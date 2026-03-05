இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் நிலைமாற்றங்களும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு தொழில், நிதி, குடும்பம், ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் மாற்றங்கள் நிகழலாம். அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 05 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமைக்கான ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று எதிர்பாராத தோல்வி காரணமாக சிறிய மனவருத்தம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் சூழ்நிலை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இருப்பவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினருடன் பேசும்போது கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில முக்கிய பிரச்சினைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் நாள். எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் சமரசமாக தீரலாம். புதிய முதலீடுகளுக்கு நல்ல நாள் என்றாலும் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பயனற்ற செயல்களில் நேரத்தை வீணாக்காமல் இருக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.
மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று வேலை தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கும் முன் நிதானமாக சிந்திக்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக இருந்த தடைகள் நீங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் அன்பும் ஒத்துழைப்பும் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் சில வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனவே உங்கள் பணிகளை திட்டமிட்ட முறையில் செய்ய வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணியிடத்தில் சில சவால்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். ஒரு நண்பரின் நடத்தை அதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். உடல்நலக் குறைபாடுகள் மனஅழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே அமைதியுடன் செயல்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். அறிமுகமில்லாதவர்களை எளிதில் நம்புவது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வதந்திகளை நம்புவதையும் பரப்புவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்தால் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை நிறைவேறும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் உரையாடல் மூலம் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை காரணமாக பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது அதிக கவனம் தேவை. உடல்நலம் சிறிது பாதிக்கப்படக்கூடும். அன்புக்குரியவர்களைப் பற்றிய சோகமான தகவல் கேட்க வாய்ப்பு உள்ளது. வணிகத்தில் கூட்டாளிகளுடன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தற்போதைய வேலையை மாற்றுவது நல்லதல்ல. இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு இன்று நல்ல நாள். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வி தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். கூட்டு வியாபாரம் செய்வோர் கூட்டாளிகளுடன் நல்ல ஒத்துழைப்பை பேண வேண்டும். உத்தியோகத்தில் முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குடும்பத்தின் உடல்நிலை நல்லதாக இருக்கும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில சூழ்நிலைகள் தன்னம்பிக்கையை குறைக்கக்கூடும். ஆனால் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி பெற முடியும். தொழிலில் முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிக எதிர்பார்ப்புகளை தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பப் பொறுப்புகளை புறக்கணிக்காமல் கவனிக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். வாகனம் பயன்படுத்தும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மரியாதையும் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். எதிர்காலத் திட்டங்களை அமைப்பதற்கு இது சிறந்த நாள். தொழிலதிபர்கள் கடின உழைப்பின் பலனை பெறுவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும் திட்டமிட்டபடி பணிகள் முடியும். குடும்ப பொறுப்புகளை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது அவசியம். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். இல்லையெனில் பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கலாம். வேலை தொடர்பாக நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். ஆனால் நிதி இழப்பு ஏற்படும் சாத்தியமும் உள்ளது. அலுவலகத்தில் அலட்சியம் காட்டினால் மேலதிகாரிகளின் கண்டனம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமான நாள். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால் சக ஊழியர்களின் உதவி தேவைப்படலாம். அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்காக கூடுதல் செலவுகள் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் உடல்நிலை பாதிப்பால் கவலை உருவாகலாம். தேவையற்ற தகராறுகளில் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.
மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று வாகனம் பயன்படுத்தும் போது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். எதிர்பாராத வாகனப் பழுது காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். ஆனால் உறவினர்களிடமிருந்து ஏமாற்றமளிக்கும் தகவல்கள் வரலாம். பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை இன்று நிறைவேறும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.