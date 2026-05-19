சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்? யாருக்கு சவால்கள்?

ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகங்களில் ஒருவராக கருதப்படுபவர் சனி பகவான். இவர் “நீதிமான்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். காரணம், மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவர் என்பதே. நவகிரகங்களில் மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகமான சனி, ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் வரை தங்குவார். அதேபோல் ஒரு நட்சத்திரத்தில் சுமார் ஆறு மாதங்கள் வரை பயணிப்பார். எனவே சனியின் பெயர்ச்சி மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்கள் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிட நம்பிக்கை கூறுகிறது.
அந்த வகையில், சனி பகவான் மே 17 ஆம் திகதி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன் என்பதால், சனி மற்றும் புதன் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலை ஒக்டோபர் 9 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கும். இந்த காலத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த முன்னேற்றத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் அனுபவிக்க, சிலருக்கு சவால்களும் மன அழுத்தங்களும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் வேலை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கும். ஏற்கனவே செய்து வந்த வேலையை விட்டு புதிய தொழிலை தொடங்கும் எண்ணம் சிலருக்கு உருவாகலாம். குறிப்பாக ஏற்றுமதி, இறக்குமதி போன்ற வணிகங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு நல்ல லாப வாய்ப்புகள் இருக்கும். இருப்பினும் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். வருமான உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக நினைத்த ஆசைகள் நிறைவேறும். அரசு துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வெளிநாடு செல்ல நினைப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலில் வளர்ச்சியும் நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றமும் காணப்படும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் மாற்றங்கள் உருவாகும். அலுவலகத்தில் உங்களின் திறமைகள் பாராட்டப்படலாம். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும். ஆனால் கூட்டுத்தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகும் வாய்ப்பு இருப்பதால் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்வது முக்கியம்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் வாழ்க்கையின் திசையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும். வேலை தொடர்பான மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும். உயர் அதிகாரிகளுடன் பேசும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். மன அமைதிக்காக ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவது நல்ல பலன்களைத் தரும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அக்டோபர் வரை சற்று சவாலான காலமாக இருக்கலாம். வருமானத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் ஏற்படலாம். தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும். நிதி நிலைமை நிலைத்தன்மையற்றதாக இருக்கும் என்பதால் தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனி பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை அளிக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கூட்டுத்தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். வருமானத்தில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும் காலமாக இது அமையும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் அதிகரிக்கலாம். அந்த பயணங்கள் மூலம் நல்ல நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புடைய தொழில்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சிறந்த முன்னேற்றம் உருவாகும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். சிலர் தங்கள் திறமைகளை தொழிலாக மாற்றி வெற்றி பெறலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால் செலவுகளும் அதிகரிக்கும் என்பதால் பண விஷயங்களில் கவனம் அவசியம்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழில் மாற்றம் அல்லது இடமாற்றம் நிகழ வாய்ப்பு உள்ளது. வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக் கொண்டால் நல்ல பலன்களைப் பெற முடியும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். செலவுகள் அதிகரித்தாலும் அதே நேரத்தில் சாதனைகளும் முன்னேற்றங்களும் கிடைக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஏற்கனவே ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் இருப்பதால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். சில விஷயங்களில் பாதுகாப்பின்மை உணர்வு உருவாகும். இருப்பினும் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். திடீர் நிதி ஆதாயம் மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் கலவையான பலன்களை வழங்கும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வேலை மாற்றம் ஏற்படலாம். ஆனால் ஏழரை சனியின் தாக்கம் காரணமாக தொழில், உறவுகள் மற்றும் மனநிலையில் அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். குடும்ப உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்ற வாய்ப்புள்ளதால் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்வது நல்லது.
மொத்தத்தில் சனி பகவானின் ரேவதி நட்சத்திர பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு தொழில், வருமானம் மற்றும் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் காலமாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக ரிஷபம், கன்னி, துலாம் மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும் என்றும், சிம்மம், கும்பம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய காலமாக இருக்கும் என்றும் ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.