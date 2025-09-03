WhatsApp
Wednesday, September 3, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்

இளவரசி
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்

ஆன்மீகத்தில் நவக்கிரகங்களுக்கு (சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புத்தன், குரு, சுக்கிரன், சனி, ராகு, கேது) முக்கியமான இடம் உண்டு.

மனிதர்களின் வாழ்க்கைச் சூழல், ஆரோக்கியம், கல்வி, தொழில் மற்றும் குடும்பம் போன்றவை கிரகங்களின் நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன என்று நம்பப்படுகிறது.

இதனால் நவக்கிரக வழிபாடு செய்வது வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளை தருகிறது.

1. தடைகள் நீங்கும்

நவக்கிரக வழிபாடு செய்வதால் வாழ்க்கையில் உள்ள தடை, பிரச்சினைகள் குறைந்து, நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

2. மன அமைதி

கிரக பீடைகள் குறைவதால் மன அழுத்தம் குறைந்து, அமைதியான மனநிலையைப் பெற முடியும்.

3. ஆரோக்கியம்

கிரகங்கள் உடல் நலனையும் பாதிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. வழிபாடு செய்வதால் நோய்கள் குறைந்து, உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

4. தொழில், கல்வி முன்னேற்றம்

நவக்கிரகங்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்வதால் கல்வி மற்றும் தொழிலில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைத்து முன்னேற்றம் பெறலாம்.

5. குடும்ப நலன்

குடும்பத்தில் அமைதி, நல்லுறவு, வளம் ஆகியவை நிலைத்து நிற்கும்.

6. சனி, ராகு, கேது பீடைகள் குறைவு

சனி, ராகு, கேது போன்ற கிரகங்களின் தசை, பீடைகள் வாழ்க்கையில் சிரமங்களை தரக்கூடும். நவக்கிரக வழிபாடு இவற்றின் தீய விளைவுகளை குறைக்கும்.

7. ஆன்மீக முன்னேற்றம்

வழிபாடு செய்யும் போது மனம் ஒருமைப்படும். இதனால் ஆன்மீக வளர்ச்சி ஏற்படும்.

👉 எனவே, நவக்கிரக வழிபாடு செய்வது உடல், மனம், வாழ்க்கை அனைத்திற்கும் சிறந்த நன்மைகளைத் தரும்.

இளவரசி

