அவசர நிலையில் என்ன செய்ய வேண்டும்?
❗ கதவு திறக்க முடியாவிட்டால், ஒரே தீர்வு: ஜன்னலை உடைத்தல்
✅ முக்கிய உத்தி: Head Rest பயன்படுத்துவது
Head Rest ஐ உடனே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்
அதில் உள்ள இரும்பு குச்சிகளை பயன்படுத்துங்கள்
அருகிலுள்ள சைடு ஜன்னலை உடைத்துவிடுங்கள்
→ இதுவே வெளியே வரக்கூடிய மிக வேகமான, பாதுகாப்பான பாதை.
⏱ மிக முக்கியம் – முதல் 1 முதல் 3 நிமிடங்கள் உயிர் காப்பாற்றும் நேரம்!
கார் முழுவதும் தண்ணீர் நிரம்புவதற்கு முன்பே ஜன்னலை உடைத்து வெளியே வர முயற்சித்தால் உயிர் காக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.