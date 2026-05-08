திருகோணமலை இராச்சியம் விக்கிரகங்கள் கல்வெட்டுகள் – ஒரு பார்வை | பானு சுதாஹரன்

WhatsApp
Friday, May 8, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

திருகோணமலை இராச்சியம் விக்கிரகங்கள் கல்வெட்டுகள் – ஒரு பார்வை |...
by பூங்குன்றன்
நடிகராக அறிமுகமாகும் இயக்குநர் பட்டியலில் இணைந்த பிரசாந்த் பாண்டியராஜ்
by பூங்குன்றன்
கபில சந்திரசேனவின் மரணம் தொடர்பில் கொள்ளுப்பிட்டி பொலிஸார் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிப்பு!
by பூங்குன்றன்
கொழும்பு அணியை 119 ஓட்டங்களால் வெற்றிகொண்டு தேசிய சுப்பர் லீக்...
by பூங்குன்றன்
பனைவளம் எமது அடையாளம், வாழ்வாதாரம் – பிரதி அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம்...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்து அரசியலில் ஒரு வரலாற்று மாற்றம்: Reform UK கட்சி...
by இளவரசி
தீபச்செல்வனின் புத்தகங்கள் தடுப்பு | பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் மற்றும் நீதியமைச்சரிடம்...
by பூங்குன்றன்
தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று ஸ்டாமர் பதவி விலக வேண்டும் –...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home இலக்கியம்இலக்கியச் சாரல் திருகோணமலை இராச்சியம் விக்கிரகங்கள் கல்வெட்டுகள் – ஒரு பார்வை | பானு சுதாஹரன்

திருகோணமலை இராச்சியம் விக்கிரகங்கள் கல்வெட்டுகள் – ஒரு பார்வை | பானு சுதாஹரன்

written by பூங்குன்றன் 3 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

வரலாறு என்ற ‘வரையறைகளுக்கப்பாற்பட்ட’ சொத்தினை ஆய்ந்தறியும் வேட்கையும், வெறியும், வினைத்திறன் மிக்க வரலாற்றுத் தேடலும் கொண்டு, சமூகத்தின் பலதரப்பட்ட வரலாற்று அறிஞர்கள், ஆய்வாளர்கள், ஆர்வலர்கள், மாணவர்கள் ஒருங்கு சேர்ந்த அரங்கும்; அங்கு ஒருவருக்கொருவர் சளைக்காத  கருத்துத்தெறிப்புகளும், கண்ணியமான பதிலுரைப்புகளும் என கலாநிதி கனகசபாபதி சரவணபவன் அவர்களின் ‘திருகோணமலை இராச்சியம் விக்கிரகங்கள் கல்வெட்டுக்கள்’ நூல் கடந்த 25.04.2026 சனிக்கிழமையன்று “எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இலக்கிய மன்ற”த்தின் ஒழுங்கமைப்பில் திருமலையில் விமரிசையாக வெளியீடு கண்டது.

ஆலயம் தொழுவது என்பது ஒரு மதக் ‘கடமை’ மட்டுமே என்ற  ஒடுங்கிய நம் பார்வையில், மணியொலியும் மந்திரமும், திரைச்சேலை விலகியதும் பஞ்சாலாத்தி சுடர்தெரிய “அரோகரா!” கோஷமிட்டு, இடித்து விலக்கி  விபூதி சந்தனம், இடையிடையே அவசரமாய் அலைபேசி புகைப்படங்கள் காணொளிகள், அப்போதே  வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றி பதிந்து விட்டால், ‘மோட்சம் பெற்றதொரு’ மாபெரும் திருப்தி கொள்ளும் நம் வழிபாட்டு  வகையறாக்களை (விக்கிரக  வழிபாடுகளை), முற்றிலுமாய் பரிமாணம் மாற்றியது கனகசபாபதி சரவணபவன் அவர்களின் ‘விக்கிரகங்கள் கல்வெட்டுக’ளின் விறுவிறுப்பான வாசிப்பு.

