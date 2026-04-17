இன்றைய ராசிபலன் 17 ஏப்ரல் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்!

உங்களுடைய ராசி என்ன சொல்கிறது?
வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் நிலைமாற்றமும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் இந்த மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கும்.
அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ராசிக்கான பலன்கள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷம்
இன்று நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். கடன் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வியாபாரத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயன் தரும். சில தடைகள் இருந்தாலும் முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு மனஅழுத்தம் குறையும். ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு.
ரிஷபம்
இன்று சாதாரண நாள். நேரத்தை வீணாக்காமல் பயனுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுங்கள். எதிர்காலத்திற்கு உதவும் முடிவுகளை எடுக்க ஏற்ற நாள். நெருங்கியவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த ஆதரவு இல்லாமை சற்று வருத்தம் தரலாம். பழைய வேலைகள் நிறைவு பெறும்.
மிதுனம்
சவால்கள் நிறைந்த நாள். உணர்ச்சிவசப்பட்ட முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். சிலர் உங்கள் நல்ல மனதைப் பயன்படுத்தலாம். வேலை தொடர்பான அழுத்தம் இருக்கும். வியாபாரிகள் போட்டியாளர்களிடம் கவனம் தேவை.
கடகம்
முக்கிய பணிகளை தள்ளிப் போடாதீர்கள். உழைப்பால் வெற்றி பெறுவீர்கள். வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தையும் குடும்ப நலத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
சிம்மம்
நாளின் தொடக்கம் நல்லதாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இனிய நேரம் கழிக்கலாம். வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்பு அதிகம். வேலைகள் முடிவடையும், புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
கன்னி
தடைபட்ட பணிகள் நிறைவு பெறும். ஆனால் புதிய எதிரிகள் தோன்றலாம். சக ஊழியர்களின் வார்த்தைகள் மனஅழுத்தம் தரலாம். கவனச்சிதறலை தவிர்த்து செயல்பட வேண்டும். உதவி செய்யும் மனப்பான்மை இருக்கும்.
துலாம்
அவசரமும் ஆணவமும் பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம். வேலையில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருக்கும். அலட்சியம் தவிர்க்க வேண்டும். உடல்நலம் சற்று பாதிக்கப்படலாம்.
விருச்சிகம்
குடும்பத்தில் பதட்டம் இருக்கலாம். பொறுப்புகளை தவறாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும். வேலை விஷயங்களில் அவசர முடிவுகள் வேண்டாம். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
தனுசு
சாதகமான நாள். உறவுகளில் நம்பிக்கை முக்கியம். வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு இருக்கலாம். பணியிடத்தில் சவால்கள் இருந்தாலும் திறமை வெளிப்படும். மாணவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மகரம்
இன்று மிகவும் சிறந்த நாள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. ஆரோக்கியம் நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
கும்பம்
மனக்குழப்பம் இருக்கலாம். பணியிடத்தில் மோதல்கள் தவிர்க்க வேண்டும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வியாபார திட்டங்கள் உருவாகும். ஆன்மீக பயணம் சாத்தியம்.
மீனம்
வேலையில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். கவனம் சிதறாமல் செயல்பட வேண்டும். கடன் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.
ராஜயோகம் பெறும் ராசிகள்
இன்றைய தினத்தில் சிம்மம், தனுசு, மகரம், மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு யோகம் காணப்படுகிறது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.