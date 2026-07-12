‘மடை திறக்கும் மெளனம்’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்

WhatsApp
Sunday, July 12, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

இசை குயில் ‘எஸ். ஜானகிக்கு இந்தியத் தலைவர்கள் இரங்கல்
by பூங்குன்றன்
இரா. சம்பந்தனுக்கு கிழக்கில் பொது இடத்தில் சிலை அமைக்க அனுமதியோம்...
by பூங்குன்றன்
ஆனந்த சுதாகரனின் உயிருக்கு ஆபத்து | முருகையா கோமகன் தெரிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
‘மடை திறக்கும் மெளனம்’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை |...
by பூங்குன்றன்
நோர்வேஜியன் ஏர் நிறுவனம் தனது இலச்சினையை பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸின் இலச்சினையாக...
by இளவரசி
புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார்
by பூங்குன்றன்
அரை இறுதிக்கு தகுதிபெறும் குறிக்கோளுடன் நடப்பு சம்பியன் ஆர்ஜன்டீனாவும் சுவிட்ஸர்லாந்தும்...
by பூங்குன்றன்
காணி விடுவிப்பு கோரி பலாலியில் 4வது வாரமாக தொடரும் போராட்டம்!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home இலக்கியம்இலக்கியச் சாரல் ‘மடை திறக்கும் மெளனம்’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்

‘மடை திறக்கும் மெளனம்’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

 

ஒவ்வொரு மனித வாழ்க்கையிலும் மறக்க முடியாத காதல் பக்கங்கள் அதிகம் உண்டு என்றே கூறமுடியும். பருவத்தில் காதல் மலர்வதும் ஒரு தித்திப்பான அனுபவம் தான். மனதில் சேமித்து வைக்கும் காதல் மெளனச்சிறையுடைத்து வார்த்தைகளால் வெளியில் வரத்துடிக்கும் அனுபவங்களை “மடை திறக்கும் மெளனம்” கவிதைத்தொகுப்பு நூல் அருமையாக சித்தரித்துக் காட்டுகிறது.

காதல் கொண்ட மனம் இயற்கையோடு ஒன்றித்து நேசங்களை பகிர்ந்தளித்து மௌனமாய் மாய வித்தை காட்டிச்செல்கிறது. புதுப்புது கோணங்களில் புதிய நெகிழ்ச்சிகளில் உவமை உருவகங்களை ஏற்றிச் சென்று கவிதைக்கடலில் ஆழ்ந்து விடச் செய்துவிடுகிறார் கவிஞர்.

காதலைச் சொல்லிட தமிழ் போல் வேறெந்த மொழியுமில்லை என்பது நாம் அறிந்ததே. அததற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு இந்நூல். வரிகளால் உருவமேற்றி உருவத்தால் உணர்வுகளேற்றி வாசிப்போரை நெகிழ வைக்கின்றது கவிக்களங்கள்.

காலத்துக்கு ஏற்றாற் போல இன்ப ருசியுடன் அணிகளை கையாண்டு நூலோடு அடைக்களமடையச் செய்துவிடுகிறது.
உண்மையில் காதல் ஒரு பெருந்தீ. கவிதைகள் ஒவ்வொன்றிலும் மௌன தீயினை புகையச்செய்து கவிக்களங்களில் பற்றவைத்து காதல் தனிமையை குளிர்காயச்செய்துவிடுகிறது.

மெல்லக்கிளர்ந்து மௌனச்சிறையுடைத்து கதகதப்போடு நெஞ்சை நெருடும் அணிகள் கவிப்பொலிவை மெருகூட்டி நிற்கின்றன. உதாரணமாக “நீ என்பது என் அமுதவிஷம்” என்னும் கவியில் இருந்து
காதலில் அமுதம் நீ
இன்னோர் அமுதம் நான்
அதிகமாய் உண்டு
விடமேறிக் கிடப்போம்
நமைக் கொல்லும்
காதலைக் கொன்று……
இதயத்தை பரவசப்படுத்தி காதல் அமுதத்தை அதிகமாய் ஊட்டி விடுகிறது வரிகள்.

காதல் நினைவுகளை மீட்கையில் தேநீருக்கும் சுவை கூடிவிடுகிறது என்று மிக அற்புதமாக “காதலும் தேநீர்ப்பொழுதுகளும்” கவிதையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.
ஒரு குவளை தேநீருடன்
மெளனமாய் அமர்ந்தபடி
மலையெனக் குவிந்த
காதல் நினைவுகளைக் குடிக்கையில்
தேநீரின் சுவை கூடிக்கொண்டே செல்கிறது…
என மிக அருமையாக வரிகளை நகர்த்திச்செல்கிறார்.