“விக்கிரகம் என்பது வெறும் கல்லின் கலை வடிவமல்ல; அது ஒரு காலத்தின் பரிணாமம்; ஒரு சமுதாயத்தின் தத்துவம்; ஒரு உள்ளத்தின் எதிரொலி; நேரடி தெய்விக உணர்வின் செயல்முறை வடிவம்; குறியீட்டியல் (Symbolism) மற்றும் தத்துவம் (Archetypes) என்பவற்றின் வெளிப்பாடுகள்” என வாசகரின் பார்வையில் விக்கிரகங்கள் பற்றி ஒரு புதிய, நேர்த்தியான, முழுமையான தெளிவினை சிந்தை செறிய சொல்லிக்கொடுத்துள்ளார் ஆசிரியர்.  “சிற்பிகளின் சிந்தனைச் சுதந்திரம்” மற்றும் “அந்தந்த சமூகத்தின் ஆன்மிக பரிணாமத்திற்கான சாட்சியங்”களாக காட்சிகள் விரிகின்ற ஆன்மிகப் பயணத்தின் விந்தை மிகு விரிந்த கதவுகள் ஆசிரியரால் வாசகர்க்காகத் திறக்கப்பட்டன.

“ஒரு கற்சிலை சிற்பமாக (Icon)  மாறுவதற்கு தத்துவம், மெய்ஞ்ஞானம், கலை ஆகிய மூன்றும் இணைய வேண்டும்” என்ற மூலக்கருத்தினை நூல் தெளிவாகப்புலப்படுதுகிறது. ஆசிரியரின் ‘பார்வை’, குறித்த மதம் என்ற எல்லைகளுக்குள் குறுகவில்லை,  விக்கிரகங்கள் மீதான விரிந்த ஆய்வின் அவரது ‘கூரிய நோக்கிலிருந்து’ ‘புத்தர்சிலை’யின் அடையாளங்களாக, ‘ஞான மகத்துவ’மும், ‘புலனடக்க’மும் கூட விலகி விட்டிருக்கவில்லை.

தென்னிந்திய விக்கிரகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி முதல் சிற்ப இலக்கணங்கள், முத்திரைகள், வார்ப்பு முறை, உலோக உருப்பாடுகள், கால மதிப்பீடு பற்றிய சோதனை மற்றும் கணிப்பீட்டு தகவல்கள் என இன்னோரன்ன தரவுகள் நுண்ணிய ஆய்வுகளின் அறிக்கைகளாக தொகுத்தளிக்கப்படுள்ளன. ஆசிரியர் சரவணபவன் அவர்களின் படைப்புகளிலுள்ள ஒரு சிறப்பம்சம், ஒரு தகவல், ஆய்வறிக்கை, செய்தி கூறப்படும் போது, இயல்பாகவே வாசகரின் மனதில் அடுத்ததாயுதிக்கும் அவை பற்றிய மேலதிக வினாக்களுக்குரிய அச்சொட்டான விடைகளையும் உசாவிப்பெற்று, விரிந்த விளக்கங்கங்களாக கூடவே அடுத்து வரும் பந்திகளில் பதிவிட்டிருப்பார்.

வாசிப்பில் வாசகரின்  சிந்தனைச்சிதறல்களுக்கு இடமளிக்காமல் விரைந்து தொடரும் விசாலமான வாசிப்பைப் பெறுகின்ற  விறுவிறுப்பின் அனுபவத்தை முழுமையாய்ப்பெற முடிகிறது.  இது ஆசிரியரின் பத்தொன்பதாவது (ஆய்வு) வெளியீடு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒரு விக்கிரக்கத்தின் முன், பக்தன் தனது நிலையில் ஈகோ (Ego) கடந்து; ‘நான் யார்?” என்பதைத் தெளிந்து, சக்தியோடு ஒன்றிணைகின்ற (Ego – less State) அனுபவம் Self-transcendence.

“கோணேஸ்வரர் சிற்பங்களில் முக்கியமாக காணப்படுவது, உடலின் உயிரோட்டம். சிற்பம் என்பது வெறும் காட்சியல்ல, அது நடையை, பார்வையை, நிமிர்வைக்கூட வெளிக்கொணரும் ஆன்மிகம் கலந்த கலைமொழி…..” என்ற ஆசிரியரின் வரிகளை என் வாசிப்பு அடைந்த வேளை, கடந்தவாரம் மாதுமையம்மாள் சமேத கோணேஸ்வரர், தெப்பமேறி மாண்புமிகு மாமலையடிவார  பெருங்கடலலைகளில் நித்திலமாய் நிமிர்ந்தசைந்து நகர்ந்து முன்னேறி பக்தர் முன் ‘வீசிய பிரசன்னம்’, என் உள்ளினுள் ஏற்படுத்திய ஆன்மிக அதிர்வுகளை மீள்நிறுத்தின.

