வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்

சீரற்ற காலநிலையால் பல பகுதிகளில் வெள்ள நிலை உருவாகியுள்ளதால், பொதுமக்கள் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது. வெள்ளநீரின் மூலமாக பரவும் தொற்றுநோய்களைத் தடுக்க அனைவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் பின்வருமாறு:
✔️ செய்ய வேண்டியவை
1. பாதுகாப்பான குடிநீர் பயன்படுத்தவும்
நீரால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க, குறைந்தது 1 நிமிடம் கொதிக்கவைத்த தண்ணீரையோ அல்லது நம்பகமான பொத்தல் தண்ணீரையோ மட்டுமே குடிக்கவும். வெள்ளம் புகுந்த கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்துப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்.
2. தகவலறிந்திருக்கவும்
உள்ளூர் வானிலை தகவல்கள், எச்சரிக்கைகள் மற்றும் செய்திகளுடன் எப்போதும் புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள்.
3. கொசு இனப்பெருக்கத்தை தடுக்கவும்
வெள்ளத்துக்குப் பிறகு தண்ணீர் தேங்கும் பகுதிகள் அதிகரிக்கும். உங்கள் வீட்டைச் சுற்றியுள்ள தேங்கிய நீரை அகற்றி, கொசு இனப்பெருக்கம் தடுக்க முறையான நடவடிக்கை எடுக்கவும்.
4. பாதுகாப்பு ஆடைகள் அணியவும்
வெள்ள நீரில் நடக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால், லெப்டோஸ்பிரோசிஸ் போன்ற நோய்களைத் தடுக்க ரப்பர் பூட்ஸ், கையுறைகள் போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியவும்.
5. உணவு பாதுகாப்பாக சேமிக்கவும்
உணவுப் பொருட்களை வெள்ளம் செல்லாத உயரமான இடங்களில் அல்லது கசிவு இல்லாத கொள்கலன்களில் சேமிக்கவும்; மாசுபடாதவாறு கவனிக்கவும்.
6. முறையாக கைகளை கழுவவும்
சோப்பு மற்றும் சுத்தமான நீர் கொண்டு அடிக்கடி கைகளை கழுவுங்கள், குறிப்பாக உணவு சமைப்பதற்கு, சாப்பிடுவதற்கு முன்.
7. உடல் நலப் பிரச்சனை இருந்தால் உடனடியாக சிகிச்சை பெறவும்
நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தினரில் யாரேனும் காய்ச்சல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகளைக் காட்டினால் அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனைக்குச் செல்லுங்கள்.
❌ செய்யக்கூடாதவை
1. வெள்ளநீரில் இறங்குவதைத் தவிர்க்கவும்
முடிந்தவரை வெள்ள நீரில் நடக்கவோ, விளையாடவோ, நீந்தவோ வேண்டாம். அதில் பாக்டீரியா, ரசாயனங்கள் மற்றும் கூர்மையான பொருட்கள் இருக்கக்கூடும்.
2. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட உணவு உண்ண வேண்டாம்
வெள்ளம் தொட்ட காய்கறிகள், பழங்கள், உணவுகள் அனைத்தையும் உடனடியாக அகற்றுங்கள். அவற்றைச் சாப்பிடுவது உடல்நலத்துக்கு ஆபத்தானது.
3. குழந்தைகளை வெள்ளநீரிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்
குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகள் மாசடைந்த தண்ணீரில் தொட்டுப் போவதை முற்றிலும் தவிர்க்கவும்.
4. உடல் நல அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்
காய்ச்சல், தோல் சிவப்பு, வயிற்றுப்போக்கு போன்றவை தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவ உதவி பெறுங்கள்.
5. மாசுபட்ட நீரை பயன்படுத்த வேண்டாம்
குடிப்பது, உணவு சமைப்பது, குளிப்பது உள்ளிட்டவற்றிற்கு வெள்ள நீரை பயன்படுத்தாதீர்கள்.
உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தினரையும், அண்டை வீட்டாரையும் பாதுகாப்பாக வைக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சமீபத்திய சுகாதார அறிவுறுத்தல்களை அறிய சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரப்பூர்வ பேஸ்புக் பக்கத்துடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருங்கள்.
பாதுகாப்பாக இருங்கள் — ஆரோக்கியமாக இருங்கள்.