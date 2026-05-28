வீட்டில் தண்ணீர் சொட்டுவது வாஸ்து முறைப்படி சரியில்லை – ஏன் தெரியுமா?

வீட்டில் குழாய், சிங்க், ஷவர் அல்லது நீர் தொட்டிகளில் இருந்து தொடர்ந்து தண்ணீர் சொட்டிக் கொண்டிருப்பதை பலரும் சாதாரண விஷயமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி இது நல்ல அறிகுறியாக கருதப்படுவதில்லை.
வீட்டில் தேவையில்லாமல் தண்ணீர் வீணாகும் நிலை, குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலை மற்றும் மன அமைதியிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.
தண்ணீர் சொட்டுவது என்ன குறிக்கிறது?
வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் தண்ணீர் என்பது செல்வம், வளம் மற்றும் நேர்மறை ஆற்றலின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த தண்ணீர் தொடர்ந்து சொட்டிக்கொண்டே இருந்தால், வீட்டிலிருந்து பணவரவு மெதுவாக வெளியேறுகிறது என்ற அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.
அதேபோல்,
குடும்பத்தில் தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
சேமிப்பு குறையலாம்.
மன அழுத்தம் மற்றும் அமைதியின்மை உருவாகலாம்.
வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
எந்த இடங்களில் தண்ணீர் சொட்டுவது மோசமானது?
சமையலறை
சமையலறையில் உள்ள குழாய்களில் இருந்து தண்ணீர் சொட்டினால், குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலை பாதிக்கப்படும் என வாஸ்து கூறுகிறது. சமையலறை என்பது அன்னபூரணி தெய்வத்துடன் தொடர்புடைய இடமாக கருதப்படுகிறது.
குளியலறை
குளியலறை குழாய்களில் இருந்து தொடர்ந்து தண்ணீர் சொட்டுவது குடும்ப உறுப்பினர்களின் மன அமைதியையும் உடல்நலத்தையும் பாதிக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
நீர் தொட்டி
மேல்தள நீர் தொட்டி அல்லது மோட்டார் அருகே கசிவு இருந்தால், வீட்டில் பண இழப்பு மற்றும் தேவையற்ற பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
வாஸ்து பரிந்துரைக்கும் தீர்வுகள்
உடனடியாக கசிவுகளை சரி செய்ய வேண்டும்.
பழைய அல்லது சேதமான குழாய்களை மாற்ற வேண்டும்.
வீட்டில் நீர் வீணாகாமல் கவனிக்க வேண்டும்.
வடகிழக்கு பகுதி எப்போதும் சுத்தமாகவும் நீர் சமநிலையுடனும் இருக்க வேண்டும்.
வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்க தினமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
அறிவியல் ரீதியாகவும் பாதிப்பு உண்டு
வாஸ்து மட்டுமல்லாமல், தண்ணீர் சொட்டுவது நடைமுறை ரீதியாகவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. சிறிய கசிவுகளால் கூட மாதந்தோறும் நிறைய தண்ணீர் வீணாகும். இதனால் நீர் கட்டணம் அதிகரிப்பதுடன், சுவர் ஈரப்பதம், பூஞ்சை மற்றும் துர்நாற்ற பிரச்சினைகளும் உருவாகலாம்.
வீட்டில் தண்ணீர் சொட்டுவது ஒரு சிறிய பிரச்சினை போல தோன்றினாலும், வாஸ்து மற்றும் நடைமுறை ரீதியாக அது நல்லதல்ல என்று கருதப்படுகிறது. எனவே, வீட்டில் எங்கு கசிவு இருந்தாலும் உடனடியாக சரிசெய்வது நல்லது. இது வீட்டின் செல்வ வளத்தையும், அமைதியையும் பாதுகாக்க உதவும்.