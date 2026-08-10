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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

written by இளவரசி 4 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026 | Today Rasi Palan Tamil | 12 ராசிகள்

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நிலை ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட விஷயங்களில் இந்த தாக்கங்கள் காணப்படலாம்.

2026 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத சவால்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். அதேவேளை, சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றம், நிதி வளர்ச்சி மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி போன்ற சாதகமான பலன்களும் கிடைக்கலாம்.

இன்று உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில எதிர்பாராத சிரமங்கள் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தில் கடந்த சில நாட்களாக இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், சொத்து தொடர்பாக சகோதரர்களுடன் கருத்து மோதல் ஏற்படலாம்.

இன்று புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அவசரமாக முதலீடு செய்தால் எதிர்பாராத இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடலாம். தனிப்பட்ட பிரச்சினைகள் மற்றும் மன அமைதியின்மை காரணமாக சற்று சிரமமான நாளாக அமையலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் பொறுமை அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பரபரப்பான நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஏற்படும் சில பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம்.

தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் நிதி இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதால் முக்கிய முடிவுகளை கவனமாக எடுக்க வேண்டும். வேறு நிறுவனத்திலிருந்து புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தால், உடனடியாக முடிவெடுக்காமல் அதன் சாதக, பாதகங்களை ஆராயுங்கள்.

யாருக்கும் வாக்குறுதி அளிக்கும் முன் நன்றாக யோசிக்க வேண்டும். உங்கள் வருமானத்தைவிட செலவுகள் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். எதிர்பாராத நல்ல தகவல்கள் மனதில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும்.

இருப்பினும், உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம். மனதில் ஏற்படும் குழப்பங்கள் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம். அலுவலகத்தில் ஒருவரின் கருத்து உங்களை வருத்தப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.

குடும்பத்தில் ஏற்கனவே இருக்கும் பிரச்சினைகளை நிதானமாக அணுகுங்கள். உணர்ச்சிக்கு பதிலாக விவேகத்துடன் செயல்பட்டால் நாள் சாதகமாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். பொறுப்புகள் அதிகரிப்பதால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.

மாணவர்கள் படிப்பில் அலட்சியம் காட்டினால் பின்னர் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. அதே நேரத்தில் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு மனநிம்மதி கிடைக்கலாம்.

வியாபாரிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய இடத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழலும் உருவாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சிறப்பான நாளாக இருக்கும். நேர்மறையான சம்பவங்கள் அடுத்தடுத்து நடைபெறுவதால் மனதில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

உடல்நிலை சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வந்து உறவில் மீண்டும் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களின் அறிமுகம் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் அல்லது லாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் நன்றாக யோசிக்க வேண்டும். உதவி தேவைப்படும் ஒருவருக்கு உதவும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவதைத் தவிர்க்கவும். நேரத்தை வீணாக்காமல் முக்கிய பணிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். சரியான திட்டமிடலுடன் செய்யப்படும் புதிய முயற்சிகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல லாபத்தைத் தரக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சராசரியான நாளாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் அல்லது புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.

நண்பர் ஒருவருடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். குடும்ப விவகாரங்களை அவசரமாக கையாளாமல் நிதானமாக அணுகுங்கள். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் உதவி தேவைப்படலாம்.

மனதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் கவலையை ஏற்படுத்தினாலும், அதை அதிகமாக சிந்தித்து மன அழுத்தத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் நிறைந்திருக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.

குடும்பத்தில் எதிர்பாராத விருந்து அல்லது மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு ஏற்படலாம். உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் நடவடிக்கைகளை கவனமாகக் கவனிப்பது நல்லது.

முதலீடு செய்யும் முன் முழுமையாக ஆலோசனை செய்து கொள்ளுங்கள். அவசரமாக செய்யப்படும் முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

உங்கள் வார்த்தைகள் தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படலாம் என்பதால் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். செலவுகள் அதிகரித்தால் நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.

புதிய சொத்தில் முதலீடு செய்வது குறித்து சிந்திக்கலாம்; இருப்பினும் அவசர முடிவு வேண்டாம். ஏற்கனவே அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் மன அமைதியும் கிடைக்கும். கவலையற்ற அணுகுமுறை உங்களுக்கு உற்சாகத்தைத் தரும்.

ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் அணுகுமுறையை தவறாக புரிந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். எந்த வேலையையும் அவசரமாக செய்ய வேண்டாம்.

பணியிடத்தில் ஒருவர் உங்கள் மீது தவறான குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கலாம். அத்தகைய சூழலில் பதற்றப்படாமல் உண்மையை தெளிவாக விளக்குங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவால் சிரமங்களை திறம்பட சமாளிக்க முடியும்.

பழைய நண்பர் ஒருவரை மீண்டும் சந்திக்கும் அல்லது தொடர்பு கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஆனால் அவர்களிடம் உங்கள் தனிப்பட்ட ரகசியங்களை பகிர்வதில் கவனம் தேவை.

இன்று வாழ்க்கையை நேர்மறையாக அணுகும் மனநிலை அதிகரிக்கும். சிறிய விஷயங்களிலும் மகிழ்ச்சியை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அலைச்சல் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை அல்லது தொழில் காரணமாக நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம்.

பயணங்களின் போது பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த நிதி உதவி தேவைப்படலாம். இதற்காக உறவினர்களின் உதவியை நாட வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். பிரச்சினைகளை பெரிதாக்காமல் வெளிப்படையாகப் பேசித் தீர்வு காண்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

இன்று அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும் ராசிகள்

இன்றைய பலன்களின் அடிப்படையில் மிதுனம், சிம்மம், கன்னி மற்றும் விருச்சிகம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்திகள், முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் மற்றும் சாதகமான மாற்றங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.

இன்று கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவைப்படும் ராசிகள்

மேஷம், ரிஷபம், மகரம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்கள் இன்று நிதி விவகாரங்கள், குடும்ப பிரச்சினைகள், பயணம் மற்றும் முக்கிய முடிவுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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