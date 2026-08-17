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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 17 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டப்போகிறது!

இன்றைய ராசிபலன் 17 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டப்போகிறது!

written by இளவரசி 4 minutes read
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வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு நாளும் கிரகங்களின் நிலை, நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் அவற்றின் மாற்றங்கள் ஆகியவை 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் தாக்கம் தொழில், பணம், குடும்பம், காதல், திருமணம், கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் வெளிப்படலாம்.

அந்த வகையில், 2026 ஓகஸ்ட் 17ஆம் திகதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் நாள் எப்படி அமையப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம். குறிப்பாக இன்று சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நல்ல செய்திகள், நிதி முன்னேற்றம் மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த சில நல்ல செய்திகள் இன்று உங்களைத் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலையும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும்.

நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை இன்று வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும். இது உங்களுக்கு மனநிறைவையும் புதிய நம்பிக்கையையும் அளிக்கும். வேலை தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், அந்தப் பயணம் சாதகமான பலனைத் தரக்கூடும்.

குடும்பத்தில் நீடித்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறைந்து, மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகலாம். அன்புக்குரியவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவது மன அமைதியைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நம்பிக்கையும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் திறமை மற்றும் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் கவனிக்கலாம்.

இதனால் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்பு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி தொடர்பான ஏற்பாடுகள் நடைபெறலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவக்கூடும்.

இருப்பினும் எந்தவொரு வேலையையும் அவசரமாக செய்ய வேண்டாம். பிறர் கூறும் தகவல்களை உடனடியாக நம்பி முடிவெடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. முக்கியமான விஷயங்களில் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட பின்னரே செயல்படுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் பொறுமையை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது.

சில எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் உருவானாலும் அமைதியாக செயல்படுவது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட அல்லது தொழில் தொடர்பான முக்கியமான தகவல்களை அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்வதைத் தவிர்க்கவும்.

சட்டம் தொடர்பான விவகாரங்கள் இருந்தால் கூடுதல் கவனம் தேவை. மறுபுறம், நிதி நிலைமை மேம்படும் வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கைத்துணை உங்கள் முயற்சிகளுக்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்கக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சுமாரான நாளாக இருக்கலாம். குறிப்பாக ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். சிறிய உடல்நலப் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவற்றை புறக்கணிக்காமல் தேவையான ஓய்வை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் கூறும் வார்த்தை உங்களை மனதளவில் பாதிக்கலாம். இதனால் தேவையற்ற வருத்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல், சூழ்நிலையை நிதானமாக கையாளுங்கள்.

மறுபுறம், எதிர்பார்த்ததை விட வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம் என்பதால், வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையக்கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை காணலாம். படிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் எதிர்பார்த்த முடிவுகளை நோக்கி முன்னேற முடியும்.

உடற்பயிற்சி மற்றும் உடற்தகுதியில் கவனம் செலுத்துவது நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவும். ஏற்கனவே இருந்த உடல்நலப் பிரச்சனைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம் என்பதால் மனநிம்மதி கிடைக்கும்.

தேவைப்படும் நேரத்தில் உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். வேலை மற்றும் பிற பொறுப்புகள் அதிகமாக இருந்தாலும், அன்புக்குரியவர்களுடன் தொலைபேசி மூலம் பேசுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். இது உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வழக்கத்தை விட சிறப்பான நாளாக இருக்கலாம். வியாபாரத்தில் சில முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதுடன், அவை சாதகமான முன்னேற்றத்தையும் கொண்டு வரலாம்.

காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் கிடைக்கும். பணிபுரிபவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். இந்த கூடுதல் பொறுப்புகள் எதிர்காலத்தில் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடும்.

கடந்த காலத்தில் செய்த முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் உங்களால் நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை பிறருக்கு வழங்காமல் இருப்பது நல்லது. சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை இருப்பதை உறுதி செய்த பின்னரே வாக்குறுதி கொடுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். நெருக்கமான ஒருவர் கூறும் அல்லது செய்யும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

சமீபத்தில் தொடங்கிய புதிய முயற்சி அல்லது திட்டத்தில் எதிர்பாராத நஷ்டங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால், பணம் தொடர்பான முடிவுகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பணியிடத்தில் அமைதியான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

வீட்டிலும் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஏற்படும் சச்சரவுகளில் தேவையில்லாமல் தலையிடாமல், அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கைக்கு இடையில் சரியான சமநிலையைப் பேணுவது இன்று மிகவும் அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிரவுன்

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் வகையில் சில அனுபவங்கள் அமையலாம்.

நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால், கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை சரியான நேரத்தில் வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும்.

புதிய சொத்து வாங்குவது தொடர்பாக திட்டமிடுபவர்களுக்கு இன்று அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். இருப்பினும் மேலதிகாரிகள் உங்கள் பணியில் அதிருப்தி அடையக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் என்பதால் பணிகளை கவனமாக செய்ய வேண்டும்.

மற்றவர்கள் பரப்பும் வதந்திகளை நம்பி முடிவெடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குறிப்பாக வாகனங்களில் பயணம் செய்யும்போது வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, சுற்றுப்புறச் சூழலை கவனமாகக் கண்காணிப்பது அவசியம்.

நண்பர்களுடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். சிறிய விஷயங்களை பெரிதுபடுத்தாமல் பொறுமையுடன் அணுகுவது நல்லது.

வியாபாரத்தில் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தால், இன்று அவசரப்பட வேண்டாம். முதலீட்டின் சாதக, பாதக அம்சங்களை முழுமையாக ஆராய்ந்த பிறகே முடிவெடுப்பது நல்லது. தவறான முடிவுகள் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். உங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த ஒருவருடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.

வியாபாரம் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக மற்றவர்களின் ஆலோசனையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதைவிட, உங்கள் சொந்த ஆய்வையும் மேற்கொண்டு முடிவெடுப்பது நல்லது.

வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை சில நேரங்களில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், முக்கியமான வணிக முடிவுகளை நிதானமாக பரிசீலித்த பின்னரே எடுக்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அலைச்சல் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். வேலை அல்லது தொழில் காரணமாக நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம்.

பயணத்தின் போது பாதுகாப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். உடல்நிலை பொதுவாக சீராக இருக்கும். இருப்பினும் தொழில் அல்லது வணிகத்தை விரிவுபடுத்த நிதி உதவி தேவைப்படக்கூடும்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பேசும்போது நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது உறவுகளை மேம்படுத்த உதவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான நாளாக இருக்கும். நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான சம்பவங்கள் மாறி மாறி ஏற்படலாம். வீட்டில் சில மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது.

அதே நேரத்தில் உடல்நிலையில் சிறிய ஏற்றத் தாழ்வுகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத சில நஷ்டங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் நிதி முடிவுகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். பிரச்சனையை பெரிதுபடுத்தாமல் அனைவரிடமும் பேசி தீர்வு காண முயற்சி செய்வது நல்லது. குடும்பத்தில் நல்லிணக்கத்தை பேணுவதற்கு பொறுமை முக்கியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்று அதிர்ஷ்டம் அதிகம் காணப்படும் ராசிகள்

இன்றைய ராசிபலனின்படி, மேஷம், ரிஷபம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கலாம். குறிப்பாக நல்ல செய்திகள், தொழில் முன்னேற்றம், பதவி உயர்வு, நிதி வாய்ப்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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