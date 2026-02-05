WhatsApp
Thursday, February 5, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மினசோட்டாவில் இருந்து 700 குடிவரவு அதிகாரிகள் திரும்பப் பெறப்படுகின்றனர்!
by இளவரசி
மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
by இளவரசி
எனக்கு ஜனாதிபதி இல்லை | செ. சுதர்சன்
by ஆசிரியர் 
லெய்செஸ்டரில் கத்திக்குத்து: 20 வயது இளைஞன் உயிரிழப்பு; 18 வயது...
by இளவரசி
தென்கிழக்கு இங்கிலாந்தில் ரயில் சேவைகள் கடுமையாக பாதிப்பு; மாற்று போக்குவரத்தை...
by இளவரசி
லிபிய முன்னாள் தலைவர் கடாஃபியின் மகன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்!
by இளவரசி
ஜெய்சங்கர் – மார்கோ ரூபியோ சந்திப்பு: வர்த்தகம், கனிம ஒத்துழைப்பில்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் முக்கிய மருந்துகள் பற்றாக்குறை – சிகிச்சை முறைகளில் சவால்கள்
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

மகாசிவராத்திரி இந்து சமயத்தில் மிகவும் புனிதமான மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திருநாளாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் சிவபெருமானை பக்தியுடன் வழிபடுவது ஆன்மீக நன்மைகளையும், மன அமைதியையும் அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15 அன்று வரும் மகாசிவராத்திரி, ஆன்மீக முக்கியத்துவத்துடன் சேர்ந்து ஜோதிட ரீதியாகவும் சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளது.

அந்த நாளில் சதுர்கிரஹி யோகம், புதாதித்ய யோகம் மற்றும் சர்வார்த்த சித்தி யோகம் என்ற மூன்று சக்திவாய்ந்த ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த கிரக அமைப்புகள் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களையும் முன்னேற்றங்களையும் உருவாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். பணத்துடன் தொடர்புடைய சிக்கல்கள் குறையும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும் சூழல் உருவாகலாம். வாழ்க்கையில் வசதிகளும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல துணை கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காணலாம். மன அழுத்தம் குறைந்து வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் காலமாக இது அமையும்.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ராஜயோகங்கள் நிதி நிலைத்தன்மையை வழங்கக்கூடும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் குடும்பத்தினருக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கலாம். எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கும் சூழ்நிலையும் உருவாகலாம். இந்த காலம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் செழிப்பையும் முன்னேற்றத்தையும் அளிக்கக்கூடும்.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மகாசிவராத்திரி பல நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது தொழில் முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வீடு அல்லது சொத்து வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது நல்ல காலமாக இருக்கலாம். சமூக மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரம் அதிகரிக்கலாம். நீண்ட கால முதலீடுகள் செய்ய ஏற்ற சூழல் உருவாகலாம். உடல்நலம் சீராக இருந்து, புதிய இலக்குகளை அடைய உற்சாகம் அதிகரிக்கும் காலமாக இது அமையும்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்

காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம்...

தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்

இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!

சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?

பிரபலமானவை

சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்
இலண்டனில் பட்டப்பகலில் நகைக் கடை கொள்ளை: முகமூடி அணிந்த இருவர் தப்பியோட்டம்
தென்கிழக்கு இங்கிலாந்தில் ரயில் சேவைகள் கடுமையாக பாதிப்பு; மாற்று போக்குவரத்தை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்
எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் வெளியீடு: 30 இலட்சம் பக்கங்களில் டிரம்ப், எலான் மஸ்க், பில் கேட்ஸ் பெயர்கள்

ஆன்மீகம்

காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
by இளவரசி
வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம் அதிகரிக்கும் 
by இளவரசி
தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
by இளவரசி
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதோ!
by இளவரசி
உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி

மருத்துவம்

சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

சசிகுமார் நடிக்கும் ‘ மை லார்ட்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு

by பூங்குன்றன்
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் ‘வித் லவ் ‘ பட நாயகன்...
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படத்தின் வெற்றி விழா
by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்திலும் சாதனை படைத்து வரும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.