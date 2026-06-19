தென் கொரியாவை வீழ்த்தி நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய மெக்சிகோ அணி

2026 FIFA உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில், தென் கொரியாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 1–0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் குழு A பிரிவில் முதலிடத்தையும் மெக்சிகோ உறுதி செய்துள்ளது.
போட்டியின் முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க முடியாமல் இருந்த நிலையில், இரண்டாவது பாதி தொடங்கிய பின்னர் ஆட்டத்தின் திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. 50வது நிமிடத்தில் மெக்சிகோ வீரரான லூயிஸ் ரோமோ முக்கிய கோல் ஒன்றை பதிவு செய்து தனது அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தார். அந்த கோலே இறுதியில் வெற்றியை தீர்மானித்ததாக அமைந்தது.
போட்டியின் இறுதி கட்டத்தில் தென் கொரியா சமநிலை கோலை அடிக்க தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. எனினும், மெக்சிகோ கோல்கீப்பரான ரவுல் ரங்கெல் அபாரமான சேவ்களை வெளிப்படுத்தி எதிரணியின் முயற்சிகளை முறியடித்தார். அவரது சிறப்பான ஆட்டம் மெக்சிகோவின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் மெக்சிகோ ஆறு புள்ளிகளுடன் குழு A பிரிவின் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளதுடன், தனது அடுத்த நாக்-அவுட் போட்டியை சொந்த ரசிகர்கள் முன்னிலையில் விளையாடும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளது.
தோல்வியடைந்த போதிலும் தென் கொரியா மூன்று புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் தொடர்கிறது. அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், தென் கொரியா தனது அடுத்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதேவேளை, மெக்சிகோ தனது கடைசி லீக் போட்டியில் செக்கியாவை சந்திக்க உள்ளது.