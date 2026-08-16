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Home ஆன்மிகம் வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட் 2026: 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி?

வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட் 2026: 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி?

written by இளவரசி 5 minutes read
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வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 - 22 ஓகஸ்ட் 2026: 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் நிலை மற்றும் அவற்றின் சஞ்சாரம் ஒருவரது வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், வரும் ஏழு நாட்களில் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் தொழில், பணம், குடும்பம், காதல், கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் எவ்வாறான பலன்கள் கிடைக்கலாம் என்பதை இந்த வார ராசிபலன் மூலம் பார்க்கலாம்.

2026 ஓகஸ்ட் 16ஆம் திகதி முதல் ஓகஸ்ட் 22ஆம் திகதி வரையிலான காலகட்டத்தில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பொதுவான பலன்கள் இதோ.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய காலமாக இருக்கும். குறிப்பாக குறுக்குவழிகளில் செல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இல்லையெனில் நிதி இழப்புகள் மட்டுமின்றி தேவையற்ற அவதூறுகளையும் சந்திக்க நேரிடலாம்.

வேலை அல்லது தொழில் காரணமாக திடீரென நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். எதிர்பாராத சில பெரிய செலவுகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் பணத்தை திட்டமிட்டு செலவு செய்ய வேண்டும். வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும்போது அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்து முடிவு எடுக்க வேண்டும்.

இந்த வாரத்தில் வருமானத்தை விட செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளதால், தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். மாணவர்கள் விரும்பிய முடிவுகளைப் பெற கூடுதல் முயற்சியும் கடின உழைப்பும் தேவைப்படும்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்திலும் நெருங்கிய உறவுகளிலும் சில கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் பதற்றமான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம். குறிப்பாக வாழ்க்கைத் துணையின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது நல்லது.

வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் சில தடைகளை சந்திக்கலாம். அவசரமாக எடுக்கப்படும் முடிவுகள் இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கிடைக்காமல் போகலாம். பணிச்சுமையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

நிதி விஷயங்களில் இந்த வாரம் கூடுதல் கவனம் தேவை. அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல் ரீதியாக சோர்வு அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் போதுமான ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மகிழ்ச்சியும் நம்பிக்கையும் நிறைந்ததாக அமையக்கூடும். கடந்த காலத்தில் நீடித்து வந்த ஒரு முக்கிய பிரச்சனைக்கு செல்வாக்கு மிக்க நபர் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்களின் உதவியுடன் தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். வாரத்தின் முதல் பாதியில் நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். இந்தப் பயணம் எதிர்பார்த்த நன்மைகளை வழங்கக்கூடும்.

வாரத்தின் பிற்பகுதியில் நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். மாணவர்கள் தங்களின் கடின உழைப்புக்கான நல்ல பலனைப் பெறுவார்கள். உடல்நிலையும் பொதுவாக சாதகமாக இருக்கும்.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமான காலமாக இருக்கலாம். திட்டமிட்டு செயல்பட்டு, சோம்பலைத் தவிர்த்து கடினமாக உழைத்தால் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வெற்றியையும் லாபத்தையும் பெற வாய்ப்புள்ளது.

வாரத்தின் தொடக்கத்தில் லாபகரமான திட்டம் அல்லது வாய்ப்பில் இணையும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும்.

தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ள இந்த வாரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையலாம். திருமண வாழ்க்கையிலும் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை அலட்சியம் செய்யாமல் செயல்படுவது முக்கியம்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். வாரத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே பல பொறுப்புகளை ஒரே நேரத்தில் சமாளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். பணியிடத்தில் எதிர்பாராத சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடலாம்.

தொழிலதிபர்களுக்கு வாரத்தின் ஆரம்பத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருந்தாலும், வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இருப்பினும் ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. எந்தவொரு ஒப்பந்தத்திலும் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு அதன் விதிமுறைகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

எதிர்பாராத பெரிய செலவுகள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படலாம். உடன்பிறப்புகளுடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நிலை தொடர்பாகவும் சிறிய கவலைகள் ஏற்படக்கூடும்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக அமையக்கூடும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கவும், நிதி நிலைமை வலுப்பெறவும் வாய்ப்புள்ளது.

வேலை செய்பவர்களுக்கு வருமான உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். வேலை மாற்றம் குறித்து சிந்தித்து வருபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம். பெற்றோரின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவும் இனிமையாக இருக்கும். இருப்பினும் எந்தவொரு விஷயத்திலும் அவசர முடிவுகளை எடுக்காமல் நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மற்றவர்களுடன் பழகும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. குறிப்பாக தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஏற்றத் தாழ்வுகளை சந்திக்க நேரிடலாம்.

