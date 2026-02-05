மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

மகாசிவராத்திரி இந்து சமயத்தில் மிகவும் புனிதமான மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திருநாளாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் சிவபெருமானை பக்தியுடன் வழிபடுவது ஆன்மீக நன்மைகளையும், மன அமைதியையும் அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15 அன்று வரும் மகாசிவராத்திரி, ஆன்மீக முக்கியத்துவத்துடன் சேர்ந்து ஜோதிட ரீதியாகவும் சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளது.
அந்த நாளில் சதுர்கிரஹி யோகம், புதாதித்ய யோகம் மற்றும் சர்வார்த்த சித்தி யோகம் என்ற மூன்று சக்திவாய்ந்த ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த கிரக அமைப்புகள் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களையும் முன்னேற்றங்களையும் உருவாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். பணத்துடன் தொடர்புடைய சிக்கல்கள் குறையும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும் சூழல் உருவாகலாம். வாழ்க்கையில் வசதிகளும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல துணை கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காணலாம். மன அழுத்தம் குறைந்து வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் காலமாக இது அமையும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ராஜயோகங்கள் நிதி நிலைத்தன்மையை வழங்கக்கூடும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் குடும்பத்தினருக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கலாம். எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கும் சூழ்நிலையும் உருவாகலாம். இந்த காலம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் செழிப்பையும் முன்னேற்றத்தையும் அளிக்கக்கூடும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மகாசிவராத்திரி பல நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது தொழில் முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வீடு அல்லது சொத்து வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது நல்ல காலமாக இருக்கலாம். சமூக மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரம் அதிகரிக்கலாம். நீண்ட கால முதலீடுகள் செய்ய ஏற்ற சூழல் உருவாகலாம். உடல்நலம் சீராக இருந்து, புதிய இலக்குகளை அடைய உற்சாகம் அதிகரிக்கும் காலமாக இது அமையும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)