Friday, April 24, 2026
இன்றைய ராசிபலன் 24 ஏப்ரல் 2026: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் பதட்டம் – மற்றவர்களுக்கு எப்படி?

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்ப உறவுகள் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

இன்று (ஏப்ரல் 24, 2026 – வெள்ளிக்கிழமை) எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன், யாருக்கு சவால்கள் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்:
இன்று உங்கள் மனநிலையில் சிறிய குழப்பமும் கோபமும் காணப்படலாம். இருந்தாலும், பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பும் நேர்த்தியும் மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். நீங்கள் மேற்கொண்ட வேலைகளை காலக்கெடுவுக்கு முன்பே முடித்து விடுவீர்கள். பொருளாதார நிலை நல்ல நிலையில் இருக்கும். மாணவர்களுக்கு தேர்வில் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம். வியாபார வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – சிவப்பு.

ரிஷபம்:
இன்று பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் நாள். உங்கள் செயல்களில் பொறுமையும் தெளிவும் அவசியம். நீண்ட நாட்களாக மனஅழுத்தம் அளித்த பிரச்சினை ஒன்று முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தாரிடம் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய நேரம் இது. அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – நீலம்.

மிதுனம்:
இன்று சற்று சவாலான நாள். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்பத்தில் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். வணிகத்தில் இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. வாகனம் ஓட்டும் போது மிகுந்த கவனம் அவசியம். எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டால் பாதிப்புகளை குறைக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பிங்க்.

கடகம்:
இன்று சாதகமான நாள். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது உங்கள் சமூக நிலையை உயர்த்தும். அரசு பணியாளர்கள் தங்கள் பொறுப்புகளை கவனமாக நிறைவேற்ற வேண்டும். தம்பதிகளுக்கு நல்ல நாள். மாணவர்களுக்கு தேர்வில் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது. அதிர்ஷ்ட நிறம் – ஆரஞ்சு.

சிம்மம்:
வேலையில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் நாள். கவனக்குறைவு ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். நிதி நிலை சீராக இருந்தாலும் தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வணிகத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க சற்று குழப்பம் இருக்கலாம். திடீர் பயணங்கள் ஏற்படலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – மெரூன்.

கன்னி:
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மன அமைதி கிடைக்கும். குடும்ப ஆதரவு அதிகரிக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க இது நல்ல நேரம். நிதி நிலை மேம்படும். பயணங்கள் வெற்றியாக அமையும். ஆனால் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகளில் எச்சரிக்கை அவசியம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பச்சை.

துலாம்:
முந்தைய நாட்களை விட இன்று சிறந்த நாள். பணியிடத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளை நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள். எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளில் சிக்காமல் இருக்க வேண்டும். நிலுவையில் இருந்த பண பரிவர்த்தனைகள் தீர்க்கப்படும். குடும்பத்தில் புதிய நபர் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – கருப்பு.

விருச்சிகம்:
இன்று குடும்பத்தில் சில பிரச்சினைகள் மற்றும் மனஅழுத்தம் இருக்கலாம். ஆனால் வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சில் கட்டுப்பாடு அவசியம். அமைதியாக செயல்பட்டால் சவால்களை எளிதில் கடக்க முடியும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – நீலம்.

தனுசு:
பணிச்சுமை அதிகமாக இருந்தாலும் அதை சிறப்பாக கையாளுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். பழைய நண்பர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். ஆனால் தனிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்வதில் எச்சரிக்கை தேவை. நேர்மறை சிந்தனை இன்று உங்களுக்கு உதவும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – மஞ்சள்.

மகரம்:
தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும் நாள். கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்கலாம். சில சவால்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தம்பதிகளிடையே புரிதலை பேணுவது அவசியம். இல்லையெனில் உறவில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – வெள்ளை.

கும்பம்:
இன்று முயற்சிகள் அதிகம் தேவைப்படும் நாள். குடும்ப பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கக்கூடும். அவற்றை புறக்கணிக்காமல் கவனிக்க வேண்டும். பிறர் விஷயங்களில் தலையிடாதீர்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – சிவப்பு.

மீனம்:
மிகவும் சிறப்பான நாள். நேர்மறை மாற்றங்கள் அதிகம் நிகழும். ஆரோக்கியம் நல்ல நிலையில் இருக்கும். தம்பதிகளிடையே இருந்த பிரச்சினைகள் தீரும். செல்வாக்கு மிக்கவர்களால் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பச்சை.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

