Monday, March 16, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
குமார் தர்மசேனாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் சபை முறைப்பாடு
by பூங்குன்றன்
வாக்களித்து ஒரு வாரத்திலேயே பொய் வாக்குறுதிகளை முறியடித்த ஜனாதிபதி |...
by பூங்குன்றன்
முன்னாள் அமைச்சர் மேர்வின் சில்வாவுக்கு எதிரான வழக்கு இன்று விசாரணை
by பூங்குன்றன்
இனி வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வதா? அமைச்சர் சந்தன அபேரத்ன
by பூங்குன்றன்
ஈழத்தை நினைவுபடுத்தும் மை லாய் படுகொலை… மனித குலத்திற்கு எதிரான...
by பூங்குன்றன்
தனியார் மருத்துவ சேவையை நாடும் மக்கள்: தேசிய சுகாதார சேவையின்...
by இளவரசி
கென்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் நோய்ப் பரவல்: மாணவர் உட்பட இருவர் உயிரிழப்பு!
by இளவரசி
இலண்டனில் 18 நாட்களே ஆன சிசு உயிரிழப்பு: தாய் மீது...
by இளவரசி

தனியார் மருத்துவ சேவையை நாடும் மக்கள்: தேசிய சுகாதார சேவையின் பணிச்சுமை அதிகரிப்பதாக கவலை!

தனியார் மருத்துவ சேவையை நாடும் மக்கள்: தேசிய சுகாதார சேவையின் பணிச்சுமை அதிகரிப்பதாக கவலை!

written by இளவரசி
தனியார் மருத்துவ சேவையை நாடும் மக்கள்: தேசிய சுகாதார சேவையின் பணிச்சுமை அதிகரிப்பதாக கவலை!

இங்கிலாந்தில் தேசிய சுகாதார சேவையின் (NHS) நீண்ட காத்திருப்பு நேரத்தைத் தவிர்க்க, மக்கள் அதிகளவில் தனியார் மருத்துவத் துறையை நாடுவதால், “இரண்டு அடுக்கு சுகாதார முறை” உருவாகி வருவதாக நோயாளிகள் கண்காணிப்பு அமைப்பான ‘Healthwatch England’ எச்சரித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டில் 16 சதவீத மக்கள் தனியார் மருத்துவத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த 9%-ஐ விட அதிகமாகும். தனியார் சிகிச்சையைத் தேர்ந்தெடுத்த 10 பேரில் 4 பேர் NHS-ன் நீண்ட காத்திருப்பு நேரத்தையே முக்கிய காரணமாகக் கூறியுள்ளனர்.

அதிக வருமானம் உள்ளவர்கள் தனியார் மருத்துவத்தைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஆண்டுக்கு £80,000-க்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களில் 35 சதவீத மக்கள் தனியார் மருத்துவத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால், £20,000-க்கு கீழ் வருமானம் உள்ளவர்களில் 10 சதவீத மக்கள் மட்டுமே இதைச் செய்துள்ளனர்.

NHS-இல் ஸ்கேன் மற்றும் சோதனைகளுக்கு 6 வாரங்கள் இலக்காக இருக்கும் நிலையில், தனியார் துறையில் 48 மணி நேரத்திற்குள் அவற்றை முடிக்க முடிகிறது. இதனால் பலர் பரிசோதனைகளைத் தனியாரில் முடித்துவிட்டு, முடிவுகளுடன் விரைவாகச் சிகிச்சை பெற மீண்டும் NHS-க்குத் திரும்புகின்றனர். இது NHS மருத்துவர்களின் பணிச்சுமையை அதிகரிப்பதாகக் கவலை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடும் வலியால் அவதிப்பட்டும் NHS-இல் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பல தாமதங்களைச் சந்தித்ததால், இறுதியில் £20,000 செலவில் தனியார் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதாக குளோயி லெக்கி (Chloe Leckie) என்பவர் தெரிவித்தார்.

தற்போது 10இல் 4 பேர் சிகிச்சைக்குத் தங்களது 18 வார இலக்கு நேரத்தை விட அதிக காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. இந்தச் சூழலை மாற்றவும், மக்கள் தனியார் மருத்துவத்தை நாட வேண்டிய கட்டாயத்தை ஒழிக்கவும், காத்திருப்புப் பட்டியலைக் குறைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக இங்கிலாந்து சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

