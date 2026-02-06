இன்றைய ராசிபலன் (06.02.2026) – எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. இது தொழில், பொருளாதாரம், குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 06 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்றைய தினத்திற்கான 12 ராசிக்காரர்களின் பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் இருப்பார்கள். அறிவை மேம்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவது நல்ல பலனைத் தரும். இருப்பினும், ஒரே நேரத்தில் பல பொறுப்புகளை ஏற்காமல் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். நெருங்கியவர்களுடன் நேர்மையான உரையாடல் நல்ல பலனை தரும். இவர்களுக்கு இன்று பச்சை நிறம் அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் வாகனங்களை பயன்படுத்தும் போது அதிக கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவுகள் உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை தொடர்பாக நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில், உறவினர்களால் மனவருத்தம் ஏற்படக்கூடும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் நிறைவேறும். இவர்களுக்கு கருப்பு நிறம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். பணியிடத்தில் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும். உடல்நலம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை கழிப்பார்கள். இவர்களுக்கு ஊதா நிறம் அதிர்ஷ்டம் தரும்.
கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று முக்கியமான ஒருவரை சந்தித்து நல்ல ஆலோசனைகளைப் பெறலாம். ஆனால் உடல்நலம் தொடர்பான செலவுகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். பெரிய முதலீடுகள் மற்றும் வணிக முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. வாகனம் ஓட்டும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. இவர்களுக்கு வெள்ளை நிறம் அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பேச்சில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தினரின் உடல்நிலை உங்களை கவலைப்படுத்தக்கூடும். வணிகத்தில் பிறரை முழுமையாக நம்புவதில் எச்சரிக்கை அவசியம். உடல்நல பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. சிவப்பு நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிக்க ஏற்ற நாள். பயணம் மேற்கொண்டால் மதிப்புமிக்க பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். மஞ்சள் நிறம் இவர்களுக்கு நல்ல பலனை தரும்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். வணிகத்தில் சிக்கல்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். எந்த வேலையையும் அலட்சியமாக செய்யாமல் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். குடும்பத்தில் தந்தையுடன் கருத்து மோதல் ஏற்படலாம். நீலம் நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். நீண்டநாள் ஆசைகள் நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழில் தொடர்பாக முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். முக்கிய தகவல்களை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும். பிங்க் நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் குடும்ப பிரச்சினைகளால் மனஅழுத்தத்தை சந்திக்கக்கூடும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வாகனம் ஓட்டும்போது இளைஞர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். வணிகத்தில் பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதில் கவனம் அவசியம். ஊதா நிறம் இவர்களுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வரலாம். குடும்பத்தில் தேவையற்ற கருத்து மோதல்களை தவிர்க்க வேண்டும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. மெரூன் நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களின் முடிவெடுக்கும் திறன் இன்று மேம்படும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். பயணங்களில் கவனம் அவசியம். முக்கிய பணிகளை ஒத்திவைக்காமல் முடிக்க வேண்டும். குடும்ப பிரச்சினைகள் மனஅழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். பச்சை நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
மீன ராசிக்காரர்கள் வேலை காரணமாக பயணம் செய்ய நேரிடலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் அவசியம். உடல்நலத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். நெருங்கியவர்களைப் பற்றிய கவலைக்கிடமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். வணிகத்தில் கூட்டாளிகளை நம்புவதில் எச்சரிக்கை தேவை. தற்போதைய வேலையை மாற்றாமல் இருப்பது நல்லது. ப்ரவுன் நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)