“ஒரு சிற்பி முதலில் கல்லை எடுப்பதில்லை; நினைவுகளைத் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறான். ஒரு சிற்பத்தினுள் வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு கோணமும், ஒரு உள்ளார்ந்த நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாகும்” என்ற கலாநிதி சரவணபவன் அவர்களின் முன்வைப்பினை அது பரிபூரணமாக உள்ளுணர்த்தியது.

“The highest and most inclusive level of consciousness is self-transcendence.” (உணர்வின் மிக உயர்ந்த மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய நிலை என்பது சுயத்தைக் கடந்த நிலையாகும்) – Abraham Maslow

“Stone inscriptions preserve what memory and manuscripts often lose.” (நினைவுகளும் கையெழுத்துப்பிரதிகளும் இழக்கும் செய்திகளை கல்வெட்டுகள் காத்துநிற்கின்றன) – E. Hultzsch (Epigraphist of South India).

“கல்வெட்டுகள் ‘பேசாத தொகுப்புகளை’ சொல்கின்றன” என ஆரம்பித்து, காலத்தின் சாட்சியங்களாக அவை, நம் முன்னோரின் சிந்தனை, சமூக அமைப்புகளை புரிய உதவுவதோடு, மற்றொரு பார்வையில், மொழியின் அழகு, பரிணாம வளர்ச்சி, மொழி வரலாறு, கலாசாரம் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து ஆய்வு செய்யும் ஒரு திறவினையை வழங்குகின்றது” எனக்கூறும் ஆசிரியரின் ஆழ்பரிமாண ஆய்வில், கலிங்க ராயன் கல்வெட்டு, கந்தளாய் சோழ இலங்கேஸ்வரன் கல்வெட்டு, முதலாம் ராஜராஜசோழன் மேய்க்கீர்த்தி (கி. பி. 985-1014) கல்வெட்டு என்றவாறு மொத்தமாக 39 கல்வெட்டுகள் காட்சிகளுடன் (ஆதாரங்கள்), துல்லியமான ஆய்வுகளாக  தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. அறிய அறிய ஆவல் பெருகும் பதிவுகள் இவை.

கவனத்தையீர்த்த கல்வெட்டுகள் பலவாயினும், ‘வெல்கம் விகாரை கல்வெட்டுக’ளில் ராஜராஜப் பெரும்பள்ளி கல்வெட்டு (11 – 13 ம் நூற்றாண்டு) (1929-34 காலப்பகுதியில்) தொல்பொருள் திணைக்களம் கண்டெடுத்து தற்போது வரை பாதுகாக்கப்பட்டு, ஆய்ந்தறியப்பெற்ற  சுவாரஷ்யங்களாக:

“சோழர்களின் அரசாணையும், பெளத்த தர்மத்தின் அமைதியும் ஒரே கதிராகக் கண்ணில் பட்ட இடமிது………….. இது பௌத்தம் தொடங்கி, இந்துத்துவம் வரை, மதநிலை மாற்றங்களின், ஒத்திசைவுகளின் ஓர் அழுத்தமான அடையாளம்”.

காலத்துக்குக்காலம் பேரரசுகளின் படையெடுப்புகளாலும், ஆட்சிமாற்றங்களாலும், அதன் பின்னரான இனமுரண்பாடுகளாலும், இணக்கப்பாடற்ற மேலாதிக்க அதிகாரசக்திகளாலும்  இடையின்றி ரத்தம் சிந்திய வரலாறு நீளும், பல்லின, மத, கலாசாரங்களைக்கொண்ட ஒரு நாட்டின், தோண்டத்தோண்டத் தொகையாகும் வரலாற்று அதிசயங்களாகத் தொடர்கின்ற சுவைமிக்க நூல் இது. தமிழ், பிராமி, வட்டெழுத்து என்பன பெருமளவு கல்வெட்டுகளில் செதுக்கப்பட்டுள்ள மொழிகள். மேலும் தொல் விக்கிரகங்களினூடாக அவற்றுக்கான காலகட்டங்கள், பரிணாம வளர்ச்சி என்பவற்றில் தத்துவக்குறியீடுகள், கலாசாரச்சான்றுகள் என, ‘பலதள ஆய்வுக’ளில்; மேலும்  X-Rays, Isotope Analysis என்றவாறான அறிவியல் ஆய்வுகளும் மிகத்துல்லியமாக தெளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளன.

