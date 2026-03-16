தனியார் மருத்துவ சேவையை நாடும் மக்கள்: தேசிய சுகாதார சேவையின் பணிச்சுமை அதிகரிப்பதாக கவலை!

இங்கிலாந்தில் தேசிய சுகாதார சேவையின் (NHS) நீண்ட காத்திருப்பு நேரத்தைத் தவிர்க்க, மக்கள் அதிகளவில் தனியார் மருத்துவத் துறையை நாடுவதால், “இரண்டு அடுக்கு சுகாதார முறை” உருவாகி வருவதாக நோயாளிகள் கண்காணிப்பு அமைப்பான ‘Healthwatch England’ எச்சரித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டில் 16 சதவீத மக்கள் தனியார் மருத்துவத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த 9%-ஐ விட அதிகமாகும். தனியார் சிகிச்சையைத் தேர்ந்தெடுத்த 10 பேரில் 4 பேர் NHS-ன் நீண்ட காத்திருப்பு நேரத்தையே முக்கிய காரணமாகக் கூறியுள்ளனர்.
அதிக வருமானம் உள்ளவர்கள் தனியார் மருத்துவத்தைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஆண்டுக்கு £80,000-க்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களில் 35 சதவீத மக்கள் தனியார் மருத்துவத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால், £20,000-க்கு கீழ் வருமானம் உள்ளவர்களில் 10 சதவீத மக்கள் மட்டுமே இதைச் செய்துள்ளனர்.
NHS-இல் ஸ்கேன் மற்றும் சோதனைகளுக்கு 6 வாரங்கள் இலக்காக இருக்கும் நிலையில், தனியார் துறையில் 48 மணி நேரத்திற்குள் அவற்றை முடிக்க முடிகிறது. இதனால் பலர் பரிசோதனைகளைத் தனியாரில் முடித்துவிட்டு, முடிவுகளுடன் விரைவாகச் சிகிச்சை பெற மீண்டும் NHS-க்குத் திரும்புகின்றனர். இது NHS மருத்துவர்களின் பணிச்சுமையை அதிகரிப்பதாகக் கவலை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடும் வலியால் அவதிப்பட்டும் NHS-இல் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பல தாமதங்களைச் சந்தித்ததால், இறுதியில் £20,000 செலவில் தனியார் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதாக குளோயி லெக்கி (Chloe Leckie) என்பவர் தெரிவித்தார்.
தற்போது 10இல் 4 பேர் சிகிச்சைக்குத் தங்களது 18 வார இலக்கு நேரத்தை விட அதிக காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. இந்தச் சூழலை மாற்றவும், மக்கள் தனியார் மருத்துவத்தை நாட வேண்டிய கட்டாயத்தை ஒழிக்கவும், காத்திருப்புப் பட்டியலைக் குறைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக இங்கிலாந்து சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.