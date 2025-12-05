WhatsApp
Friday, December 5, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள்...
by பூங்குன்றன்
புகலிடக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் இங்கிலாந்து வம்சாவளி குழந்தைகளும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள்
by இளவரசி
இலங்கையை மீளக் கட்டி எழுப்பும் நிதிக்கு ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் 30...
by பூங்குன்றன்
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்
by பூங்குன்றன்
வவுனியாவில் ஆறுமுகநாவலரின் 146வது குருபூஜை தினம்
by பூங்குன்றன்
விமான நிலையத்தில் குழந்தையை பிரசவித்த வெளிநாட்டு பெண்
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் டெலிவரி ரைடர்கள் மீதான சோதனை நடவடிக்கையில் 171 பேர்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து – ஜெர்மனி ரயில் இணைப்புத் திட்டம் முன்னேற்றம்
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் புகலிடக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் இங்கிலாந்து வம்சாவளி குழந்தைகளும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள்

புகலிடக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் இங்கிலாந்து வம்சாவளி குழந்தைகளும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

உள்துறை அமைச்சகத்தின் அமைச்சர் ஒருவர் அளித்த தகவலின்படி, புகலிடக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் இங்கிலாந்து வம்சாவளியைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் கூட அவர்களது பெற்றோருடன் UK-வில் இருந்து அகற்றப்படுவார்கள்.

அகதிகள் துறை அமைச்சர் அலெக்ஸ் நோரிஸ் UK-வில் தங்குவதற்கு உரிமை இல்லாத எவரும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள் என்று உறுதிப்படுத்தினார். முறையான அகதிகள் அல்ல என்று அதிகாரிகள் கருதும் குடும்பங்களை வெளியேற்றுவதை அரசு அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்,.

UK-வில் பிறந்த குழந்தைகள் இந்தப் புதிய திட்டங்களில் அடங்குமா என்று கேட்கப்பட்டபோது, அமைச்சர் நோரிஸ், “ஆம், இறுதியில், குடியேற்றச் சட்டத்தின் கீழ் அனைவரின் வழக்குகளும் தகுதியின் அடிப்படையில் இருக்கும், ஆனால் அத்தகைய சூழ்நிலைகளில், மக்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள்” என்று பதிலளித்தார்.

இந்த நாடு கடத்தல் செயல்முறைகள் “தன்னார்வத்துடன் கூடியதாகவும்” மற்றும் “தடையற்றதாகவும், குறிப்பாக குழந்தைகளுடன்” இருக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புவதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.

அகதிகள் விவகாரத்தில் அரசாங்கத்தின் சாதனையை அமைச்சர் பாராட்டினார். ஜூலை 2024 முதல் 50,000 குடியேறிகள் அகற்றப்பட்டுள்ளனர், இது கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்லாத அதிகபட்ச எண்ணிக்கை என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், தொழிலாளர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து கட்டாய நாடு கடத்தல்கள் 24% அதிகரித்துள்ளன என்றும் நோரிஸ் கூறினார்.

நாடு கடத்தல் விமானங்களை அதிகரிக்க உதவுவதற்காக, இந்த வாரம் உள்துறை அலுவலகத்தால் எட்டாவது குடியேற்ற வெளியேற்ற மையம் ஆக்ஸ்ஃபோர்டுக்கு அருகில் திறக்கப்பட்டது.

கேம்ப்ஸ்ஃபீல்ட் ஹவுஸ் எனப்படும் இந்த மையம், UK-வில் தற்போதுள்ள 2,400 தடுப்புக் காவல் இடங்களுடன் கூடுதலாக 160 படுக்கைகளைச் சேர்க்கிறது, மேலும் எதிர்காலத்தில் மேலும் 240 இடங்களாக விரிவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த தளத்தில், சிறிய படகுகளில் வந்தவர்கள், நாடு கடத்தப்பட வேண்டிய வெளிநாட்டு நாட்டுக் குற்றவாளிகள் மற்றும் சட்டவிரோதமாக UK-வில் பணிபுரியும் குடியேற்றக் குற்றவாளிகள் ஆகியோர் தடுத்து வைக்கப்படுவார்கள்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள்...

இலங்கையை மீளக் கட்டி எழுப்பும் நிதிக்கு ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் 30...

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

வவுனியாவில் ஆறுமுகநாவலரின் 146வது குருபூஜை தினம்

விமான நிலையத்தில் குழந்தையை பிரசவித்த வெளிநாட்டு பெண்

இங்கிலாந்தில் டெலிவரி ரைடர்கள் மீதான சோதனை நடவடிக்கையில் 171 பேர்...

பிரபலமானவை

கவிதை | கொரோனாவை தாண்டி | வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன்
‘இந்தியாவின் ஆன்மாவை- ஆன்மீகத்தை கொண்டாடும் படம்தான் அகண்டா 2 தாண்டவம்’
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
தொலைகாட்சியால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் உடல் – உள பாதிப்புக்கள்: கலாநிதி கஜவிந்தன்

ஆன்மீகம்

பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி

மகளிர்

கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கு கைகொடுக்கும் கேக் செய்முறை கற்கைநெறி
by இளவரசி

சமையல்

பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி
சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இறாலின் கருப்பு நரம்பை நீக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம்
by இளவரசி
தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
குழந்தைகளை பாதிக்கும் கண் விழித்திரை நோய்
by இளவரசி
நோயாளிகள் அடிக்கடி செய்யும் முக்கிய தவறுகள்!
by இளவரசி

சினிமா

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி’

by பூங்குன்றன்
சுயாதீன இசை அல்பத்தை இயக்கி இயக்குநராக தடம் பதிக்கும் நடிகர் ஷாம்
by பூங்குன்றன்
‘இந்தியாவின் ஆன்மாவை- ஆன்மீகத்தை கொண்டாடும் படம்தான் அகண்டா 2 தாண்டவம்’
by பூங்குன்றன்
by பூங்குன்றன்
ரிச்சர்ட் ரிஷி நடிக்கும் ‘திரௌபதி 2’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் |

by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More