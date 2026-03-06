இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் அதிகம்…!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நிலை ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் தொழில், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம் போன்ற பல அம்சங்களில் இதன் தாக்கம் காணப்படும். அந்த வகையில், 2026 மார்ச் 06 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமும் திருப்தியும் நிறைந்த நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு ஆசை இன்று நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது. ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்ய முயற்சிப்பது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழில் தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். உங்கள் ரகசிய விஷயங்களை யாரிடமும் பகிராமல் இருப்பது நல்லது. இன்று உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இருந்தாலும், உங்கள் நிதி நிலைமை மெல்ல முன்னேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியில் சில கூடுதல் முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். ஆனால் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்களுக்கு மன உறுதியை அளிக்கும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் பரபரப்பான நாளாக இருக்கலாம். குடும்பத்தில் சில பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். தொழிலில் சிறிய நிதி இழப்புகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தாலும், அதை ஏற்க முன் நிதானமாக யோசிக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குறுதி அளிக்கும் முன் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. பணத்தை மிகவும் சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும். இன்று உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். புதிதாக அறிமுகமானவர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்புவது இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். வேலைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வதந்திகள் மற்றும் தேவையற்ற பேச்சுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்தால் நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கிய வேலை நிறைவேறும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த பிரச்சினைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் சரி செய்ய முயற்சிக்கவும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சிரமமான நாளாக இருக்கலாம். நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். வாகனம் பயன்படுத்தும் போது அதிக கவனம் அவசியம். முடிக்கப்படாத வேலைகள் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்ற வாய்ப்பு உள்ளது. அதே நேரத்தில் குடும்பத்தினர் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். வியாபாரத்தில் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக அமையும். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. முன்பு இழந்ததாக நினைத்த ஒரு பொருள் மீண்டும் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இருந்த உடல்நல பிரச்சினைகள் குறையலாம். நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை நேரத்தில் முடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் காணப்படலாம். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான பலன்கள் கிடைக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இது உங்கள் நம்பிக்கையை உயர்த்தும். வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வர வாய்ப்பு உள்ளது. பிறரின் வார்த்தைகளால் குடும்பத்தில் சண்டைகள் உருவாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தை கவனிக்க வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஏற்றத் தாழ்வுகள் கலந்த நாளாக இருக்கும். வாகனம் ஓட்டும் போது மிகுந்த கவனம் அவசியம். சொத்து வாங்க அல்லது விற்க முயற்சி செய்தால் நல்ல முடிவு கிடைக்கலாம். பணியில் சில சவால்கள் இருந்தாலும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கடினமான சூழ்நிலைகளில் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் எடுத்த முடிவுகள் சாதகமான பலனை தரும். முன்பு எதிராக இருந்தவர்களும் உங்களுக்கு ஆதரவாக மாறலாம். தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் கடன் வாங்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும். அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை மனமுவந்து செய்வீர்கள். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நேர்மறை சிந்தனை நல்ல பலனை தரும். அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை நேரத்தில் முடிப்பதால் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் அதிக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நண்பரின் திருமணம் போன்ற மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து வாங்கும் திட்டம் இருந்தால் கடன் பெறுவதற்கான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.