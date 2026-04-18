இன்றைய ராசிபலன் (18 ஏப்ரல் 2026): 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்பம், உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் பிரதிபலிக்கும்.
2026 ஏப்ரல் 18, சனிக்கிழமை அன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷம்
இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கும். நெருங்கியவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். உடல்நலத்திலும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
ரிஷபம்
குடும்பத்தில் சிறிய சச்சரவுகள் உருவாகலாம். உடல்நலத்தில் சற்று கவனம் தேவை. வேலை மற்றும் வணிகத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மிதுனம்
இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். வியாபாரம் லாபகரமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கடகம்
சில உடல்நல பிரச்சினைகள் இருந்தாலும், நாள் சாதகமாக அமையும். குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரலாம். வேலை தொடர்பான சவால்களை சமாளிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
சிம்மம்
உற்சாகம் நிறைந்த நாள். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் நண்பர்கள் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
கன்னி
வேலை தொடர்பான அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கலாம். பயணங்களில் கவனம் அவசியம். சக ஊழியர்களுடன் நல்லிணக்கம் பேண வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
துலாம்
மிகவும் சாதகமான நாள். ஆரோக்கியம் மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
விருச்சிகம்
கடின உழைப்பால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் காணலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
தனுசு
மிகவும் சிறந்த நாள். வருமான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கலாம். வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மகரம்
சில சவால்கள் நிறைந்த நாள். வியாபாரத்தில் கவனம் தேவை. உறவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கும்பம்
பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலை பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மீனம்
கலவையான நாள். நிதி மற்றும் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. உறவுகளில் புரிதல் முக்கியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.