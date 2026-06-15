இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்புத் துறைக்கு கூடுதல் நிதி கிடைக்குமா? புதிய செயலர் அதிரடி நடவடிக்கை

இங்கிலாந்தின் புதிய பாதுகாப்புச் செயலராக பொறுப்பேற்றுள்ள டான் ஜார்விஸ் (Dan Jarvis), நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ முதலீட்டுத் திட்டங்களை மறுஆய்வு செய்து, கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்த உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பாதுகாப்புத் துறைக்கான நிதி தேவைகள் குறித்து அவர் மீண்டும் நிதி அமைச்சகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடும் என அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. உலகளாவிய பாதுகாப்பு சவால்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், இராணுவத் தயார்நிலையை வலுப்படுத்துவது அவசியம் என்ற நிலைப்பாட்டில் அவர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அரசாங்க வட்டாரங்களின் தகவலின்படி, பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களுக்கு டான் ஜார்விஸ் முன்னுரிமை வழங்கவுள்ளார். குறிப்பாக, எதிர்கால பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்பட்ட இராணுவ திறன்களை உருவாக்கும் திட்டங்கள் அதிக கவனம் பெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக முன்னாள் பாதுகாப்புச் செயலர் ஜான் ஹீலி (John Healey) தனது பதவியை ராஜினாமா செய்திருந்தார். இதன் பின்னர், குறித்த பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டம் எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது, பாதுகாப்புத் துறைக்கு மேலதிக நிதி வழங்கப்பட வேண்டுமா அல்லது ஏற்கெனவே உள்ள சில திட்டங்களில் செலவினங்களை குறைத்து நிதியை மறுசீரமைக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து அமைச்சரவைக்குள் தீவிர விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. பொருளாதார அழுத்தங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் தேவைகள் ஆகிய இரண்டுக்கும் இடையில் சமநிலையை பேணுவது அரசாங்கத்திற்கு சவாலாக மாறியுள்ளது.
இதற்கிடையில், இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் (Keir Starmer) நவீன பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார். குறிப்பாக ட்ரோன்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு ஆதரித்த பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் தானியங்கி கடற்படை கப்பல்கள் போன்ற எதிர்கால இராணுவ தொழில்நுட்பங்களில் முதலீட்டை அதிகரிக்க அவர் விரும்புவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பாரம்பரிய இராணுவத் திட்டங்களில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.
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மேலும், ரஷ்யாவுடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு கப்பல் அண்மையில் கைப்பற்றப்பட்ட சம்பவம், நாட்டின் பாதுகாப்புத் தயார்நிலை மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பு தொடர்பான விவாதங்களை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பின்னணியில், இங்கிலாந்தின் எதிர்கால பாதுகாப்புக் கொள்கை மற்றும் இராணுவ நிதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்து அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டாரங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.