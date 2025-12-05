புகலிடக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் இங்கிலாந்து வம்சாவளி குழந்தைகளும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள்

உள்துறை அமைச்சகத்தின் அமைச்சர் ஒருவர் அளித்த தகவலின்படி, புகலிடக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் இங்கிலாந்து வம்சாவளியைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் கூட அவர்களது பெற்றோருடன் UK-வில் இருந்து அகற்றப்படுவார்கள்.
அகதிகள் துறை அமைச்சர் அலெக்ஸ் நோரிஸ் UK-வில் தங்குவதற்கு உரிமை இல்லாத எவரும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள் என்று உறுதிப்படுத்தினார். முறையான அகதிகள் அல்ல என்று அதிகாரிகள் கருதும் குடும்பங்களை வெளியேற்றுவதை அரசு அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்,.
UK-வில் பிறந்த குழந்தைகள் இந்தப் புதிய திட்டங்களில் அடங்குமா என்று கேட்கப்பட்டபோது, அமைச்சர் நோரிஸ், “ஆம், இறுதியில், குடியேற்றச் சட்டத்தின் கீழ் அனைவரின் வழக்குகளும் தகுதியின் அடிப்படையில் இருக்கும், ஆனால் அத்தகைய சூழ்நிலைகளில், மக்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள்” என்று பதிலளித்தார்.
இந்த நாடு கடத்தல் செயல்முறைகள் “தன்னார்வத்துடன் கூடியதாகவும்” மற்றும் “தடையற்றதாகவும், குறிப்பாக குழந்தைகளுடன்” இருக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புவதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
அகதிகள் விவகாரத்தில் அரசாங்கத்தின் சாதனையை அமைச்சர் பாராட்டினார். ஜூலை 2024 முதல் 50,000 குடியேறிகள் அகற்றப்பட்டுள்ளனர், இது கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்லாத அதிகபட்ச எண்ணிக்கை என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், தொழிலாளர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து கட்டாய நாடு கடத்தல்கள் 24% அதிகரித்துள்ளன என்றும் நோரிஸ் கூறினார்.
நாடு கடத்தல் விமானங்களை அதிகரிக்க உதவுவதற்காக, இந்த வாரம் உள்துறை அலுவலகத்தால் எட்டாவது குடியேற்ற வெளியேற்ற மையம் ஆக்ஸ்ஃபோர்டுக்கு அருகில் திறக்கப்பட்டது.
கேம்ப்ஸ்ஃபீல்ட் ஹவுஸ் எனப்படும் இந்த மையம், UK-வில் தற்போதுள்ள 2,400 தடுப்புக் காவல் இடங்களுடன் கூடுதலாக 160 படுக்கைகளைச் சேர்க்கிறது, மேலும் எதிர்காலத்தில் மேலும் 240 இடங்களாக விரிவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தளத்தில், சிறிய படகுகளில் வந்தவர்கள், நாடு கடத்தப்பட வேண்டிய வெளிநாட்டு நாட்டுக் குற்றவாளிகள் மற்றும் சட்டவிரோதமாக UK-வில் பணிபுரியும் குடியேற்றக் குற்றவாளிகள் ஆகியோர் தடுத்து வைக்கப்படுவார்கள்.