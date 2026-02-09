வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு அதிர்ஷ்டம்

கிரக நிலைகளின் மாற்றங்கள் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிட நம்பிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில், 2026 பிப்ரவரி 08 முதல் 14 வரை உள்ள காலப்பகுதியில் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் குறித்து முன்னறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலமாக இருக்கும். அவசர முடிவுகள் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் பணியிடத்தில் தடைகள் ஏற்படலாம். நிதி தொடர்பான சவால்களும் தோன்றக்கூடும். ஆனால் உறவுகள் தொடர்பில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகச் சாதகமாக அமையும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். அதிர்ஷ்டம் கூடுவதால் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். நிதி நிலைமை மேம்பட்டு புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உறவுகள் சுமூகமாக இருக்கும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தடைகள் நீங்கி முன்னேற்றம் ஏற்படும் காலமாக இருக்கும். திட்டமிட்ட வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். கலை மற்றும் எழுத்துத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் நல்ல ஒற்றுமை நிலவும்.
கடக ராசிக்காரர்கள் வாரத்தின் ஆரம்பத்தில் செலவுகள் மற்றும் பரபரப்பான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கக்கூடும். ஆனால் வாரத்தின் இரண்டாம் பாதியில் முன்னேற்றமும் புதிய சொத்து வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். குடும்ப ஆதரவு அதிகரிக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வாரத்தின் தொடக்கத்தில் பணியிட பிரச்சனைகள் மற்றும் மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. முதலீடுகளில் கவனம் தேவை. வாரத்தின் பிற்பகுதியில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த வாரத்தை விட இந்த வாரம் சிறப்பாக அமையும். முயற்சிகள் அங்கீகாரம் பெறும். பணியிடத்தில் லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். குடும்ப மற்றும் காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அலட்சியம் நிதி மற்றும் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். திடீர் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் தோன்றலாம்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பணியிடத்தில் சவால்களை சந்திக்க நேரிடும். எதிரிகளின் செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். திடீர் செலவுகள் மற்றும் உடல், மன சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. கல்வியில் கவனம் தேவை.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும் காலமாக இருக்கும். கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும்.
மகர ராசிக்காரர்கள் நீண்டகால பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட ஆரம்பிப்பார்கள். நிதி பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கை அவசியம். சட்ட மற்றும் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். மற்றவர்களை எளிதில் நம்புவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
கும்ப ராசிக்காரர்கள் சோம்பேறித்தனம் காரணமாக வாய்ப்புகளை இழக்கக்கூடும். வேலைகளை திட்டமிட்ட முறையில் செய்ய வேண்டும். நிதி நிலைமை சற்று சவாலாக இருக்கலாம். வணிகத்தில் சிரமங்கள் தோன்றலாம்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமான காலமாக இருக்கும். திட்டமிட்ட வேலைகள் வெற்றியடையும். செலவுகள் அதிகரித்தாலும் புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்ப மற்றும் காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)