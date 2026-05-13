Wednesday, May 13, 2026
இன்றைய ராசிபலன் 13 மே 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு மனஅழுத்தம் அதிகரிக்கும்!

written by இளவரசி 2 minutes read
வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் இயக்கமும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்ப உறவுகள், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் உடல்நலம் போன்ற பல துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

இன்று (மே 13, 2026 – புதன்கிழமை) எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கின்றன? யாருக்கு சவால்கள் காத்திருக்கின்றன? விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று பதற்றமான நாளாக இருக்கலாம். வியாபாரம் தொடர்பான வேலைகளில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், தொழிலில் கிடைக்கும் லாபம் மனநிறைவை தரும். காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் தங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவார்கள். தேவைகளுக்காக செலவுகள் அதிகரித்தாலும், எதிர்கால சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.

ரிஷபம்

இன்று சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். எதிர்பாராத வகையில் பணவரவு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வீட்டிற்கு விருப்பமான விருந்தினர்கள் வருவதால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக திரும்ப கிடைக்காமல் இருந்த கடன் தொகை இன்று கிடைக்கலாம். பெற்றோருடன் முக்கியமான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அதிகமான பணிச்சுமை மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். வணிகத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நீண்ட கால பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும். ஆனால் புதிய எதிரிகள் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனஅழுத்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவடையும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் தொடர்பான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். உடன்பிறந்தவர்களுடன் பேசும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. ஆன்மீக விஷயங்களில் அதிக ஈடுபாடு உருவாகும். தம்பதிகளுக்கிடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு.

சிம்மம்

இன்று சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் கிடைக்கும். குழந்தைகள் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவார்கள். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். பணியிடத்தில் பணிச்சுமை அதிகமாக இருந்தாலும், அது உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும். நண்பரின் பேச்சு மனவருத்தத்தை தரக்கூடும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.

கன்னி

அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டிய நாள். உணர்ச்சிவசப்பட்டு செயல்படாமல் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு உதவும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் தயங்காமல் உதவுங்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்த சிக்கல்கள் குறையும். பெற்றோருடன் பேசும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களின் தலைமைத்துவ திறன் இன்று வெளிப்படும். முக்கியமான பணிகளை தள்ளிப்போடாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும். சேமிப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் நிறைவேறும். குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்கும். சிறிய முதலீடுகள் நல்ல பலனை தரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். போட்டியாளர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கூட்டாக செய்யும் தொழிலில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் சில இடையூறுகளை ஏற்படுத்தலாம். இருப்பினும் குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்கு உற்சாகத்தை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று பலவீனமான நாள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளில் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும். பேச்சிலும் நடத்தையிலும் கவனம் தேவை. பயணத் திட்டங்கள் உருவாகலாம், அவை வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்கள் இன்று வருமானம் மற்றும் செலவுகளை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும். பணவரவு அதிகரித்தாலும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் அனைத்து வேலைகளும் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். நிதி சிக்கலால் தடைபட்டிருந்த வேலைகள் இன்று முடிவடைய வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சுமாரான நாள். கவனச்சிதறலை தவிர்த்து வேலைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பெரிய முதலீடுகளை செய்யும் முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள். குழந்தைகள் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அதிகமான பணிச்சுமை மனஅழுத்தத்தை உருவாக்கும். பிறர் விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். சட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டால் அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனையை பெறுங்கள். பிறருக்கு உதவுவதில் அதிக நேரம் செலவிட்டால் உங்கள் வேலைகள் பாதிக்கப்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