தொழில் தொடர்பாக சில முக்கியமான முடிவுகளை திடீரென எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் ஏற்படும் மந்தநிலை சில சிக்கல்களை உருவாக்கலாம். புதிய திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய நினைத்தால், நம்பகமானவர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகளின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

வேலை செய்பவர்கள் வாரத்தின் பிற்பகுதியில் நீண்ட அல்லது குறுகிய தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ள நேரிடலாம். இந்தப் பயணங்கள் மிதமான பலன்களை வழங்கும். குடும்பம் மற்றும் உறவுகளில் பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லாவிட்டாலும், அனைவருடனும் பொறுமையாக பேசுவது நல்லது.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நிம்மதியும் முன்னேற்றமும் கிடைக்கும் வாரமாக அமையலாம். கடந்த காலத்தில் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு செல்வாக்கு மிக்க நபர் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்களின் உதவியுடன் தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் பணம் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வாரத்தின் முதல் பாதியில் நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். இந்தப் பயணம் சாதகமான பலன்களைத் தரக்கூடும்.

வாரத்தின் பிற்பகுதியில் நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். மாணவர்கள் தங்களின் உழைப்புக்கான நல்ல பலனைப் பெறுவார்கள். ஆரோக்கியமும் பொதுவாக சிறப்பாக இருக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று போராட்டங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது.

எதிரிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கடினமாக உழைத்தாலும் அதற்கேற்ற பலன் உடனடியாக கிடைக்காமல் போகலாம். சில வேலைகள் திட்டமிட்டபடி முடிவடையாததால் மனதில் அமைதியின்மை ஏற்படலாம்.

நிதி விஷயங்களில் மிகவும் சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளதால் தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள். உடல்நிலையில் சிறிய அளவிலான தற்காலிக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓய்வு மற்றும் அன்றாட பழக்கங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும். எந்தவொரு பணியையும் அர்ப்பணிப்புடனும் கடின உழைப்புடனும் மேற்கொண்டால் சிறப்பான வெற்றியையும் நல்ல லாபத்தையும் பெற வாய்ப்புள்ளது.

வேலை செய்பவர்களுக்கு பெரிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது பணியிடத்தில் முக்கியமான நிலை கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.

தொழில் மற்றும் வியாபாரம் தொடர்பாக நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும், அந்தப் பயணம் பயனுள்ளதாக அமையலாம். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக இது முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் வாரமாக இருக்கும்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பணியிடத்தில் மரியாதையும் மதிப்பும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக இருக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.

வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பெரிய லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக சிக்கியிருந்த பணம் மீண்டும் கிடைக்கலாம். இதனால் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை சுமூகமாக முடிக்க முடியும்.

குடும்ப உறவுகளில் சில ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருந்தாலும், குடும்ப உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களை அலட்சியம் செய்யாமல் கேட்டு நடப்பது நல்லது. குறிப்பாக குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்கள் தங்களின் இலக்குகளில் இருந்து விலகும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம். ஆரோக்கியம் பொதுவாக சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கும். வருமானம் அதிகரிப்பதால் பொருளாதார பிரச்சனைகள் குறையும். அதே நேரத்தில் செலவுகளும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவதால் சேமிப்பை அதிகரிக்க முடியும்.

வேலை மாற்றம் குறித்து சிந்திப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சிலருக்கு எதிர்பாராத வகையில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம்.

பங்குச் சந்தை அல்லது முதலீடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் அதிக ஆபத்துகளை எடுக்காமல் நிதானமாக செயல்பட வேண்டும். வீட்டில் திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் தொடர்பான பேச்சுக்கள் தொடங்கலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதேவேளை, ஓய்வின்றி தொடர்ந்து வேலை செய்வதைத் தவிர்த்து உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுப்பது அவசியம்.

இந்த வாரத்தின் மொத்தப் பலன்

2026 ஆகஸ்ட் 16 முதல் ஆகஸ்ட் 22 வரையிலான இந்த வாரம் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் வெவ்வேறு விதமான அனுபவங்களை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும். சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் பண விஷயங்களில் முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். சிலருக்கு செலவுகள், பணியிட அழுத்தம் மற்றும் உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் போன்ற சவால்கள் ஏற்படலாம்.

எந்த ராசியாக இருந்தாலும், அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை நிதானமாக பயன்படுத்திக் கொள்வது இந்த வாரத்தில் சிறந்த பலன்களைப் பெற உதவும்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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