“மண்ணின் இடுக்குகளில் உமிழ்ந்த உயிர்கள் பேசும் வரலாறு; இது தத்தம் குரலால் கையெழுத்திட முடியாத மக்களின் ஓர் அழைப்பு” என, தன் ஆய்வின் ஆழங்களுக்குள் பயணிக்க வாசகர்களை அழைத்துள்ள கலாநிதி  கனகசபாபதி சரவணபவன் அவர்களுக்கு: ஐயா! தங்கள் ‘பார்வை’ பெறும் நம் மண்ணின் இடுக்குகள், தங்கள் ‘படைப்பு’ உள்ளவரை, பார்கேட்கும் பெருங்குரலால், காலமுள்ளவரை கையெழுத்திடும்!

நன்றி – வீரகேசரி வார இதழ்: 03.05.2026

 

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

கபில சந்திரசேனவின் மரணம் தொடர்பில் கொள்ளுப்பிட்டி பொலிஸார் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிப்பு!

கொழும்பு அணியை 119 ஓட்டங்களால் வெற்றிகொண்டு தேசிய சுப்பர் லீக்...

பனைவளம் எமது அடையாளம், வாழ்வாதாரம் – பிரதி அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம்...

இங்கிலாந்து அரசியலில் ஒரு வரலாற்று மாற்றம்: Reform UK கட்சி...

தீபச்செல்வனின் புத்தகங்கள் தடுப்பு | பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் மற்றும் நீதியமைச்சரிடம்...

தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று ஸ்டாமர் பதவி விலக வேண்டும் –...

பிரபலமானவை

பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம் சுரேஷ்
விஜய் ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் மீண்டும் மறுப்பு
தேர்தல் முடிவுகள்: ரீஃபார்ம் யுகே கட்சியின் அதிரடி எழுச்சி; லேபர் மற்றும் கன்சர்வேடிவ் கட்சிகளுக்கு பின்னடைவு
தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று ஸ்டாமர் பதவி விலக வேண்டும் – தொழிற்கட்சி எம்.பி அழைப்பு!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 24 ஏப்ரல் 2026: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் பதட்டம்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 23 ஏப்ரல் 2026 இன்று 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 21 ஏப்ரல் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (20 ஏப்ரல் 2026): 3 ராசிக்காரர்களுக்கு மனஅழுத்தம் அதிகம்!
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (19 – 25 ஏப்ரல் 2026): 5 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி

சமையல்

மாங்காய் காரக் குழம்பு: சுவையில் முந்தும் பாரம்பரிய ரெசிபி!
by இளவரசி
கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை… எப்படி சமைப்பது?
by இளவரசி
இட்லி–தோசைக்கு சிக்கன் தொக்கு ரெசிபி!
by இளவரசி
கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை
by இளவரசி
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

நடிகராக அறிமுகமாகும் இயக்குநர் பட்டியலில் இணைந்த பிரசாந்த் பாண்டியராஜ்

by பூங்குன்றன்
ஜோதிகா – சோனாக்ஷி சின்கா இணைந்து மிரட்டும் ‘சிஸ்டம்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி...
by பூங்குன்றன்
தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி. சௌத்ரி கார் விபத்தில் உயிரிழப்பு
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் ‘பாலன் தி பாய்’
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்ட நடிகர் ரிஷி காந்த் நடிக்கும் ‘மொத ராத்திரி’...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கச்சதீவு- யாழ்ப்பாணம் | சில்லறைத்தனமான உரையும், கவர்ச்சி அரசியலும் | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
அதிகாரத்தின் பின்னால் ஓடுவது கம்பன் குணம் அல்ல | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
விஜய் வெற்றி | மேற்கு – ஐரோப்பிய ஊடகங்களின் பார்வை | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? |...
by ஆசிரியர் 
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும்...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.