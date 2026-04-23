இன்றைய ராசிபலன் – 23 ஏப்ரல் 2026 இன்று 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கனவுகள் நனவாகும் நாள்!

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திர நிலைகளின் மாற்றம் மனிதர்களின் தினசரி வாழ்க்கையில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தொழில், பணம், குடும்பம், திருமணம் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் இதன் தாக்கம் காணப்படும். அந்த வகையில், 2026 ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். நீண்ட பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். வாகனப் பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். அலுவலகத்தில் முடிக்கப்படாத பணிகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் குடும்பத்தின் ஆதரவு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
ரிஷபம்
இன்று மிகவும் சாதகமான நாள். வியாபாரத்தில் எடுத்த முடிவுகள் வெற்றியடையும். முன்பு எதிராக இருந்தவர்கள் கூட இப்போது ஆதரவாக மாறலாம். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மிதுனம்
தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப ஆரோக்கியம் தொடர்பான கவலைகள் இருக்கலாம். பருவகால நோய்கள் தாக்கக்கூடும். வணிகத்தில் சற்று மந்தநிலை இருக்கும். மனஅழுத்தம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அமைதியாக இருந்து சூழ்நிலையை சமாளிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கடகம்
சில முக்கிய வேலைகளில் தடை ஏற்படலாம். பொறுமையுடன் செயல்படுவது அவசியம். நண்பர்களுடன் கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கலாம். வணிகத்தில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சிம்மம்
இன்று மிகவும் அதிர்ஷ்டமான நாள். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த விஷயங்கள் நிறைவேறும். அலுவலகத்தில் உங்கள் பணிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நேரம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கன்னி
திடீர் நிதி லாபம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காணலாம். உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
துலாம்
இன்று உறவினர்களால் சிக்கல்கள் உருவாகலாம். வேலைப்பளு அதிகரித்து மன அழுத்தம் ஏற்படும். புதிய வியாபார திட்டங்களில் சற்று கவனம் தேவை. பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
விருச்சிகம்
சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். பண வருமானம் அதிகரிக்கும். முக்கியமான சந்திப்புகள் நடைபெறலாம். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தனுசு
நம்பிக்கை மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்த நாள். கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
மகரம்
சற்று பலவீனமான நாள். குடும்ப விஷயங்களில் கவனம் தேவை. கல்வியில் சவால்கள் இருக்கலாம். ஆனால் ஆசிரியர்களின் உதவி கிடைக்கும். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கும்பம்
குடும்ப பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் வேலையில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தலைமைத்துவ திறன் வெளிப்படும். பழைய நண்பர்களை சந்தித்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மீனம்
இன்று மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும். குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.