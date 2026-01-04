கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!

கருட புராணம், இந்து சமயத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு புராணமாகும். இது மெய்ப்பொருள், ஆன்மிக உண்மை மற்றும் இறையியல் அறிவை விவரிக்கும். இதில் மரணம் மற்றும் அதன் பின்னர் ஏற்படும் பயன்கள், நல்வாழ்க்கை மற்றும் பாவங்களின் விளைவுகள் பற்றி விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
1. மரணம் என்பது உயிரின் இறுதி நிகழ்வு அல்ல:
கருட புராணத்தின் படி, மரணம் என்பது உடலின் அழிவை குறிக்கும் மட்டுமே. ஆன்மா நிலைத்திருக்கும், பிற பிறவியில் தனது முன்னாள் பாவங்களின் கர்மா விளைவுகளை அனுபவிக்கும்.
2. சுகரீதியான மரணம்:
மனசு அமைதி, நியாயமான வாழ்க்கை மற்றும் பக்தியுடன் இறங்கும் மனிதருக்கு சுகமான மரணம் (சுகம் மரணம்) கிடைக்கும் என்று கருட புராணம் கூறுகிறது. இது பிறவியில் நல்ல முறையில் பிறக்க உதவும்.
3. பாவங்கள் மற்றும் நன்மைகள்:
கருட புராணத்தில், நெறியுடனான வாழ்க்கை, தர்மம் பின்பற்றுதல், தர்மபூர்வ செயல்கள் மற்றும் யோகபாடங்கள் மரணம் மற்றும் பிறவிக்கு நேர்மறையான விளைவுகளை தரும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாவப் படங்கள் மற்றும் தவறான செயல்கள் மரணத்துக்குப் பின்னர் அதிர்ச்சியையும் துன்பத்தையும் ஏற்படுத்தும்.
4. இறுதி மூச்சின் முக்கியத்துவம்:
மரணத்தின்போது இறுதி மூச்சும் மன நிலையும் மிகவும் முக்கியம். இறுதி நிமிடங்களில் பக்தி, தியானம் மற்றும் பிரார்த்தனை செய்தால் ஆன்மா பரமாத்மாவுடன் இணைந்து மோட்சம் அடைய வாய்ப்பு உண்டு.
5. இறுதி சடங்குகள்:
கருட புராணம், இறுதி சடங்குகள், சடாசிவ பரம்பரையில் மரணத்துக்குப் பிறகு செய்யப்படும் விசேஷ வழிபாடுகள் பற்றியும் விவரிக்கிறது. தீய சக்திகள் மற்றும் பாவங்களை அகற்றி, ஆன்மாவை சுத்திகரிக்கும் வழிகள் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
6. உயிரின் தொடர்ச்சி:
மரணம் உடலை மட்டும் அழிக்கும்; ஆன்மாவை அல்ல. அது புதிய பிறவிக்கு வழிவகுக்கும் பயணத்தின் தொடக்கம். இதன் மூலம் நெறியான வாழ்க்கை மற்றும் ஆன்மிக முன்னேற்றம் முக்கியமாகிறது.
7. மன அமைதி மற்றும் பயம்:
கருட புராணம், மரணத்தை தலையீடு செய்யக்கூடிய பயமற்ற நிகழ்வாகக் காட்டுகிறது. மன அமைதி மற்றும் பக்தியுடன் மரணம் எதிர்கொள்ளும் மனிதன் அச்சமின்றி இறங்குவான் என்று கூறுகிறது.
மொத்தத்தில், கருட புராணத்தில் “மரணம்” என்பது ஒரு பயம் நிறைந்த நிகழ்வு அல்ல; அது ஆன்மாவின் பயணத்தில் ஒரு முக்கிய கட்டமாகும். நியாயமான வாழ்க்கை, தர்மசாலியான செயல்கள் மற்றும் இறை பக்தியுடன் வாழ்வது, இறுதி நிகழ்விலும் ஆன்மாவிற்கு பாதுகாப்பையும் மோட்சம் நோக்கியும் வழிகாட்டும் என்று புராணம் சொல்லுகிறது.