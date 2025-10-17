தீபாவளியை எப்படி கொண்டாடுவது?

தீபாவளி அல்லது தீபஒளி திருநாள் என்பது ஒளி இருளை வெல்வதையும், நன்மை தீமையை வெல்வதையும் குறிக்கும் இந்தியாவின் மிகப் பெரும் பண்டிகையாகும். இது குடும்பம், மகிழ்ச்சி, பகிர்வு, ஆனந்தம் ஆகியவற்றின் திருநாளாகவும் கருதப்படுகிறது. ஆண்டு தோறும் அஷ்வயுஜ மாதத்தின் அமாவாசை நாளில், நாடு முழுவதும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை 20ஆம் திகதி இவ்வாண்டுக்கான தீபாவளி கொண்டாடப்படவுள்ளது.
🪔 1. வீடு சுத்தம் மற்றும் அலங்காரம்
தீபாவளி வருவதற்கு முன் வீட்டை முழுமையாக சுத்தம் செய்வது பழக்கமாகும். இது தூய்மையும், புதிய தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது. வீடு முழுவதும் விளக்குகள், தீபங்கள், மாலைகள், ரங்கோலி போன்றவற்றால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது. சிலர் புதிய வண்ணப்பூச்சும் போடுவர்.
🎁 2. புதிய ஆடைகள் மற்றும் பரிசுகள்
தீபாவளி நாளில் அனைவரும் புதிய ஆடைகளை அணிந்து மகிழ்ச்சி அடைவது வழக்கம். குழந்தைகளுக்கு புதிய ஆடைகள், இனிப்புகள், பரிசுகள் வழங்கப்படும். நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் இனிப்புகள் பரிமாறுவது உறவை மேலும் உறுதியாக்குகிறது.
🍬 3. இனிப்புகள் மற்றும் உணவுகள்
தீபாவளி இனிப்பு இல்லாமல் முழுமையடையாது. லட்டு, ஜிலேபி, மைசூர் பாக், முருக்கு போன்ற பலவிதமான இனிப்புகள் மற்றும் கார உணவுகள் வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுகின்றன. சிலர் பாரம்பரிய உணவுகளை செய்து விருந்தினர்களை வரவேற்பர்.
🔥 4. பட்டாசு வெடித்தல்
தீபாவளி என்றாலே பட்டாசு வெடிப்பு நினைவுக்கு வரும். குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடுவர். ஆனால், இப்போது சுற்றுச்சூழலை காப்பதற்காக பசுமை பட்டாசுகள் அல்லது குறைந்த சத்தம் தரும் பட்டாசுகள் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.
🙏 5. வழிபாடு மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வுகள்
தீபாவளி நாளில் மகாலட்சுமி பூஜை, கணபதி பூஜை போன்றவை நடத்தப்படுகின்றன. செல்வம், அமைதி, ஆரோக்கியம் வேண்டி குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வழிபடுவர். இது குடும்ப உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் தருணமாகும்.
🌟 6. அன்பும் பகிர்வும்
தீபாவளி என்பது ஒளி மற்றும் மகிழ்ச்சியை எல்லோருடனும் பகிரும் நாளாகும். ஏழை, ஆதரவற்றோர், முதியோர் இல்லங்களுக்கு உணவு, ஆடைகள், பரிசுகள் வழங்குவது உண்மையான தீபாவளி மகிழ்ச்சியை அளிக்கும்.
💫 தீபாவளி ஒளி மட்டுமல்ல, மனதிலும் ஒளியை ஏற்றும் திருநாள். பழைய துக்கங்களையும், குறைகளையும் விட்டுவிட்டு புதிய நம்பிக்கையுடன் வாழத் தொடங்கும் நாளாக இதை கொண்டாடுவோம். ஒளியும் அன்பும் நிறைந்த தீபாவளி அனைவருக்கும் நம்பிக்கை மற்றும் நலத்தை தரட்டும்!
வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்! 🪔✨