ஜெய்சங்கர் – மார்கோ ரூபியோ சந்திப்பு: வர்த்தகம், கனிம ஒத்துழைப்பில் புதிய முன்னேற்றம்

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் மார்கோ ரூபியோவை வாஷிங்டன் டி.சி.யில் சந்தித்து இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த சந்திப்பின் போது இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான சமீபத்திய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இருவரும் வரவேற்றனர். மேலும், முக்கிய கனிமங்களின் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கத் தொழிலில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது.
சந்திப்புக்குப் பிறகு, எஸ். ஜெய்சங்கர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், மார்கோ ரூபியோவை சந்தித்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாக தெரிவித்தார். இருநாட்டு ஒத்துழைப்பு, பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பயனுள்ள கலந்துரையாடல் நடைபெற்றதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும் வர்த்தகம், எரிசக்தி, அணுசக்தி, பாதுகாப்பு, முக்கிய கனிமங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் குறித்து இருநாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
அதேவேளை, மார்கோ ரூபியோவும் இந்தச் சந்திப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்து, இந்தியாவுடன் முக்கிய கனிம ஆய்வு தொடர்பான ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாக கூறினார். இருநாடுகளுக்கும் புதிய பொருளாதார வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும், இந்தியா – அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை வரவேற்றதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.