இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு இன்றைய நாள் எப்படி?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு நாளும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் கிரகங்களின் நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக, மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் உடல்நலம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி திங்கள் கிழமையான இன்று, உங்கள் ராசிக்கான பலன் என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக அமையும். அதிர்ஷ்டத்தை விட உழைப்பை நம்பி செயல்படுவது சிறந்தது. புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் என்றாலும், தற்போதைய வேலையில் தொடர்வது நன்மை தரும். குழந்தைகளின் தேவைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று கலவையான அனுபவங்களை சந்திக்கலாம். மனக்குழப்பம் காரணமாக முக்கிய முடிவுகளில் தடைகள் ஏற்படலாம். பிறரை நம்பும் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். எந்த முடிவையும் எடுக்கும் முன் நன்கு யோசிப்பது அவசியம். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் சந்தோஷமும் ஏற்படும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்திற்கான புதிய திட்டங்களை வகுப்பதற்கு ஏற்ற நாள். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.
கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று நிதி தொடர்பான சவால்களை எதிர்கொள்ளலாம். வணிகத்தில் தடைகள் ஏற்படலாம், தேவையெனில் பிறரின் உதவியை நாட வேண்டியிருக்கும். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். தனிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்வதில் கவனம் தேவை. முதலீடு செய்வதில் மிகுந்த எச்சரிக்கை அவசியம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகுந்த கவனம் தேவைப்படும் நாள். முக்கிய வணிக முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. புதிய நட்புகளில் எச்சரிக்கை தேவை. உங்கள் மற்றும் உங்கள் துணையின் உடல்நலத்தில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். வாகனம் ஓட்டும் போது கவனம் அவசியம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். புதிய திட்டங்களை தொடங்க சிறந்த நேரம். மனநிலை அமைதியாக இருக்கும். வணிகத்தில் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். அதற்கான பலன்களும் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான சட்டப் பிரச்சினைகளில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கலாம். வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருவதால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். துணையின் வணிக முயற்சிகள் நன்மை தரும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று சராசரி நாளை அனுபவிப்பார்கள். சோம்பலை தவிர்த்து செயல்பட வேண்டும். குடும்ப விஷயங்களில் மனஅழுத்தம் ஏற்படலாம். தாயாரின் உடல்நிலை மேம்படும். நிதி முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். கடந்த அனுபவங்களிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடிய நாள். குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் கவலை அளிக்கலாம். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் சவால்கள் இருப்பதால் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். பிறரின் கருத்துகளை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். வணிக முயற்சிகள் எதிர்காலத்திற்கு நல்ல பலன்களை தரும். குடும்பத் தகராறுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பயணம் அல்லது வெளியூர் செல்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாள். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்ட பணிகள் நிறைவேறும். மனநிலை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். புதிய திட்டங்களில் நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களின் உதவி கிடைக்கும். நிதி நிலை மேம்படும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகள் தொடங்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.
மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று ஏற்ற, இறக்கங்கள் நிறைந்த நாளை சந்திக்கலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. புதிய திட்டங்களை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. தொழிலில் சவால்கள் ஏற்படலாம். தம்பதிகளிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.