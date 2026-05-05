இன்றைய ராசிபலன் 05 மே 2026: சில ராசிகளுக்கு பெரிய முன்னேற்றம் – பணமழை கொட்டும்!

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் இயக்கமும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் தினமும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளின் தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை போன்ற பல துறைகளில் இவ்வாறான மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கும்.
இன்று (மே 05, 2026 – செவ்வாய்க்கிழமை) உங்கள் ராசிக்கான பலன்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்:
இன்று புதிய முயற்சிகள் உங்களுக்கு சிறப்பான வெற்றியைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து மனநிம்மதி கிடைக்கும். வேலை தொடர்பாக பயணங்கள் இருக்கலாம். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான திட்டங்கள் உருவாகும். உடல்நலத்தை அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனிக்கவும். பெற்றோருக்கு நேரம் ஒதுக்குவது நல்ல பலனை தரும். பழைய கடன்கள் தீரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – வெள்ளை.
ரிஷபம்:
நெருங்கிய ஒருவரால் மனஉளைச்சல் ஏற்படக்கூடும். புதிய முயற்சிகளில் சற்று இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் அமைதியை கடைபிடிக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சச்சரவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் பொறுமையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். தொழிலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சமநிலையுடன் இருக்க வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – ஊதா.
மிதுனம்:
இன்று உங்கள் பொறுமையும் தைரியமும் சோதிக்கப்படும். சவால்கள் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். பழைய நண்பரை சந்திப்பது மகிழ்ச்சியை தரும். பயணங்களில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். முக்கிய தகவல்களை பகிர்வதில் எச்சரிக்கை அவசியம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – கருப்பு.
கடகம்:
செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் நாள். அதனால் திட்டமிட்ட செலவினம் அவசியம். வருமானம் அதிகரிப்பதால் மனநிறைவு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. புதிய சொத்து வாங்கும் திட்டங்கள் உருவாகலாம். கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். வதந்திகளை நம்பாமல் இருக்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பச்சை.
சிம்மம்:
முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகள் பிரச்சினைகளை அதிகரிக்கலாம். பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் கலவையான பலன் கிடைக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான கவலைகள் இருக்கலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – மஞ்சள்.
கன்னி:
தேவையற்ற கவலைகளை தவிர்க்க வேண்டும். மன ஆரோக்கியத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். பண விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் அனைத்து பணிகளும் நிறைவேறும். பேசும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம் – மெரூன்.
துலாம்:
இன்று உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருகை மகிழ்ச்சியை தரும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சக ஊழியர்களின் பேச்சால் மனவருத்தம் ஏற்படலாம். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வதந்திகளை நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. அதிர்ஷ்ட நிறம் – பிங்க்.
விருச்சிகம்:
உடல்நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். துணைக்கு பரிசு அளிப்பது உறவை வலுப்படுத்தும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – ஆரஞ்சு.
தனுசு:
தம்பதிகளிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் தீரும். மென்மையான அணுகுமுறை அவசியம். பொருளாதார நிலை மேம்படும். பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனம் தேவை. சோர்வு அதிகமாக இருக்கலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தவும். காதல் வாழ்க்கை நல்ல நிலையில் இருக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – நீலம்.
மகரம்:
தொழிலில் முக்கியமான நாள். பெரிய நிதி முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். வணிகத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். தனிப்பட்ட பிரச்சினைகள் குறையும். உறவுகளை மேம்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். உடல்நிலையில் சிறிய மாற்றங்கள் இருக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – சிவப்பு.
கும்பம்:
சவால்கள் நிறைந்த நாள். வணிகத்தில் பின்னடைவு இருக்கலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். வார்த்தைகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். எந்த வேலையையும் அலட்சியமாக செய்யக்கூடாது. குடும்பத்தில், குறிப்பாக தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – வெள்ளை.
மீனம்:
இன்று சாதகமான நாள். துணையின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் திருமண தடைகள் நீங்கும். உணவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். முக்கிய தகவல்களை பகிர்வதில் எச்சரிக்கை அவசியம். உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றியைத் தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – ப்ரவுன்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.