Saturday, April 18, 2026
செய்திகள்

உலகின் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்கள் பட்டியல்: முதலிடத்தில் நரேந்திர மோடி
by இளவரசி
ஹோர்முஸ் நீரிணை பாதுகாப்புக்கு பிரான்ஸ்–இங்கிலாந்து முனைப்பு: சர்வதேச பணிக்குழு அறிவிப்பு
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (18 ஏப்ரல் 2026): 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்...
by இளவரசி
ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்பட்டது: யுத்த நிறுத்தத்துக்கு இடையில் அமெரிக்க –...
by இளவரசி
ஹோர்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறக்க இயன்ற அனைத்தையும் செய்வேன்: இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
ஆஸ்திரேலியாவில் ஹாரி, மேகன் தம்பதி: போண்டி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிர்...
by இளவரசி
ஹோர்முஸ் நீரிணையை திறப்பது குறித்து பாரிஸில் உலக தலைவர்கள் அவசர...
by இளவரசி
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்: குஷ்பு பயணித்த ஹெலிகாப்டரில் திடீர் சோதனை!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

இன்றைய ராசிபலன் (18 ஏப்ரல் 2026): 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்பம், உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் பிரதிபலிக்கும்.

2026 ஏப்ரல் 18, சனிக்கிழமை அன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் என்பதை பார்க்கலாம்.

மேஷம்

இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கும். நெருங்கியவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். உடல்நலத்திலும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

ரிஷபம்

குடும்பத்தில் சிறிய சச்சரவுகள் உருவாகலாம். உடல்நலத்தில் சற்று கவனம் தேவை. வேலை மற்றும் வணிகத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மிதுனம்

இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். வியாபாரம் லாபகரமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

சில உடல்நல பிரச்சினைகள் இருந்தாலும், நாள் சாதகமாக அமையும். குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரலாம். வேலை தொடர்பான சவால்களை சமாளிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

சிம்மம்

உற்சாகம் நிறைந்த நாள். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் நண்பர்கள் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கன்னி

வேலை தொடர்பான அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கலாம். பயணங்களில் கவனம் அவசியம். சக ஊழியர்களுடன் நல்லிணக்கம் பேண வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

துலாம்

மிகவும் சாதகமான நாள். ஆரோக்கியம் மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

விருச்சிகம்

கடின உழைப்பால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் காணலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

தனுசு

மிகவும் சிறந்த நாள். வருமான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கலாம். வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மகரம்

சில சவால்கள் நிறைந்த நாள். வியாபாரத்தில் கவனம் தேவை. உறவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கும்பம்

பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலை பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

கலவையான நாள். நிதி மற்றும் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. உறவுகளில் புரிதல் முக்கியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

தொடர்புடைய செய்திகள்

இன்றைய ராசிபலன் 17 ஏப்ரல் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு...

இன்றைய ராசிபலன் (16 ஏப்ரல் 2026): இன்று எந்த ராசிக்கு...

2026 பராபவ ஆண்டு முக்கிய பொது பலன்கள்

இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4...

இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத...

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத...

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 17 ஏப்ரல் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்!
இன்றைய ராசிபலன் (18 ஏப்ரல் 2026): 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்!
கர்ப்பிணி, வயிற்றில் இருந்த குழந்தை உயிரிழப்பு சம்பவத்தில் இரு பொலிஸ் அதிகாரிகள் மீது குற்றச்சாட்டு!
இலண்டன் நுண்கலை அகாடமிக்கான ஆசிரிய டிப்ளோமா தேர்வு அவைக்காற்றுகை

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (16 ஏப்ரல் 2026): இன்று எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்?...
by இளவரசி
2026 பராபவ ஆண்டு முக்கிய பொது பலன்கள்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம்...
by இளவரசி
மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி

மகளிர்

காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி

சமையல்

கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை… எப்படி சமைப்பது?
by இளவரசி
இட்லி–தோசைக்கு சிக்கன் தொக்கு ரெசிபி!
by இளவரசி
கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை
by இளவரசி
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் புதிய படம்

by பூங்குன்றன்
கங்கை அமரன் நடிக்கும் ‘லெனின் பாண்டியன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஜனநாயகன்’ படக்குழு கடும் எச்சரிக்கை
by பூங்குன்றன்
விரைவில் திரைப்படமாகவுள்ள தீபச்செல்வனின் நாவல்
by பூங்குன்றன்
போதை பொருள் பாவனை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் புது முகங்களின் ‘ முதற்கனல்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்

