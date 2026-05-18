Monday, May 18, 2026
இன்றைய ராசிபலன் 18 மே 2026: இந்த 5 ராசிக்காரங்களுக்கு இன்று கேட்ட வரம் கிடைக்கும்!

இன்றைய ராசிபலன் 18 மே 2026: இந்த 5 ராசிக்காரங்களுக்கு இன்று கேட்ட வரம் கிடைக்கும்!

written by இளவரசி 2 minutes read
இன்றைய ராசிபலன் 18 மே 2026

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் மாற்றம் ஒவ்வொரு ராசிக்காரரின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். தொழில், பணவரவு, குடும்பம், காதல், உடல்நலம் போன்ற பல அம்சங்களில் இன்று மாற்றங்கள் காணப்படலாம். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு மே 18-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புத்துணர்ச்சியும் புதிய வாய்ப்புகளும் நிறைந்த நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக தொடர்பு இல்லாத நண்பர்களுடன் மீண்டும் இணையும் சந்தர்ப்பம் உருவாகலாம். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் உங்களின் திறமைகள் பாராட்டப்படலாம். குடும்பத்தில் புதிய திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனைகள் நடைபெறும். மனநிறைவும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும் நாள் இது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று நிதி விஷயங்களில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். வணிகத்தில் சில தடைகள் மற்றும் செலவுகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். தேவையற்ற முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றக்கூடும். உங்கள் ரகசியங்களை மற்றவர்களிடம் பகிர வேண்டாம். நிதி உதவி தேவைப்படும் சூழல் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். உடல்நிலையில் சிறிய பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் அவை விரைவில் சரியாகும். குடும்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து அமைதி நிலவும். வேலைக்குச் செல்லுபவர்களுக்கு சவால்கள் இருந்தாலும் அதனை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். புதிய திட்டங்களில் அவசரப்படாமல் செயல்படுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய யோசனைகள் வெற்றியைத் தரும் நாளாக இருக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு புதிய பொருள் வாங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. தனிப்பட்ட விஷயங்களை ரகசியமாக வைத்திருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். முக்கிய முடிவுகளை இன்று எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். புதிய நண்பர்களிடம் அதிக நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. துணையின் உடல்நிலை குறித்த கவலை உருவாகலாம். வாகனம் ஓட்டும் போது பாதுகாப்பு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை தொடர்பான போட்டிகள் மற்றும் மனஅழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. தொலைதூரப் பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. வாகனம் பயன்படுத்தும்போது கவனம் தேவை. அமைதியாக செயல்பட்டால் சிக்கல்களை சமாளிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் வெற்றிகரமான நாளாக அமையும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். பணியிடத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரித்து உறவு வலுப்படும். உங்கள் செயல்களுக்கு பாராட்டும் மரியாதையும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் அதிகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சில சங்கடமான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம். நீண்ட தூர பயணங்களில் கவனம் தேவை. யாருக்கும் பெரிய தொகையை கடனாக வழங்க வேண்டாம். உடல்நிலை குறித்த கவலை மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடின உழைப்பிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த சொத்து தொடர்பான வழக்குகளில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கலாம். வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வருவதால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணை புதிய தொழில் முயற்சியை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அனுகூலமான நாளாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். அந்நியர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் துணையுடன் அமைதியாக பழகுவது நல்லது. மாணவர்கள் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று எதிர்மறையான பலன்கள் காணப்படலாம். வியாபாரத்தில் பின்னடைவு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. சில நண்பர்கள் எதிரிகளாக மாறக்கூடும். வார்த்தைகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். எந்த வேலையையும் அலட்சியப்படுத்தாமல் செய்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனஅழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் கவலையை ஏற்படுத்தலாம். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மனைவியின் ஆதரவு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் சவால்கள் இருந்தாலும் அமைதியாக செயல்பட்டால் வெற்றி பெறலாம். பிறரின் விமர்சனங்களை மனதில் கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

