இங்கிலாந்துக்கு நாடு கடத்தும் வழக்கில் பிணை கோரும் டேட் சகோதரர்கள், அமெரிக்க சிறை குறித்து அதிருப்தி

இங்கிலாந்துக்கு நாடு கடத்தப்படுவதை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காகத் தங்களைச் சிறையிலிருந்து பிணையில் விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்ட்ரூ டேட் (Andrew Tate) மற்றும் டிரிஸ்டன் டேட் (Tristan Tate) ஆகிய இரு சமூக ஊடக பிரபலங்களும், அமெரிக்க – புளோரிடா நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் மியாமி நகரில் கடந்த மாதம் ஜூலை 19ஆம் திகதியன்று கைது செய்யப்பட்ட இந்த சகோதரர்கள் மீது, இங்கிலாந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் ஆள் கடத்தல் உட்படப் பல கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்க சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள தங்களின் சிறை நிலைமைகளை இரு சகோதரர்களும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர்.
சிறை அறை மிகவும் சிறியதாகவும், அதிக வெப்பத்துடனும், போதிய சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கான வசதிகள் இன்றியும் இருப்பதாக டிரிஸ்டன் டேட் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
மேலும், அங்குள்ள நிலைமையால் தான் சுமார் 6.3 கிலோ எடையை இழந்துவிட்டதாகவும், “இது நீர்வேட்பு நோய் மூலம் ஏற்படும் மரணம் போன்றது” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்த ஆண்ட்ரூ டேட், தான் எந்தவொரு குற்றத்தையும் செய்யவில்லை என்று கூறினார். தன்னை மெக்சிகோவின் பிரபல போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் “எல் சாப்போ” (El Chapo) போல நடத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், நீதிமன்ற அமைப்பில் தனக்குச் சுத்தமான பின்னணி இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
டேட் சகோதரர்களிடம் பல நாடுகளின் கடவுச்சீட்டுகள் மற்றும் தப்பிச் செல்வதற்கான பண பலம் உள்ளதால், அவர்களுக்குப் பிணை வழங்கக் கூடாது என்று அமெரிக்க அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டனர்.
அதே நேரத்தில், இங்கிலாந்து தூதரகமும் அவர்களைத் தொடர்ந்து சிறையில் வைக்குமாறு நீதிமன்றத்தைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஆனால், அவர்களின் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், அவர்கள் மிகவும் பிரபலமானவர்கள் என்பதால் தப்பி ஓடுவது சாத்தியமில்லை என்று வாதிட்டனர்.
இங்கிலாந்து அரசு இவர்கள் மீது பாலியல் வன்கொடுமை, ஆள் கடத்தல் மற்றும் குழந்தைகளைப் பாதிக்கும் ஆபாசப் படங்கள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் உட்பட மொத்தம் 59 குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்தியுள்ளது. இங்கிலாந்து அதிகாரிகள் முழுமையான நாடு கடத்தல் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க செப்டம்பர் 16 வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை, டேட் சகோதரர்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்புக்குத் தங்களின் ஆதரவைத் தெரிவித்து வந்த போதிலும், இந்த நாடு கடத்தல் வழக்கில் டிரம்ப் தலையிட மாட்டார் என்று வெள்ளை மாளிகை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இவர்களுக்குப் பிணை வழங்குவது குறித்த தனது தீர்ப்பை பின்னர் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிப்பதாக அமெரிக்க நீதிபதி லாரன் லூயிஸ் (Lauren Louis) தெரிவித்துள்ளார்.