குளத்து தண்ணீரிலேயே சிறுவன் வாழ்வது ஏன் தெரியுமா? கை கொடுத்த ஆனந்த் அம்பானி!

உடலில் தொடர்ந்து ஏற்படும் கடுமையான எரிச்சல் காரணமாக இரவு, பகல் பாராது குளத்திலேயே தங்கி வந்த மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் இக்பாலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தொழிலதிபர் அனந்த் அம்பானி முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த இக்பால் என்ற சிறுவன், தனது உடலில் எப்போதும் தாங்க முடியாத எரிச்சல் இருப்பதாகக் கூறி கடந்த சில நாட்களாக குளம் ஒன்றிலேயே தங்கி வந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. குளத்திலேயே உணவு உட்கொண்டு, பெரும்பாலான நேரத்தை தண்ணீருக்குள் கழித்த அவர், தனது நிலைக்கு மருத்துவ ரீதியான தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்தப் பிரச்சினைக்கு காரணம் “ஜின் அல்லது பேய் பிடித்திருப்பது” என சிறுவன் நம்பியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன. இதற்காக பல்வேறு வழிகளில் சிகிச்சை பெற்றும் தனது உடல்நிலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்றும், மருத்துவச் செலவுகளைச் சமாளிக்க அரசு உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இக்பால் குளத்துக்குள் நீண்ட நேரம் தங்கியிருக்கும் காட்சிகள் மற்றும் அவரது நிலை தொடர்பான செய்திகள் அண்மையில் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டன. இதையடுத்து, சிறுவனின் நிலை குறித்த கவனம் அதிகரித்தது.
இந்த நிலையில், சிறுவனுக்கு உதவ அனந்த் அம்பானி முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சிறுவனை மும்பைக்கு அழைத்து வந்து, அங்குள்ள ரிலையன்ஸ் மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் தேவையான சிகிச்சைகளை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர் மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நீண்ட காலமாக உடல்நலப் பிரச்சினையால் அவதிப்பட்டு வந்த சிறுவனுக்கு உரிய மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மூலம் பிரச்சினைக்கான உண்மையான காரணம் கண்டறியப்பட்டு, தேவையான சிகிச்சை கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு சிறுவனின் துயரத்தைப் பார்த்து அதற்கு உதவ முன்வந்ததாகக் கூறப்படும் இந்த நடவடிக்கை, மனிதநேயத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் மீண்டும் எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. இருப்பினும், சிறுவனின் உடல்நிலை மற்றும் அனந்த் அம்பானியின் மருத்துவ உதவி தொடர்பான மேலதிக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகும் வரை, சமூக வலைத்தளத் தகவல்களை எச்சரிக்கையுடன் அணுகுவது அவசியமாகும்.