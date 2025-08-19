தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது, தாய்மார்கள் சில விஷயங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். குழந்தையின் பசியைப் பொறுத்து, தாய்ப்பால் கொடுக்கத் தயாராக இருக்க வேண்டும், மேலும் குழந்தையின் நிலையை கவனித்து, நிம்மதியான சூழ்நிலையில் பாலூட்ட வேண்டும்.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது, கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள்:
சரியான நிலை:
குழந்தை வசதியாக பால் குடிக்க, தாயும் குழந்தையும் சரியான நிலையில் இருக்க வேண்டும். குழந்தையின் தலை மற்றும் உடல் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும், குழந்தையின் வாய் மார்பகத்தின் அருகே இருக்க வேண்டும்.
தாயின் உடல்நிலை:
தாய்க்கு போதுமான ஓய்வு மற்றும் உணவு அவசியம். தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது, சோர்வாகவோ அல்லது அசதியாகவோ இருந்தால், குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பது கடினமாக இருக்கும்.
தாய்ப்பால் சுரப்பு:
தாய்ப்பால் போதுமான அளவு சுரக்க, நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். மன அழுத்தம் இல்லாமல், நிம்மதியான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும்.
குழந்தையின் அறிகுறிகள்:
குழந்தை பால் குடிக்கவில்லை என்றால், அல்லது பால் குடித்த பின் அழுகிறது என்றால், குழந்தையின் உடல்நிலையை கவனித்து, மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் நேரம்:
குழந்தை பசியாக இருக்கும் போது, தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது, குறைந்தது 20 நிமிடங்கள் வரை பால் கொடுக்க வேண்டும், இதனால் குழந்தை போதுமான அளவு பால் குடிக்க முடியும்.
குழந்தை பிறந்து ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தாய்ப்பால் கொடுக்கத் தொடங்க வேண்டும். இது குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது, மேலும் தாய்க்கும், குழந்தைக்கும் இடையே ஒரு நல்ல பிணைப்பை ஏற்படுத்தும்.
தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிப்பதற்கான வழிகள்:
தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்க, நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும், ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும், மன அழுத்தத்தை குறைக்க வேண்டும், மேலும் குழந்தைக்கு அடிக்கடி பால் கொடுக்க வேண்டும்,
தாய்ப்பால் கொடுப்பது என்பது ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இடையேயான ஒரு சிறப்புப் பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு அற்புதமான அனுபவமாகும்.
இந்த விஷயங்களை கவனித்துக்கொண்டால், தாய்ப்பால் கொடுக்கும் அனுபவம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)