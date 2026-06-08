இங்கிலாந்து உலகக் கோப்பை பயிற்சி முகாமுக்கு அருகே துப்பாக்கிச்சூடு: 9 பேர் காயம்

அமெரிக்காவின் மிசோரி (Missouri) மாநிலத்தில் உள்ள கொலம்பியா நகரில், இங்கிலாந்து உலகக் கோப்பை அணியின் பயிற்சி முகாமுக்கு அருகில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேற்று இடம்பெற்ற இந்த சம்பவத்தில் குறைந்தது 9 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர். காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் இடம்பெற்ற பகுதி, இங்கிலாந்து அணியின் உலகக் கோப்பை பயிற்சி முகாமுக்கு அருகாமையில் அமைந்திருந்ததால் ஆரம்பத்தில் பாதுகாப்பு தொடர்பான அச்சம் எழுந்தது. எனினும், சம்பவம் நடைபெற்ற நேரத்தில் இங்கிலாந்து வீரர்களும் பயிற்சியாளர்களும் மற்றும் அணியின் பிற ஊழியர்களும் புளோரிடா மாநிலத்தில் உள்ள பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்ததாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனால், இங்கிலாந்து அணியினருக்கு எந்தவிதப் பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேலும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கான காரணம் இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. தாக்குதல் திட்டமிட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்களால் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்து பொலிஸார் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
சம்பவ இடத்திலிருந்து சான்றுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கண்காணிப்பு கமெரா காட்சிகள் மற்றும் சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை சந்தேகநபர்கள் தொடர்பான முழுமையான தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
அமெரிக்காவில் அண்மைக் காலமாக துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தச் சம்பவமும் பாதுகாப்பு தொடர்பான புதிய கவலைகளை உருவாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக சர்வதேச விளையாட்டு அணிகள் தங்கியிருக்கும் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு குறித்து கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது.