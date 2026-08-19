சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘ஜெயிலர் 2 ‘ படத்தின் அப்டேட்

சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் தயாராகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் பாடலின் வெளியீடு குறித்த அதிகாரப்பூர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2 ‘திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த், எஸ். ஜே. சூர்யா, மிதுன் சக்கரவர்த்தி, ரம்யா கிருஷ்ணன், வித்யா பாலன், யோகி பாபு, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, மிர்சா, ரித்விக் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.
மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் இந்திய திரை ஆளுமைகளான மோகன்லால்- சிவ ராஜ்குமார்- ஜாக்கி ஷெரஃப், ஹிர்த்திக் ரோஷன்- விஜய் சேதுபதி – ஆகியோர் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.
விஜய் கார்த்திக் கண்ணன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். பிரம்மாண்டமான எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் கலாநிதி மாறன் தயாரித்திருக்கிறார்.
எதிர்வரும் ஓக்டோபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி முதல் உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற முதல் பாடல்.. ஓகஸ்ட் 21ஆம் திகதியன்று வெளியாகும் என படக்குழுவினர் பிரத்யேக போஸ்டர் மூலம் அறிவித்துள்ளனர்.
மேலும் இந்த போஸ்டரில் சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சீருடை அணியாத காவல்துறை அதிகாரி ‘டைகர்’ முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் தோன்றுவதும்… அவரை சுற்றி நடன குழுவினர் இடம்பிடித்து இருப்பதால்.. நிச்சயமாக துள்ளல் இசையுடன் கூடிய பாடலாக தான் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.