தனிமனித வாழ்வியலில் சிந்தனைகளைத் துளிர்த்துவிடுவது மெளனம். “மௌனமே கடவுள்” எனும் கவியில் அருமையாக ஆசிரியர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.
சில குரோதங்களில்
சிறு மௌனம் போதும்
காந்தியின் அகிம்சைகளை அசைபோட..

சில துரோகங்களில்
சில நேர மௌனம் போதும்
பாரதி மெல்ல மெல்ல உள்ளிருந்து
ரௌத்திரம் விதைத்திட…

சொற்களின் அதிர்வுகளை விட
மௌனத்தின் அதிர்வுகள்
வீரியத்தைத் தந்துவிடுகின்றன..

சில மன்னிப்புகளையும்
பல தவறுகளையும்
தவிர்த்துவிடுகிறது
ஒரு மௌனம்..

தனிமைகளையும் மெளனங்களையும் இதமாக அனுபவித்து விடுகிறது வரிகள்.கனதியான காதல் உணர்வுகளை மெல்லிசையால் வருடிவிட்டுச் செல்லும் கவிகளில் ஒன்றாக “இசையால் நிரம்பும் தனிமை” மிக அழகாக சித்தரித்து நிக்கிறது.
நான் வாசிக்கையில் இதமாகவும் ஆழமாகவும் அனுபவித்த கவிதை இது என்பதை சற்று மிகையாக குறிப்பிடமுடியும்.
இந்த அறையில்
கொஞ்சம் தனிமையில்
இருந்தவளை
சாளரத்தின் வழியே
நுழைந்த காற்று
சுமந்து வந்த பாடல்
எங்கோ அழைத்துச் செல்கிறது…..
வாசிப்பின் இறுதியில் எங்கேயோ நம்மை இழுத்துச்செல்வதைப்போல நாம் அறிய முடியும்.

நவீன கவி அமைப்புடன் வாசிப்போர் மனதில் ஆழமாக பதிந்திடும் ஒரு திரட்சி மிக்க காதல் கருத்துக்கள் பொதிந்த தொகுப்பாகவே தந்துள்ளார்.

ஆசிரியரின் கவிதைகள் இனிமை, சிறப்பான சிந்தனை , சொற்கவி கோர்ப்பு, தனிமை,காதல் என்பன மடை திறந்தாற் போலவே சலிப்பூட்டாத வரிகள் நேர்த்தியாகவே அமைந்துள்ளன.

தனிமையின் தேடல் காதல் ஒன்றாகவே படைத்துள்ளார்.கவிஞரின்அழகான சொல்லாடல் ஒரு சிறு புரள்வும் அல்லாது காதலில் வசப்பட்ட கவிகளை இறுதிவரை கலக்கம் இல்லாமல் செல்கிறது. காதலை மீண்டும் அனுபவிக்கச் செய்து விடுகிறது மடைதிறக்கும் மெளனம் கவிதைத்தொகுப்பு நூல்.

நயம் மிக்க காதல் கண்ணியம் பொதிந்த கவிதைகளை படைத்த மரியாதைக்குரிய நூலாசிரியர் சங்கரி சிவகணேசன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.

கேசுதன்

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இசை குயில் ‘எஸ். ஜானகிக்கு இந்தியத் தலைவர்கள் இரங்கல்

இரா. சம்பந்தனுக்கு கிழக்கில் பொது இடத்தில் சிலை அமைக்க அனுமதியோம்...

ஆனந்த சுதாகரனின் உயிருக்கு ஆபத்து | முருகையா கோமகன் தெரிவிப்பு

நோர்வேஜியன் ஏர் நிறுவனம் தனது இலச்சினையை பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸின் இலச்சினையாக...

புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார்

அரை இறுதிக்கு தகுதிபெறும் குறிக்கோளுடன் நடப்பு சம்பியன் ஆர்ஜன்டீனாவும் சுவிட்ஸர்லாந்தும்...

பிரபலமானவை

ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தீர்ந்து அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026): இந்த வாரம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?
கிளிநொச்சி இலவச செயற்கை கருத்தரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து இலண்டனில் கலந்துரையாடல்
இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில், பணம், குடும்பத்தில் நல்ல முன்னேற்றம்!

ஆன்மீகம்

இறந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை கடவுளாக வழிபடலாமா?
by இளவரசி
ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 06 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூலை 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம்...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு
by இளவரசி
வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!
by இளவரசி
புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி
தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார்

by பூங்குன்றன்
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ‘சூப்பர் ஹீரோ’ படத்தின் செகண்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் ‘டி சி ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அருள்நிதி நடித்திருக்கும் ‘அருள்வான்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் அட்லீ வெளியிட்ட அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித், ஆயர் ஜஸ்ரின் – அரசியல் நோக்கும் பின்னணியும்! | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்
தமிழர் தேசத்தை உலுக்கும் வீதி விபத்துக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.