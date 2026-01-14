உகண்டா பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இணையம் துண்டிப்பு: ஜனநாயக நியாயத்தன்மை குறித்து கவலை

உகண்டாவில் நாளை நடைபெறவுள்ள பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு, நாடு முழுவதும் இணைய சேவைகள் மற்றும் கையடக்கத் தொலைபேசி தொடர்புகள் திடீரென முடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கை, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக எடுக்கப்பட்டதாக உகண்டா அரசு தெரிவித்துள்ளது.
நீண்டகாலமாக ஆட்சியில் உள்ள ஜனாதிபதி யோவேரி முசவேனிக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வலுப்பெற்று வரும் சூழலில், இந்தத் தகவல் தொடர்பு துண்டிப்பு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 81 வயதான முசவேனி, எட்டாவது முறையாக ஜனாதிபதி பதவிக்குப் போட்டியிடுவதால், அவரது பல தசாப்தங்களாக நீடிக்கும் ஆட்சிக்கு எதிராக இளைஞர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
தவறான தகவல்கள் மற்றும் வதந்திகள் பரவுவதைத் தடுப்பதற்காகவே இணைய சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். ஆனால், இதை போராட்டங்களை ஒடுக்கவும், எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பை தடுக்கவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை என போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
தகவல் பரிமாற்றம் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் அன்றாட வாழ்வில் கடும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். வங்கி சேவைகள், வணிக நடவடிக்கைகள், செய்தி பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட பல துறைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் சுதந்திரமாகவும் நியாயமான முறையிலும் நடைபெறுமா என்ற சந்தேகம் சர்வதேச அளவில் எழுந்துள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் வரை இந்த இணைய மற்றும் தொலைபேசி கட்டுப்பாடுகள் தொடரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், உகண்டாவின் அரசியல் சூழல் மேலும் பதற்றமடைந்துள்ளது.