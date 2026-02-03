WhatsApp
Tuesday, February 3, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்

இளவரசி
சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்

ஜோதிடத்தின் படி, சூரியன் ராசி மாற்றம் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உருவாக்கும் முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி அதிகாலை 4.14 மணிக்கு சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி, மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை 1.08 மணி வரை நடைபெறும்.

இந்த காலகட்டத்தில், குறிப்பாக ஐந்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள், நிதி வளர்ச்சி மற்றும் மன நிறைவு ஏற்படும் என்று ஜோதிடர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்…

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் 11-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் சமூக உறவுகள் மற்றும் நண்பர்கள் வழியாக நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தனியாக போராட வேண்டிய அவசியமின்றி, குழு முயற்சிகள் மூலம் வெற்றி அடைவீர்கள். பிப்ரவரி 13க்கு பிறகு, உங்கள் தொடர்புகள் உங்கள் பெரிய பலமாக மாறும். தொழில் ஒப்பந்தங்கள், கூட்டுத் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசியில், சூரியன் 9-ஆம் வீட்டை ஒளிரச் செய்வதால் பயணம், உயர்கல்வி மற்றும் புதிய அனுபவங்கள் அதிகரிக்கும். சமீப காலமாக இருந்த சோர்வு நீங்கி, வாழ்க்கையில் புதிய பாதையை நோக்கி செல்லும் எண்ணம் உருவாகும். புதிய பாடநெறி, சான்றிதழ் அல்லது ஆன்மிக/தத்துவ தேடலுக்கு இது சிறந்த காலமாகும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் 5-ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால் படைப்பாற்றல், காதல் மற்றும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வேலைப்பளு காரணமாக இருந்த மன அழுத்தம் குறைந்து, சிருஷ்டி திறன் வெளிப்படும். கலைத் துறையினர் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இனிய தருணங்கள் கிடைக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த பெயர்ச்சி 3-ஆம் வீட்டில் நடைபெறுவதால் தொடர்பு திறன், எழுத்து, கற்பித்தல் மற்றும் யோசனைகள் சிறப்பாக வெளிப்படும். அலுவலகம் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் நீங்கள் நம்பகமான நபராக மாறுவீர்கள். தவறான புரிதல்களை சரிசெய்யவும், புதிய முயற்சிகளை தொடங்கவும் இது உகந்த நேரம்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இது பிரகாசமான காலம். சூரியன் உங்கள் ராசியிலேயே இருப்பதால், தன்னம்பிக்கை, தெளிவு மற்றும் அடையாளம் அதிகரிக்கும். கடந்த கால குழப்பங்கள் நீங்கி, உங்கள் தனித்துவமான சிந்தனைகள் பாராட்டைப் பெறும். புதிய தனிப்பட்ட திட்டங்களை தொடங்கவும், வாழ்க்கையில் புதிய அடையாளம் உருவாக்கவும் இது சரியான நேரம்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

