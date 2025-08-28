பித்த வெடிப்பை தவிர்க்கும் குறிப்புகள்!

பித்தம் (Bile) என்பது செரிமானத்துக்கு அவசியமான ஒரு திரவம்.
ஆனால், உடலில் பித்தம் அதிகரித்தால் பித்த வெடிப்பு (அதாவது, உடல் சூடு, வயிற்று எரிச்சல், கோபம், தலைவலி, தோல் பிரச்சினை, அதிக வியர்வை போன்றவை) ஏற்படும்.
குறிப்பாக பெண்கள் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், வேலைப் பளு, மன அழுத்தம் போன்ற காரணங்களால் பித்த வெடிப்புக்கு அதிகமாக ஆளாகிறார்கள்.
இதைத் தவிர்க்க சில வாழ்க்கை முறைக் குறிப்புகள் உதவும்.
🔹 1. உணவில் கவனம்
காரம், எண்ணெய், பொரியல் உணவுகளை குறைக்கவும்.
அதிகமாக காபி, தேநீர், மதுபானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய், முலாம்பழம், பீர்க்கங்காய், வெண்டைக்காய் போன்ற குளிர்ச்சியான உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடவும்.
அதிக தண்ணீர் குடிப்பது பித்தத்தை கட்டுப்படுத்தும்.
🔹 2. தினசரி வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம்
உடல் சூடு அதிகரிக்கக் கூடிய நேரடி வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
சீரான தூக்கத்தைப் பெற வேண்டும்.
யோகா, தியானம், சுவாச பயிற்சிகள் மனஅழுத்தத்தையும் பித்த வெடிப்பையும் குறைக்கும்.
🔹 3. வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய வைத்தியங்கள்
வெந்தயத்தை இரவு ஊறவைத்து காலையில் சாப்பிடலாம்.
எலுமிச்சை நீர், புதினா தண்ணீர், ஜீரகம்-கொத்தமல்லி நீர் போன்றவை உடல் சூட்டை குறைக்கும்.
மோர் அல்லது வெள்ளை பால் அடிக்கடி குடிப்பது சிறந்தது.
🔹 4. தவிர்க்க வேண்டிய பழக்கங்கள்
இரவு நேரங்களில் தாமதமாக உணவு சாப்பிடாதீர்கள்.
வெறுமையான வயிற்றில் நீண்ட நேரம் இருக்க வேண்டாம்.
அடிக்கடி கோபப்படுதல், பதட்டம் ஆகியவை பித்தத்தை தூண்டும்.
👉 முக்கிய குறிப்பு: அடிக்கடி பித்தம் வெடித்து, வாந்தி, கடுமையான வயிற்றுவலி, தோல் மஞ்சள் நிறம் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.