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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 13 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களை இன்று கவலைகள் துரத்துமாம்!

இன்றைய ராசிபலன் 13 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களை இன்று கவலைகள் துரத்துமாம்!

written by இளவரசி 4 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 13 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களை இன்று கவலைகள் துரத்துமாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு நாளும் கிரகங்களின் நிலை, நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் அவற்றின் தாக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என நம்பப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், உடல்நலம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 13ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் நாள் எப்படி அமையப் போகிறது என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக அமையக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கியமான பணி இன்று நிறைவடையலாம்.

எந்தவொரு வேலையையும் தேவையில்லாமல் தாமதப்படுத்தாமல், திட்டமிட்டு செய்து முடிப்பது நல்லது. சட்டம் தொடர்பான ஏதேனும் விவகாரம் இருந்தால், அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

பயணம் மேற்கொள்ளும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் வாகனத்தின் நிலையை முன்கூட்டியே சரிபார்த்துக் கொள்வது நல்லது. எதிர்பாராத வாகனப் பழுது கூடுதல் செலவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று திட்டமிட்ட சில பணிகளில் தடைகள் ஏற்படக்கூடிய நாள். குறிப்பாக வியாபாரம் செய்பவர்கள் தேவையற்ற செலவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இதனால் நிதி நிலை குறித்து கவலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

புதிய திட்டங்கள் அல்லது பெரிய முதலீடுகளை உடனடியாக மேற்கொள்வதைத் தவிர்த்து, சாதகமான சூழலை எதிர்பார்ப்பது நல்லது. அவசரமாக எடுக்கப்படும் சில முடிவுகள் எதிர்பாராத இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.

குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் குழந்தைகளின் நலன் தொடர்பாக சில கவலைகள் ஏற்படலாம். குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் குறித்தும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று எந்தவொரு பணியையும் அவசரமாகச் செய்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அவசர முடிவுகள் தேவையற்ற சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். உடல்நலம் தொடர்பான சிறிய பிரச்சினைகள் இருந்தால் அவற்றை அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனம் செலுத்துங்கள்.

குடும்பப் பொறுப்புகளை சிறப்பாக சமாளிக்க முடியும். பெற்றோரின் ஆலோசனையும் வழிகாட்டுதலும் நீண்ட நாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண உதவலாம்.

பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் வார்த்தைகளை மனதில் எடுத்துக்கொள்ளாமல், உங்கள் பணியில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பதற்கு சாதகமான நாளாக அமையலாம். முக்கியமான வேலைகளை தள்ளிப்போடாமல் உடனடியாக செய்து முடிப்பது நல்ல பலனைத் தரும்.

குடும்பத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய தொழில் தொடங்க திட்டமிட்டு வருபவர்கள் அதற்கான ஆரம்ப முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

சமூக சேவையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அவர்களின் பங்களிப்புக்காக பாராட்டும் அங்கீகாரமும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அமைதியான நாளாக இருக்கலாம். இருப்பினும் எதிர்மறையான எண்ணங்களை மனதில் வளர்த்துக் கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை முழுமையாக சிந்திக்காமல் யாருக்கும் வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டாம். பின்னர் அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.

குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நிலை தொடர்பாக சிறிய கவலைகள் ஏற்படலாம். நிதி விவகாரங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. அதேநேரம் புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் எண்ணம் நிறைவேறும் வாய்ப்பும் காணப்படுகிறது.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று வாகனம் பயன்படுத்தும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எதிர்பாராத வாகனப் பழுது அல்லது பயணச் செலவுகள் கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தலாம்.

புதிய வேலை கிடைப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடும். இருப்பினும் உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து எதிர்பாராத அல்லது ஏமாற்றமளிக்கும் செய்தி கிடைக்கலாம்.

இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். எந்தவொரு பணியையும் அவசரமாக செய்து முடிக்க முயற்சிப்பதைத் தவிர்க்கவும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கியமான பணி இறுதியாக முடிவுக்கு வரக்கூடும்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக அமையக்கூடும். வேலை மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனை இன்று உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏற்கனவே உடல்நலப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு வருபவர்களுக்கு ஓரளவு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து புதிய தொழில் தொடங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கலாம். எனினும், கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சினை மீண்டும் தலைதூக்க வாய்ப்புள்ளதால், பழைய விவகாரங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில விஷயங்களில் இழப்புகளை சந்திக்கும் சூழல் ஏற்படலாம். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவது மனதிற்கு ஆறுதலைத் தரும்.

வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது அவசரப்பட வேண்டாம். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நன்கு ஆராய்ந்த பிறகே முடிவு எடுப்பது நல்லது.

குடும்பத்தில் ஏற்படும் சில பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டலாம்.

வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அவசரப் பயணம் மற்றும் கவனக்குறைவைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையக்கூடும். பணியிடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலை தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்.

அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் உங்கள் பணியில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உடல்நலத்தில் ஏதேனும் சிறிய பிரச்சினைகள் இருந்தால் இன்று நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து புதிய தொழில் அல்லது வருமான வாய்ப்பு குறித்து ஆலோசிக்கலாம். அதேவேளை, கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சினை மீண்டும் பேசப்படக்கூடும் என்பதால், வார்த்தைகளில் நிதானம் அவசியம்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வாழ்க்கையில் சில சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய நாள். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கலாம்.

உங்கள் முழு கவனமும் இலக்கை நோக்கி இருக்கும். பொருளாதார நிலை வலுப்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஏற்கனவே செய்திருந்த பழைய முதலீட்டிலிருந்து நியாயமான லாபம் கிடைக்கக்கூடும்.

வியாபாரிகளுக்கு இன்று நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். லாபம் ஈட்டுவதற்கான சந்தர்ப்பங்களும் உருவாகலாம்.

ஆனால் பணியிடத்தில் இருப்பவர்கள் உயர் அதிகாரிகளின் கோபத்திற்கு ஆளாகாமல் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். வேலையில் சிறிய தவறுகூட பிரச்சினையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் கூடுதல் கவனம் அவசியம்.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று தங்களின் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிதானமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.

வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் நடைபெறலாம். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் இனிமையாக நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். தொழிலதிபர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய நண்பர்கள் மற்றும் அறிமுகங்கள் உருவாகலாம். இந்த தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும்.

அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாகப் பயன்படுத்துங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கும். குறிப்பாக உடல்நலம் தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

உங்கள் பணியில் மேலதிகாரிகள் திருப்தியடையக்கூடும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு உரிய பாராட்டு அல்லது சில சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

பெற்றோருக்கு தேவையான உதவிகளைச் செய்வதற்கு நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். இது உங்களுக்கு மனநிறைவையும் அமைதியையும் அளிக்கலாம்.

இன்று உங்கள் பொறுப்புகளை சரியாக நிறைவேற்றி, உடல்நலத்திலும் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

இன்றைய அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிரவுன்

இன்று யாருக்கு கவனம் தேவை?

இன்றைய பலன்களின் அடிப்படையில் ரிஷபம், கன்னி, விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் நிதி, பயணம், குடும்பம் மற்றும் உடல்நலம் போன்ற விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. அதேவேளை, ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களும் தங்களுக்கான பலன்களை பொதுவான ஜோதிடக் கணிப்பாக மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு, முக்கியமான வாழ்க்கை முடிவுகளை நடைமுறை சூழ்நிலைகளையும் கருத்தில் கொண்டு எடுப்பது சிறந்தது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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