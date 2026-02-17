WhatsApp
Tuesday, February 17, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் பல் மருத்துவ துறையில் கட்டாய மாற்றங்கள் அவசியம்
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து துணைப் பிரதமர் இலங்கைக்கு இன்று உத்தியோகபூர்வ விஜயம் –...
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
இணையப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த புதிய சட்டங்கள் தேவை – இங்கிலாந்து...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் 2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்?

2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்?

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்?

ஒவ்வொரு நாளும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் கிரகங்களின் நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமணம், ஆரோக்கியம் என அனைத்து அம்சங்களிலும் இத்தகைய மாற்றங்கள் தாக்கம் செலுத்துகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி, செவ்வாய் கிழமையான இன்று உங்கள் ராசிக்கான பலன் இதோ…

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். அதிர்ஷ்டத்தை விட கடின உழைப்பை நம்பி செயல்படுவது சிறந்த பலனைத் தரும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்பிருந்தாலும், தற்போதைய பணியில் தொடர்வதே நல்லது. குழந்தைகளின் தேவைகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும், முன்னேற்றமும் தரும் நாளாக அமையும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியளிக்கும். பழைய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரக்கூடும். நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். சொத்து தொடர்பான குடும்பத் தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று திட்டங்களில் சில தடைகளை சந்திக்கலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரித்து நிதி கவலைகளை உருவாக்கலாம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்காமல் ஒத்திவைப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி விஷயங்களில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் சரியான முடிவுகள் வெற்றியைத் தரும். உங்களுக்கு எதிராக இருந்தவர்களும் ஆதரவாக மாறலாம். அதிக செலவுகள் மற்றும் கடனை தவிர்க்கவும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு.

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அமைதியான நாள். மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்க்காமல், பொறுமையுடன் செயல்படுங்கள். குடும்ப ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்.

கன்னி ராசிக்காரர்கள் பேச்சிலும் நடத்தையிலும் நிதானம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். வேலையில் கவனம் செலுத்தினால் முன்னேற்றம் காணலாம். அரசியல் தொடர்புடையவர்களுக்கு கௌரவம் உயரும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.

துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று சில தடைகளை சந்தித்தாலும், அவை படிப்படியாக நீங்கும். குடும்பப் பிரச்சினைகளை வெளியாரிடம் கூறாமல் உள்ளடக்கிக் கொள்வது நல்லது. வீட்டு சீரமைப்புக்காக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மனஅமைதியை காக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்த நாள். அதிக வேலை சோர்வையும் மன அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம், பொறுமையுடன் அணுகுவது நல்லது. அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கிரக நிலை சாதகமாக உள்ளது. மன உறுதி மற்றும் விடாமுயற்சி வெற்றியைத் தரும். முதலீடுகளுக்கு ஏற்ற நாள். உறவினர் வருகை மகிழ்ச்சியை தரலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்.

மகர ராசிக்காரர்கள் அதிகரிக்கும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். குடும்பப் பிரச்சினைகள் விரைவில் தீரும். தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. பொய்யான வாக்குறுதிகளை தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அனைத்தும் சாதகமாக அமையும். முயற்சிகள் வெற்றியாகும். பணியிடத்தில் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.

மீன ராசிக்காரர்கள் பிறர் விஷயங்களில் தலையிடாமல் தங்களின் பணிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணலாம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் தீர்வு பெறும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும்...

13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும்...

12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு...

இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி,...

இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு...

வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில...

பிரபலமானவை

அவரன்றி இசையில்லை… ஈழத்தின் கதை இளையராஜாவின் இசையில் | இயக்குனர்கள் சுகிர்தன், ஜெனோசனுடன் சந்திப்பு
தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்
ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து பிரதமர்
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்

ஆன்மீகம்

13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று...
by இளவரசி
12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி

சினிமா

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா நடிக்கும் ‘சுயம்பு ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.