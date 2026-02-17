2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்?

ஒவ்வொரு நாளும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் கிரகங்களின் நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமணம், ஆரோக்கியம் என அனைத்து அம்சங்களிலும் இத்தகைய மாற்றங்கள் தாக்கம் செலுத்துகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி, செவ்வாய் கிழமையான இன்று உங்கள் ராசிக்கான பலன் இதோ…
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். அதிர்ஷ்டத்தை விட கடின உழைப்பை நம்பி செயல்படுவது சிறந்த பலனைத் தரும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்பிருந்தாலும், தற்போதைய பணியில் தொடர்வதே நல்லது. குழந்தைகளின் தேவைகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும், முன்னேற்றமும் தரும் நாளாக அமையும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியளிக்கும். பழைய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரக்கூடும். நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். சொத்து தொடர்பான குடும்பத் தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று திட்டங்களில் சில தடைகளை சந்திக்கலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரித்து நிதி கவலைகளை உருவாக்கலாம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்காமல் ஒத்திவைப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி விஷயங்களில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் சரியான முடிவுகள் வெற்றியைத் தரும். உங்களுக்கு எதிராக இருந்தவர்களும் ஆதரவாக மாறலாம். அதிக செலவுகள் மற்றும் கடனை தவிர்க்கவும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அமைதியான நாள். மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்க்காமல், பொறுமையுடன் செயல்படுங்கள். குடும்ப ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்.
கன்னி ராசிக்காரர்கள் பேச்சிலும் நடத்தையிலும் நிதானம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். வேலையில் கவனம் செலுத்தினால் முன்னேற்றம் காணலாம். அரசியல் தொடர்புடையவர்களுக்கு கௌரவம் உயரும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று சில தடைகளை சந்தித்தாலும், அவை படிப்படியாக நீங்கும். குடும்பப் பிரச்சினைகளை வெளியாரிடம் கூறாமல் உள்ளடக்கிக் கொள்வது நல்லது. வீட்டு சீரமைப்புக்காக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மனஅமைதியை காக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்த நாள். அதிக வேலை சோர்வையும் மன அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம், பொறுமையுடன் அணுகுவது நல்லது. அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கிரக நிலை சாதகமாக உள்ளது. மன உறுதி மற்றும் விடாமுயற்சி வெற்றியைத் தரும். முதலீடுகளுக்கு ஏற்ற நாள். உறவினர் வருகை மகிழ்ச்சியை தரலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்.
மகர ராசிக்காரர்கள் அதிகரிக்கும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். குடும்பப் பிரச்சினைகள் விரைவில் தீரும். தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. பொய்யான வாக்குறுதிகளை தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அனைத்தும் சாதகமாக அமையும். முயற்சிகள் வெற்றியாகும். பணியிடத்தில் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
மீன ராசிக்காரர்கள் பிறர் விஷயங்களில் தலையிடாமல் தங்களின் பணிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணலாம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் தீர்வு பெறும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.