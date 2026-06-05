இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கமும் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், வியாபாரம், நிதிநிலை, குடும்ப வாழ்க்கை, திருமண உறவு, காதல் மற்றும் ஆரோக்கியம் போன்ற பல அம்சங்களில் கிரகங்களின் தாக்கம் வெளிப்படும்.
அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 05-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சில எதிர்பாராத சவால்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு நல்ல நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த திட்டம் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வரலாம். வருமானம் அதிகரிக்கும் அறிகுறிகள் இருந்தாலும், பணம் தொடர்பான முடிவுகளை கவனமாக எடுப்பது அவசியம். குடும்பப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் வாழ்க்கைத் துணையின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக அமையும். நிதிநிலையில் பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும். வணிகத்தில் புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வருவதன் மூலம் எதிர்கால லாபத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் அல்லது புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வேலை மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோர்வு மற்றும் உடல் பலவீனம் காணப்படலாம். இருப்பினும் பண விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். அதிகரித்து வந்த செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவு மற்றும் ஊக்கம் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்கள் தங்களது முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தினால் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மன அமைதி கிடைக்கும் நாள். நீண்ட காலமாக இருந்த குழப்பங்கள் குறைந்து தெளிவான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும். நிதிநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். பயணத் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். இருப்பினும் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகளை இன்று தவிர்ப்பது நல்லது. மன ஆரோக்கியத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். வியாபாரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் சரியான பலன்களைத் தரும். இதுவரை எதிராக இருந்தவர்கள் கூட ஆதரவாக மாறக்கூடும். இருப்பினும் தேவையற்ற செலவுகளையும் கடன்களையும் தவிர்க்க வேண்டும். குடும்ப உறவுகள் மேலும் வலுப்பெறும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அலைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். வேலை அல்லது தொழில் காரணமாக நீண்ட தூர பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். பயணங்களில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக நிதி உதவி தேவைப்படலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் சவால்கள் இருந்தாலும் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பப் பிரச்சினைகளை புறக்கணிக்காமல் கவனமாக அணுக வேண்டும். கடன் வாங்குவது எதிர்காலத்தில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். யோகா மற்றும் தியானம் மன அமைதியை அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் இருந்த தடைகள் நீங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வருவதால் மன அமைதி கிடைக்கும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் பலனளிக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சுற்றுலா திட்டமிடலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் அவற்றை அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனிக்க வேண்டும். பழைய கடன் பிரச்சினைகள் தீர்வடையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நேர்மறை சிந்தனை மிகப்பெரிய பலன்களைத் தரும். பணியிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை சரியான நேரத்தில் முடித்து பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். வேலை தொடர்பான கவலைகள் குறையும். நண்பரின் திருமணம் அல்லது சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். சொத்து வாங்குவதற்கான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழில் அல்லது கூட்டுப் பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். சுற்றியுள்ள சூழல் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். பழைய நிதி பரிவர்த்தனை பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல் செயல்பட வேண்டும். உங்கள் புதிய முயற்சிகள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும். பொழுதுபோக்கு மற்றும் ஆடம்பர செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். இளைஞர்களுக்கு தொழில் வளர்ச்சியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். இருப்பினும் செலவுகளை சமாளிக்க போதுமான வருமானம் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் வெளியூர் செல்ல திட்டமிடலாம். குடும்ப பிரச்சினைகள் சிறிது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தினாலும், அவை விரைவில் சரியாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
இன்று அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள்
இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் ரிஷபம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. தொழில், நிதி மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றங்களும் மகிழ்ச்சியான செய்திகளும் கிடைக்கலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.