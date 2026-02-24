இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, தினமும் கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமணம், உடல்நலம் உள்ளிட்ட பல துறைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று, உங்களுக்கான ராசிபலன் இதோ…
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று அவசரப்படாமல், பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் முழு ஈடுபாட்டுடன் உழைப்பதால் இலக்குகளை எளிதில் அடைவீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் கழிக்க வாய்ப்பு உண்டு. வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வருமானத்தை உயர்த்தும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று எந்த வேலையையும் கவனமாக அணுகினால் வெற்றி நிச்சயம். அந்தஸ்தும் மரியாதையும் உயரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் நன்மை தரும். இருப்பினும், குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். நிதானம் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் மேம்பட முயற்சி செய்வார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். தந்தையின் ஆலோசனையை ஏற்றுக் கொள்வது நல்ல பலன்களைத் தரும். பணியிடத்தில் உங்கள் பேச்சாற்றல் உயர் அதிகாரிகளை ஈர்க்கும். நாள் முழுவதும் நேர்மறை ஆற்றலும் உற்சாகமும் நிறைந்திருக்கும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கும். சில தேவைகளுக்காக கடன் பெற முயன்றால் அது கிடைக்கும். அரசு தொடர்பான விஷயங்களில் தாமதம் ஏற்படலாம். பழைய பரிவர்த்தனை சம்பந்தமான பிரச்சினைகள் மீண்டும் எழலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பின் பலனை இன்று அனுபவிப்பார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். திருமணமாகாதவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை சந்திக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகரித்து மன அமைதி கிடைக்கும். கூட்டு வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் காணப்படும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் செயல்திறன் உயர்ந்து மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதால் சிறந்த முன்னேற்றம் காணப்படும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி பட்ஜெட்டை பராமரிப்பது அவசியம். பேச்சில் நிதானம் பல சச்சரவுகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் வருமானம் மற்றும் செலவுகளுக்கிடையில் சமநிலையைப் பேணுவது நல்லது. வியாபாரிகளுக்கு லாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். துணையுடன் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பு உண்டு. குடும்ப உறவுகளில் பொறுமை அவசியம்; தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்க்கவும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். உடல்நலம் மனநிலையை பாதிக்கக்கூடும். குடும்பப் பிரச்சினைகள் மெதுவாக குறைந்து சூழ்நிலை சீராகும். பட்ஜெட்டை சரியாகப் பராமரிப்பது எதிர்கால கவலைகளை குறைக்கும். எதிரிகளிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். எடுக்கும் செயல்களில் வெற்றி கிடைப்பதால் தன்னம்பிக்கை உயரும். தொழிலில் இருந்த பிரச்சினைகள் தீரும். சொத்து வாங்கும் கனவு நனவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. நாள் முழுவதும் உற்சாகமும் சாதனைகளும் நிறைந்திருக்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குழப்பம் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். எந்த முடிவையும் எடுக்கும் முன் நன்கு பரிசீலிப்பது அவசியம். வேலையில் சந்தேகம் இருந்தால் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பது நல்லது. மோதல்களைத் தவிர்த்து அமைதியைப் பேணுவது மன ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்தது. பயணங்களில் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதாரண நாளாக இருந்தாலும் சில சவால்கள் எழலாம். பணியிடத்தில் எதிர்மறை சூழ்நிலைகள் உருவாகக்கூடும். தேவையற்ற செலவுகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். பொறுமையுடன் செயல்படுவது அவசியம். உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று முழு உற்சாகத்துடனும் நேர்மறை சிந்தனையுடனும் இருப்பார்கள். நீண்டகால வணிகத் திட்டங்கள் வேகமடையும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். அரசு வேலை அல்லது டெண்டர் தொடர்பான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சிக்கியிருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். துணைக்கு பரிசளிப்பது குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரித்து உறவை வலுப்படுத்தும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.