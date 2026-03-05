இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு!

WhatsApp
Thursday, March 5, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத...
by இளவரசி
யாஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் வெளியீடும் தாமதம்
by பூங்குன்றன்
சீனாவுக்கு உளவு பார்த்த சந்தேகத்தின் பேரில் எம்.பியின் கணவர் உட்பட...
by இளவரசி
இலங்கை கடல்பரப்பில் தாக்குதல்: 80 உடல்கள் மீட்பு – இந்தியப்...
by இளவரசி
“கடலில் கரைந்துவிட்ட காலங்களும் வரலாற்றில் தடம் பதித்துவிட்ட நினைவுகளும்” நூல்...
by பூங்குன்றன்
கனடா தேசிய கராத்தே சுற்றுப்போட்டி 2026
by பூங்குன்றன்
துபாயில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகத்தின் மீது ட்ரோன் தாக்குதல்
by பூங்குன்றன்
எரிபொருள் விநியோகத்திற்கு QR நடைமுறைப்படுத்துங்கள் | அதிபர் சங்கம் ஐனாதிபதியிடம்...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு!

இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு!

written by இளவரசி 3 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் நிலைமாற்றங்களும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு தொழில், நிதி, குடும்பம், ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் மாற்றங்கள் நிகழலாம். அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 05 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமைக்கான ராசிபலனை பார்க்கலாம்.

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று எதிர்பாராத தோல்வி காரணமாக சிறிய மனவருத்தம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் சூழ்நிலை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இருப்பவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினருடன் பேசும்போது கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில முக்கிய பிரச்சினைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் நாள். எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் சமரசமாக தீரலாம். புதிய முதலீடுகளுக்கு நல்ல நாள் என்றாலும் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பயனற்ற செயல்களில் நேரத்தை வீணாக்காமல் இருக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று வேலை தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கும் முன் நிதானமாக சிந்திக்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக இருந்த தடைகள் நீங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் அன்பும் ஒத்துழைப்பும் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் சில வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனவே உங்கள் பணிகளை திட்டமிட்ட முறையில் செய்ய வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணியிடத்தில் சில சவால்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். ஒரு நண்பரின் நடத்தை அதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். உடல்நலக் குறைபாடுகள் மனஅழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே அமைதியுடன் செயல்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். அறிமுகமில்லாதவர்களை எளிதில் நம்புவது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வதந்திகளை நம்புவதையும் பரப்புவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்தால் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை நிறைவேறும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் உரையாடல் மூலம் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை காரணமாக பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது அதிக கவனம் தேவை. உடல்நலம் சிறிது பாதிக்கப்படக்கூடும். அன்புக்குரியவர்களைப் பற்றிய சோகமான தகவல் கேட்க வாய்ப்பு உள்ளது. வணிகத்தில் கூட்டாளிகளுடன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தற்போதைய வேலையை மாற்றுவது நல்லதல்ல. இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு இன்று நல்ல நாள். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வி தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். கூட்டு வியாபாரம் செய்வோர் கூட்டாளிகளுடன் நல்ல ஒத்துழைப்பை பேண வேண்டும். உத்தியோகத்தில் முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குடும்பத்தின் உடல்நிலை நல்லதாக இருக்கும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில சூழ்நிலைகள் தன்னம்பிக்கையை குறைக்கக்கூடும். ஆனால் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி பெற முடியும். தொழிலில் முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிக எதிர்பார்ப்புகளை தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பப் பொறுப்புகளை புறக்கணிக்காமல் கவனிக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். வாகனம் பயன்படுத்தும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மரியாதையும் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். எதிர்காலத் திட்டங்களை அமைப்பதற்கு இது சிறந்த நாள். தொழிலதிபர்கள் கடின உழைப்பின் பலனை பெறுவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும் திட்டமிட்டபடி பணிகள் முடியும். குடும்ப பொறுப்புகளை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது அவசியம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். இல்லையெனில் பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கலாம். வேலை தொடர்பாக நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். ஆனால் நிதி இழப்பு ஏற்படும் சாத்தியமும் உள்ளது. அலுவலகத்தில் அலட்சியம் காட்டினால் மேலதிகாரிகளின் கண்டனம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமான நாள். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால் சக ஊழியர்களின் உதவி தேவைப்படலாம். அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்காக கூடுதல் செலவுகள் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் உடல்நிலை பாதிப்பால் கவலை உருவாகலாம். தேவையற்ற தகராறுகளில் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று வாகனம் பயன்படுத்தும் போது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். எதிர்பாராத வாகனப் பழுது காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். ஆனால் உறவினர்களிடமிருந்து ஏமாற்றமளிக்கும் தகவல்கள் வரலாம். பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை இன்று நிறைவேறும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத...

இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு...

செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3...

இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள்...

இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள்...

செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா...

பிரபலமானவை

சிறைச்சாலையில் பிறந்து புகழ்பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவுரையாளராக | ஈழத்தமிழ்ப் பெண்ணின் சாதனை
இலண்டன் நகரில் ‘மெய்சிலிர்க்க வைத்த’ ஈழத்தமிழ் நாடக விழா | படங்கள் இணைப்பு
முள்ளிவாய்க்காலில் மருத்துவப் பணியாற்றிய DR. சண்முகராஜாவுக்கு லண்டனில் ‘மண்ணின் மைந்தன்’ விருது
இலங்கை கடல்பரப்பில் தாக்குதல்: 80 உடல்கள் மீட்பு – இந்தியப் பெருங்கடலின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
by இளவரசி

மகளிர்

திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

யாஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் வெளியீடும் தாமதம்

by பூங்குன்றன்
‘குளோபல் ஸ்டார்’ ராம்சரண் நடிக்கும் ‘ பெத்தி ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தானா இணைந்து நடிக்கும் ‘ரணபாலி’ படத்தின் முதல்...
by பூங்குன்றன்
நடிகையுடன் தொடர்பு | விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

எரிபொருளுக்கு நீளும் வரிசை… செயற்கைத் தட்டுப்பாடு இலங்கைத் தீவையே முடக்கும் அபாயம்… | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த...
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.