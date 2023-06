ரசியாவின் s 400 அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாக உக்ரைன் அறிவித்துள்ளதை அடுத்து s 400 அளிக்கப்படவில்லை என்றும் அளிக்கப்பட்டு விட்டதாக காட்டப்பட்டுள்ளது என்று ரசியா கூறியுள்ளது. ரசியாவின் டேட்டாபேஸில் இருந்து எடுக்க பட்டுள்ளது என்றும் டெஸ்டின்க் நேரத்தில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது .

to be perfectly clear no one is disputing that multiple photos of a destroyed 55k6 command control post is circuling

command post ஐ எடுத்து தான் s 400 அழித்ததாக கூறியுள்ளார்கள் என ரசியா கூறி வருகின்றது.