Saturday, October 25, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

தெற்காசிய மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில் இலங்கைக்கு மேலும் 6 பதக்கங்கள், வக்சனக்கு...
by பூங்குன்றன்
நாட்டில் 80 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் பாலியல் தொழிலில் | பிரதிபா...
by பூங்குன்றன்
பாடசாலை மாணவர்களை இலக்கு வைத்து விபச்சார விடுதி | மூவர்...
by பூங்குன்றன்
சாதனை படைக்கும் கிஷோர்- ரி. ரி. எஃப் வாசன் இணைந்து...
by பூங்குன்றன்
‘தடை அதை உடை’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
ஜெனீவாவில் 151வது IPU மாநாடு – இலங்கைப் பாராளுமன்றக் குழு...
by பூங்குன்றன்
உள்நாட்டு கைத்தொழிலாளர்களை பலப்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் – பிரதமர்
by பூங்குன்றன்

சாதனை படைக்கும் கிஷோர்- ரி. ரி. எஃப் வாசன் இணைந்து மிரட்டிய 'இந்தியன் பீனல் லா' ( IPL) படத்தின் கிளர்வோட்டம்

சாதனை படைக்கும் கிஷோர்- ரி. ரி. எஃப் வாசன் இணைந்து மிரட்டிய 'இந்தியன் பீனல் லா' ( IPL) படத்தின் கிளர்வோட்டம்

written by பூங்குன்றன்
நடிப்பில் தனித்துவமான திறனை வெளிப்படுத்தும் கலைஞரான ‘ஆடுகளம்’ கிஷோர்- துவி சக்கர வாகனத்தில் சாகசங்களை செய்து இணையத்தில் பிரபலமான நடிகர் ரி. ரி.  எஃப் வாசன் ஆகியோர் முதன்மையான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் ‘இந்தியன் பீனல் லா’ (IPL) எனும் திரைப்படத்தின் கிளர்வோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் கருணாநிதி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘இந்தியன் பீனல் லா’ ( IPL)  எனும் திரைப்படத்தில் கிஷோர்,  ரி. ரி.  எஃப் வாசன், அபிராமி, சிங்கம் புலி, ஹரிஷ் பெராடி, ‘ஆடுகளம்’ நரேன், ஜான் விஜய் ,போஸ் வெங்கட், திலீபன், ஜனனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

எஸ். பிச்சு மணி ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு அஸ்வின் விநாயகமூர்த்தி இசையமைத்திருக்கிறார். கொமர்சல் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ராதா பிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஜி. ஆர். மதன் கிருஷ்ணன் தயாரித்திருக்கிறார்.

இப்படத்தின் டைட்டிலும்.. டைட்டில் லுக்கும் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்த நிலையில் இப்படத்தின் கிளர்வோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் இடம்பெறும் காட்சிகள்.. குற்ற சம்பவத்தின் பின்னணி குறித்து சட்டபூர்வமாக ஆராய்வதால் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

