இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான நாள்

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் கிரகங்களின் நிலை ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்பம், உறவுகள் மற்றும் உடல்நலம் என பல்வேறு அம்சங்களில் பிரதிபலிக்கின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்றைய நாளுக்கான முழுமையான ராசிபலனை காணலாம்.
மேஷம்:
இன்று பல பணிகளில் ஈடுபட வேண்டியிருப்பதால் சற்று சோர்வாக உணரலாம். முக்கியமான நபர்களின் சந்திப்பு உங்களுக்கு நன்மையை தரும். வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். தேவையற்ற ஆலோசனைகளை தவிர்த்து, வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களின் அறிவுரையை பின்பற்றுவது நல்லது. அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
ரிஷபம்:
ஏற்றத் தாழ்வுகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பணிகளை கவனத்துடன் செய்தால் வெற்றி கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள நல்ல நாள். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். துணைவருக்காக புதிய தொழில் தொடங்குவது பற்றி யோசிக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
மிதுனம்:
இன்று கிரக நிலை சாதகமாக உள்ளது. தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் கடினமான பணிகளையும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல நாள். உறவினர் வீட்டிற்கு திடீர் பயணம் ஏற்படலாம். குடும்ப மூத்தவரின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
கடகம்:
கலவையான பலன்கள் காணப்படும் நாள். மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். அமைதியாக இருப்பது நல்லது. சட்டரீதியான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. நிதி நிலை சீராகும், துணைவர் ஆதரவாக இருப்பார். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
சிம்மம்:
வழக்கமான நாளாக இருந்தாலும், பணியில் திருப்தி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி வரலாம். புதிய வாகனம் வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
கன்னி:
மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் நிறைந்த நாள். நிலுவை பணிகள் எளிதில் முடியும். துணையுடன் செலவிடும் நேரம் உற்சாகம் தரும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்.
துலாம்:
சற்று சவாலான நாளாக இருக்கும். பணிச்சுமை மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். தேவையற்ற தலையீடுகளை தவிர்க்கவும். சட்ட சிக்கல்களில் அனுபவம் உள்ளவர்களின் ஆலோசனை பெறவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு.
விருச்சிகம்:
சிக்கல்கள் நிறைந்த நாள். வேலை அழுத்தம் அதிகரிக்கும். பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடலாம். பழைய கடன் பிரச்சினை தீர்வு காணும். குழந்தைகளுக்காக சிறப்பு கவனம் செலுத்துவீர்கள். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்.
தனுசு:
நீண்டநாள் நிலுவை பணிகளை முடிக்க சிறந்த நாள். குடும்பத்தில் மரியாதை உயரும். புதிய தொழில் தொடங்க முயற்சி செய்யலாம். சமூக சேவையில் ஈடுபடுவோருக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
மகரம்:
புதிய முயற்சிகள் வெற்றியளிக்கும். மன அமைதி திரும்பும். வேலை தொடர்பான பயணம் ஏற்படலாம். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான பயணத் திட்டம் உருவாகலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
கும்பம்:
மிகவும் நேர்மறையான நாள். நிதி பிரச்சினைகள் தீர்ந்து, புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழில் உறவுகள் வலுப்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
மீனம்:
எதிர்பாராத தடைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால், விடாமுயற்சி வெற்றியைத் தரும். ரியல் எஸ்டேட் துறையினர் கவனம் தேவை. அதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.