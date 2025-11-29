WhatsApp
Saturday, November 29, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

புகலிடம் தேடுபவர்கள் மருத்துவ சந்திப்புகளுக்கு டாக்சிகளில் செல்வது தடை செய்யப்படும்!
by இளவரசி
இலங்கையில் வெள்ளம், மண்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்க இந்திய மீட்பு குழு...
by இளவரசி
வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட...
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி
இலங்கையில் அவசரகால நிலைமை பிரகடனம்; உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 132ஆக அதிகரிப்பு!
by இளவரசி
வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு; கொழும்பிலும் சில பகுதி மக்களை வெளியேற்ற...
by இளவரசி
உலகிலேயே முதல் முறையாக டெங்கு நோய்க்கான தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
by இளவரசி

Home மருத்துவம் கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?

கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?

written by இளவரசி 1 minutes read
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?

🚘 கார் திடீரென தண்ணீரில் விழும்போது, சில விநாடிகளில் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் தான் உயிரை காப்பாற்றும்.

இதோ மிகவும் முக்கியமான தகவல்👇

🌊 கார் தண்ணீர் மூழ்கும் போது ஏற்படும் பிரச்சினைகள்

🔌 Power Supply Failure – மின்சாரம் நிறுத்தம்
கார் தண்ணீரில் மூழ்கும் போது மின்னணு அமைப்பு முடங்கிவிடும்.
➡ Power windows
➡ Central lock
இவை செயல்படாத நிலைக்கு போகும்.

💧 Water Pressure – தண்ணீரின் அழுத்தம்
காருக்குள் தண்ணீர் வரும்போது, வெளியிலிருந்து வரும் அழுத்தத்தால்
➡ கதவு திறக்க முடியாது
கார் முழுவதும் நிரம்பும் வரை அந்த கதவு திறப்பது மிகக் கடினம்.

🆘 அவசர நிலையில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

❗ கதவு திறக்க முடியாவிட்டால், ஒரே தீர்வு: ஜன்னலை உடைத்தல்

✅ முக்கிய உத்தி: Head Rest பயன்படுத்துவது

⿡ Head Rest ஐ உடனே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்
⿢ அதில் உள்ள இரும்பு குச்சிகளை பயன்படுத்துங்கள்
⿣ அருகிலுள்ள சைடு ஜன்னலை உடைத்துவிடுங்கள்
→ இதுவே வெளியே வரக்கூடிய மிக வேகமான, பாதுகாப்பான பாதை.

⏱ மிக முக்கியம் – முதல் 1 முதல் 3 நிமிடங்கள் உயிர் காப்பாற்றும் நேரம்!

கார் முழுவதும் தண்ணீர் நிரம்புவதற்கு முன்பே ஜன்னலை உடைத்து வெளியே வர முயற்சித்தால் உயிர் காக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.

இளவரசி

